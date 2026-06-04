Έντονα καιρικά φαινόμενα «βύθισαν» τα Ιωάννινα – Πλημμύρες σε δρόμους και πτώσεις δέντρων μετά από ισχυρή βροχή και χαλάζι (Video)

Η έντονη μεταβολή του καιρού που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 4/6, στα Ιωάννινα προκάλεσε σειρά προβλημάτων, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και δυνατοί άνεμοι έπληξαν περιοχές της πόλης, δημιουργώντας εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο σε φθινόπωρο, παρά σε καλοκαίρι.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μεγάλοι όγκοι νερού κάλυψαν οδικούς άξονες, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην περιοχή του Βοτανικού και στην οδό ΚΑ΄ Φεβρουαρίου. Η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών διεξαγόταν με δυσκολία, καθώς τα πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν σχεδόν ακαριαία.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο καταγράφουν δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στο epirusgate.gr ότι πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, το οποίο εμφανίζεται κάθε φορά που σημειώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως επισημαίνουν, απαιτούνται μόνιμες παρεμβάσεις στο σύστημα απορροής των ομβρίων υδάτων, καθώς οι συχνές πλημμύρες προκαλούν τόσο ταλαιπωρία, όσο και υλικές ζημιές.

Σοβαρές ζημιές από πτώσεις δέντρων

Η σφοδρότητα των φαινομένων είχε ως συνέπεια και την πτώση δέντρων σε διάφορα σημεία. Σε ένα από τα περιστατικά, δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε με μεγάλη ένταση και σε ελάχιστο χρόνο, αιφνιδιάζοντας κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι άνεμοι έπνεαν με ασυνήθιστη ένταση, ενώ η πτώση των δέντρων προκάλεσε αναστάτωση και πρόσθετα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από το βράδυ της Πέμπτης, με τον καιρό να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση τις επόμενες ημέρες.

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