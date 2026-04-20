Λουιζιάνα: Πατέρας των επτά από τα οκτώ παιδιά που δολοφονήθηκαν ο δράστης του μακελειού (photos/videos)

Επτά από τα οκτώ παιδιά που δολοφονήθηκαν στο Σρίβπορτ της Λουιζιάνα των ΗΠΑ νωρίς την Κυριακή σε τρεις κατοικίες ήταν παιδιά του δράστη ανέφεραν οι τοπικές Αρχές για ένα από τα φονικότερα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας των τελευταίων ετών.

Ο δράστης ονομάζεται Shamar Elkins και ήταν βετεράνος του αμερικανικού στρατού.

Ο 31χρονος δράστης πυροβόλησε τα 7 παιδιά του αλλά και το ένα ανίψι του.

UPDATE: The gunman who killed 8 children and injured 2 others in Shreveport, Louisiana has been identified as Shamar Elkins.

Ο ιατροδικαστής, μιλώντας για τη μία από τις φονικότερες επιθέσεις με πυροβολισμούς στη Λουιζιάνα, εξήγησε πως τα θύματα ταυτοποιήθηκαν ως εξής: Τζέιλα Έλκινς, 3 ετών, Σέιλα Έλκινς, 5 ετών, Κέιλα Που, 6 ετών, Layla Pugh, 7 ετών, Markaydon Pugh, 10 ετών, Sariahh Snow, 11 ετών, Khedarrion Snow, 6 ετών, και Braylon Snow, 5 ετών.

Ο 13χρονος που τραυματίστηκε γλίτωσε από τους πυροβολισμούς καθώς πήδηξε από τη στέγη του σπιτιού τη στιγμή των πυροβολισμών.

Authorities say 30-year-old Shamar Elkins got into a domestic dispute with his ex-girlfriend Saturday evening. The argument escalated, and he opened fire on her and her sister. Both women were shot in the head. They survived and… https://t.co/JGBeSg8fHm pic.twitter.com/Eb89ZQLyLT — Quickie (@Quickie_001) April 19, 2026

Αν και έχει μερικά κατάγματα, αναμένεται να αναρρώσει.

Το κίνητρο παραμένει ασαφές, αλλά θεωρείται «οικογενειακής φύσης».

BREAKING: Eight children were killed early this morning in a mass shooting in Shreveport, Louisiana, police said. Authorities say ten people were shot in total, with victims ranging in age from 1 to 14. The alleged gunman was later killed following a police chase. pic.twitter.com/RJRoULYAZ7 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 19, 2026

Την ίδια ώρα, δύο γυναίκες -η μία ήταν μητέρα των παιδιών- τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η μητέρα των παιδιών υπέστη «πολύ σοβαρά τραύματα» ενώ και η άλλη γυναίκα έχει «τραύματα που απειλούν τη ζωή της», αναφέρει το CNN.

Το Σάββατο, λίγες ώρες πριν δολοφονήσει τα παιδιά του, είχε ανεβάσει μια φωτογραφία με μία από τις κόρες του, ενώ είχε άλλη μία φωτογραφία μαζί τους πριν από δύο εβδομάδες μετά την εκκλησία για την ημέρα του Πάσχα των Καθολικών.

Σε άλλες αναρτήσεις, γράφει η New York Post, μιλούσε για την κατάθλιψη και ζητούσε από τον Θεό «να φυλάξει το μυαλό και τα αισθήματά μου».

Police in Shreveport, Louisiana say 8 children were killed in a domestic shooting. The suspect was also killed by responding officers.

Ο δράστης υπηρέτησε στην Εθνοφρουρά της Λουιζιάνα για 7χρόνια σύμφωνα με τον Στρατό των ΗΠΑ. Δεν είχε συμμετάσχει σε αποστολή.

Το 2019, είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοχρησία καθώς πυροβολούσε στον αέρα πολύ κοντά σε σχολικό κτίριο.

Ο δράστης σκοτώθηκε από πυροβολισμούς αστυνομικών, κατά τη διάρκεια καταδίωξης με κλεμμένο αυτοκίνητο.

