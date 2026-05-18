Φοροελαφρύνσεις με το «σταγονόμετρο»: Από την έγκριση των Βρυξελλών περνά το πακέτο της ΔΕΘ – Μάχη για μόνιμα μέτρα  

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το παρασκηνιακό παζάρι μεταξύ Αθήνας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το «καλάθι» των παροχών που σχεδιάζει να παρουσιάσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Αν και οι κυβερνητικές διαρροές επιχειρούν να καλλιεργήσουν κλίμα ευφορίας, μιλώντας για «υπεραπόδοση της οικονομίας», η πραγματικότητα πίσω από τις κλειστές πόρτες των Βρυξελλών δείχνει ότι κάθε μέτρο περνά από το μικροσκόπιο των δανειστών, οι οποίοι βάζουν αυστηρούς όρους και «αστερίσκους» που αγγίζουν άμεσα την τσέπη των Ελλήνων.

Το «κυνήγι» του δημοσιονομικού χώρου

Η συζήτηση που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του μήνα βασίζεται στον αρχικό δημοσιονομικό χώρο του 1 δισ. ευρώ για μόνιμα μέτρα που θα εφαρμοστούν από το 2027. Η ελληνική πλευρά πιέζει, εκτιμώντας ότι το ποσό αυτό θα ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ μέχρι την κατάθεση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού, ποντάροντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην «υπεραπόδοση».

Ωστόσο, το «μαξιλάρι» αυτό δεν προέρχεται από κάποια ξαφνική ανάπτυξη που διαχέεται στην κοινωνία, αλλά από τα λεγόμενα «νέα έσοδα». Στην πραγματικότητα, πρόκειται για το αποτέλεσμα της ψηφιακής μέγγενης κατά της φοροδιαφυγής, που σημαίνει ότι οι ίδιοι οι φορολογούμενοι χρηματοδοτούν τις όποιες μελλοντικές επιστροφές.

Τι εγκρίνει η Κομισιόν και με ποιους όρους

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Βρυξέλλες έχουν δώσει ένα πρώτο, μάλλον συγκρατημένο, «πράσινο φως» σε συγκεκριμένες προτάσεις, ζητώντας όμως σκληρά ανταλλάγματα:

1. Τέλος Επιτηδεύματος: Εξετάζεται η πλήρης κατάργησή του για τα νομικά πρόσωπα. Ένα δίκαιο μέτρο, καθώς το χαράτσι αυτό επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αν έχουν κερδοφορία ή όχι.

2. Προκαταβολή Φόρου: Υπάρχει πρόθεση για μείωση του εξοντωτικού 80% που ισχύει σήμερα για το επόμενο έτος. Εδώ όμως η Κομισιόν έβαλε αμέσως «κόκκινη γραμμή», ξεκαθαρίζοντας ότι για να δοθεί αυτή η ανάσα ρευστότητας, η ΑΑΔΕ θα πρέπει να εντείνει δραματικά τους ηλεκτρονικούς ελέγχους.

3. Ασφαλιστικές Εισφορές: Συμφωνήθηκε η μείωση κατά 1% αντί για 0,5% που είχε προγραμματιστεί για το 2027, ως ένα μέτρο που θεωρητικά ενισχύει την απασχόληση.

4. Ενδοομιλική Φορολόγηση: Προωθείται νέο σύστημα φορολόγησης ομίλων εταιρειών (στα πρότυπα του ΟΟΣΑ), με την ελπίδα ότι η σύλληψη της φοροδιαφυγής σε αυτό το επίπεδο θα φέρει ζεστό χρήμα στα ταμεία.

Το «μπλόκο» στα ενοίκια και η στεγαστική κρίση

Εκεί που οι Ευρωπαίοι σήκωσαν απαγορευτικό είναι η πρόταση για περαιτέρω μείωση στην αυτοτελή φορολογία των εσόδων από ενοίκια. Ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η μείωση των συντελεστών θα αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά, οι κοινοτικές αρχές εμφανίζονται εξαιρετικά δύσπιστες.

Οι Βρυξέλλες ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν μειώσεις φόρων στα ενοίκια αν προηγουμένως δεν παταχθεί η εκτεταμένη φοροδιαφυγή που καταγράφεται στον κλάδο. Όπως επισημαίνουν, μια οριζόντια μείωση τώρα απλώς θα επιβράβευε όσους κρύβουν εισοδήματα, αδικinternalώνοντας τους συνεπείς ιδιοκτήτες και αφήνοντας απροστάτευτους τους ενοικιαστές που δοκιμάζονται από τα απλησίαστα ενοίκια.

Το πακέτο της ΔΕΘ, παρότι διαφημίζεται ως «αντίδοτο» στην ακρίβεια, αποδεικνύεται μια άσκηση ισορροπίας σε τεντωμένο σχοινί.

Η κυβέρνηση υπόσχεται ελαφρύνσεις για το 2027, αλλά το timing δείχνει ότι οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν σήμερα το μάρμαρο της ακρίβειας, περιμένοντας μελλοντικά αντίδοτα που θα έχουν τη σφραγίδα και τους περιορισμούς των Βρυξελλών.

Η πραγματική τσέπη του Έλληνα συνεχίζει να πιέζεται, όσο η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει το πρώτο μέλημα των «εταίρων».

