Ο Νετανιάχου επιμένει κόντρα στις ειρηνευτικές προσπάθειες: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει ακόμα τελειώσει»

Η σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν δεν έχει ακόμα τελειώσει ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου που σήμερα συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στην Ιερουσαλήμ.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι η χώρα του παραμένει σε εγρήγορση για αλλαγές στην συμφωνία εκεχειρίας που έχει υπογράψει με το Ιράν.

«Έχουμε εμπλακεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια μάχη ενάντια στη μεγάλη τυραννία του Ιράν, η οποία τρομοκρατεί τον κόσμο, η οποία επιδιώκει την καταστροφή μας και επιδιώκει να καταστρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκει να καταστρέψει τον δυτικό πολιτισμό όπως τον ξέρουμε».

«Έχουμε πετύχει τεράστια πράγματα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και κάθε στιγμή θα μπορούσε να μας φέρει νέες εξελίξεις», ανέφερε.

