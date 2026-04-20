«Μερικοί άνθρωποι δεν ξεπερνούν τους δαίμονές τους» – Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για την τραγωδία με τα οκτώ νεκρά παιδιά που συγκλονίζει τη Λουιζιάνα

Η πιο πολύνεκρη μαζική δολοφονία των τελευταίων δύο ετών στις ΗΠΑ συγκλονίζει τη Λουιζιάνα, με έναν 31χρονο βετεράνο να εκτελεί τα επτά παιδιά του και τον ανιψιό του.

Ο Σαμάρ Έλκινς, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχικά ζητήματα, είχε προειδοποιήσει τον πατριό του λίγο καιρό πριν το μακελειό πως «μερικοί άνθρωποι δεν ξεφεύγουν από τους δαίμονές τους», αποκαλύπτοντας πως βασανιζόταν από «σκοτεινές σκέψεις».

Τα θύματά του, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν ηλικίας από 1 έως 14 ετών.

«Αδερφέ, δεν θέλω να χάσω τη γυναίκα μου»

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η σύζυγος του δράστη, Σανέικα, ζήτησε διαζύγιο. Ο κουνιάδος του, Τρόι Μπράουν, που διέμενε μαζί τους, δήλωσε στην Wall Street Journal πως ο Έλκινς «φερόταν σα να έχανε τα λογικά του» μετά την πρώτη σύγκρουση για τον χωρισμό.

Ο Μπράουν, επισκεπτόμενος στο νοσοκομείο τη δική του σύζυγο και δύο συγγενείς του που τραυματίστηκαν στην επίθεση, θυμήθηκε τα λόγια του δράστη: «Ήταν αναστατωμένος γι’ αυτό. Του μιλούσα και μου έλεγε: “Αδερφέ, δεν θέλω να χάσω τη γυναίκα μου”».

Τέσσερα σημεία εγκλήματος σε μία γειτονιά

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κρις Μπορντελόν, ανέφερε πως το μακελειό, που ξεκίνησε στις 6 το πρωί της Κυριακής, έλαβε χώρα σε τρία σπίτια και την περιοχή όπου έπεσε νεκρός ο δράστης, κάνοντας λόγο για συμπλοκή οικογενειακού χαρακτήρα.

Ο Μπράουν εξήγησε πως στην οδό 79 ζούσαν μαζί με τον Έλκινς και τα τέσσερα παιδιά του, ενώ ο 31χρονος είχε άλλα τρία παιδιά με άλλη γυναίκα που έμενε κοντά. Η ξαδέλφη του, Κρίσταλ Μπράουν-Πέιτζ, επιβεβαίωσε πως και τα επτά παιδιά του Έλκινς δολοφονήθηκαν εκείνο το πρωί. «Δεν ήξερα ότι είχε όπλο. Αν ήξερα ότι υπήρχε όπλο μέσα στο σπίτι, θα το είχα ξεφορτωθεί», δήλωσε συντετριμμένος ο Μπράουν, ενώ ο δήμαρχος του Σρίβπορτ, Τομ Αρσενό, χαρακτήρισε το συμβάν ως «ίσως τη χειρότερη κατάσταση που έχουμε βιώσει ποτέ».

Οι «δαίμονες» και οι σκοτεινές σκέψεις

Την Κυριακή του Πάσχα, ο Έλκινς τηλεφώνησε κλαίγοντας στη μητέρα του, Μαχέλια, και στον πατριό του, Μάρκους Τζάκσον, εκφράζοντας τάσεις αυτοχειρίας λόγω του επικείμενου διαζυγίου.

Ο Τζάκσον προσπάθησε να τον στηρίξει λέγοντας: «Του είπα: “μπορείς να τα καταφέρεις, φίλε. Δεν με νοιάζει τι περνάς, μπορείς να τα καταφέρεις”». Η απάντηση του 31χρονου ήταν: «μερικοί άνθρωποι δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τους δαίμονές τους».

Η μητέρα του δράστη, που τον είχε δώσει στη φίλη της, Μπέτι Γουόκερ, να τον μεγαλώσει λόγω του δικού της εθισμού, δήλωσε πως δεν γνώριζε για τα συζυγικά του προβλήματα.

Η Γουόκερ, από την πλευρά της, περιέγραψε πως ο 31χρονος πυροβόλησε επανειλημμένα τη σύζυγό του και ξέσπασε λέγοντας: «Τα μωρά μου. Τα μωρά μου χάθηκαν».

Το σκοτεινό παρελθόν του δράση

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μετά το μακελειό, ο δράστης είχε βεβαρημένο παρελθόν. Το 2016 είχε καταδικαστεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και το 2019 για παράνομη χρήση όπλου, όταν πυροβόλησε πέντε φορές κατά οχήματος, με μία σφαίρα να καταλήγει κοντά σε σχολείο που έπαιζαν παιδιά.

Οι φόβοι των γονιών του για τον ίδιο επιβεβαιώθηκαν την Κυριακή, όταν ο Τζάκσον διάβασε σχόλια στο Facebook που χαρακτήριζαν τον Έλκινς «διάβολο». Τότε η Μαχέλια Έλκινς είδε στο κινητό της τον τίτλο για τους οκτώ νεκρούς ανήλικους.

Λίγες μέρες πριν, είχε στείλει μήνυμα στον γιο της λέγοντας «Σας αγαπώ όλους. Δώστε στον εγγονό μου και στις εγγονές μου ένα φιλί από τη γιαγιά. Σας ευχαριστώ πολύ». Διαβάζοντας την είδηση, το μόνο που ψέλλισε κλαίγοντας ήταν: «Γιατί, Θεέ μου;».

