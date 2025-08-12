search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 20:56
12.08.2025 18:54

Έλλη Κοκκίνου: Αναβάλλεται η αποψινή της συναυλία στη Πάλαιρο Βόνιτσας λόγω πυρκαγιών

12.08.2025 18:54
ELLH_KOKKINOU
NDP

Η αποψινή της συναυλία της Έλλης Κοκκίνου στο Πάλαιρο Βόνιτσας αναβάλλεται, όπως γνωστοποίησε μέσα από το προφίλ της στο Instagram το μεσημέρι της Τρίτης (12/8), η τραγουδίστρια λόγω των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή. Όπως εξήγησε μια νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα.

Στο πρώτο Instagram story της, η Έλλη Κοκκίνου έγραψε: «Λόγω των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας και της Αιτωλοακαρνανίας, και ύστερα από συνεννόηση με τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, αποφασίσαμε από κοινού να αναβάλουμε την αποψινή μας συναυλία στο Λιμάνι Παλαίρου για νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα!

Η σκέψη μου είναι κοντά σε όλους όσους δοκιμάζονται αυτές τις ώρες. Εύχομαι να συναντηθούμε σύντομα…».

«Να προσέχετε, να πάνε όλα καλά»

Σε επόμενη ανάρτησή της η τραγουδίστρια ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρει: «Καλησπέρα σας και από εδώ. Όπως θα είδατε στο προηγούμενό μου story, απόψε είχαμε μία συναυλία στη Πάλαιρο Βόνιτσας. Αν και ήμασταν ήδη στο δρόμο, ήμασταν στο αυτοκίνητο, αναγκαστήκαμε να την αναβάλλουμε, λόγω πολλών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Είμαστε στη διαδικασία εύρεσης νέας ημερομηνίας, αλλά το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι να είστε όλοι ασφαλείς, οι φωτιές να σβήσουν το συντομότερο δυνατό, να μην υπάρξουν απώλειες, να μην υπάρξουν ζημιές, όσο αυτό είναι εφικτό, και να είστε όλοι καλά.

Πρώτα αυτό και μετά θα βρούμε ημερομηνία για τη συναυλία μας. Να είστε καλά, να προσέχετε και η ευχή μου δίπλα σας. Να πάνε όλα καλά!».

