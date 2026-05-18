Κοινωνικός τουρισμός 2026: Τέλος χρόνου για τις ενστάσεις, έρχονται τα οριστικά αποτελέσματα

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026-2027 της ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, για περίπου μία εβδομάδα θα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή ενστάσεων κλείνει οριστικά σήμερα το βράδυ και αμέσως θα ξεκινήσει ο σχετικός έλεγχος, ώστε την επόμενη εβδομάδα να αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων και αποκλειομένων και να ξεκινήσει η εξαργύρωση των vouchers.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ θα εξετάσει τις ενστάσεις και στη συνέχεια θα εκδοθεί το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων.

Μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται νέα διαδικασία ένστασης.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να ενημερώνονται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ.

Κοινωνικός τουρισμός: Πού προβλέπονται έξτρα διανυκτερεύσεις

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 θα διαρκέσει 13 μήνες και προβλέπει τη χορήγηση 300.000 επιταγών με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027 και κατά την περίοδο του Πάσχα από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Για συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται αυξημένες παροχές, καθώς σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Επιπλέον, στην Βόρεια Εύβοια, στον Έβρο και στη Θεσσαλία, εξαιρουμένων των Σποράδων, παρέχονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή, με αυξημένη επιδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με την ιδιωτική συμμετοχή να ανέρχεται στο 25%.

Τέλος, για άτομα με αναπηρία προβλέπεται δωρεάν ακτοπλοϊκή μετακίνηση.

Διαβάστε επίσης

Η ακρίβεια εξαπλώνεται από την ενέργεια σε τρόφιμα, μεταφορές και καθημερινές υπηρεσίες

Φοροελαφρύνσεις με το «σταγονόμετρο»: Από την έγκριση των Βρυξελλών περνά το πακέτο της ΔΕΘ – Μάχη για μόνιμα μέτρα

Φορολογικές δηλώσεις: Ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια οι υποβολές – Πότε λήγει η προθεσμία