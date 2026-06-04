search
ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 19:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.06.2026 18:42

Έντονα καιρικά φαινόμενα «βύθισαν» τα Ιωάννινα – Πλημμύρες σε δρόμους και πτώσεις δέντρων μετά από ισχυρή βροχή και χαλάζι (Video)

04.06.2026 18:42
ioannina

Η έντονη μεταβολή του καιρού που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 4/6, στα Ιωάννινα προκάλεσε σειρά προβλημάτων, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και δυνατοί άνεμοι έπληξαν περιοχές της πόλης, δημιουργώντας εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο σε φθινόπωρο, παρά σε καλοκαίρι.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μεγάλοι όγκοι νερού κάλυψαν οδικούς άξονες, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην περιοχή του Βοτανικού και στην οδό ΚΑ΄ Φεβρουαρίου. Η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών διεξαγόταν με δυσκολία, καθώς τα πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν σχεδόν ακαριαία.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο καταγράφουν δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στο epirusgate.gr ότι πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, το οποίο εμφανίζεται κάθε φορά που σημειώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως επισημαίνουν, απαιτούνται μόνιμες παρεμβάσεις στο σύστημα απορροής των ομβρίων υδάτων, καθώς οι συχνές πλημμύρες προκαλούν τόσο ταλαιπωρία, όσο και υλικές ζημιές.

Σοβαρές ζημιές από πτώσεις δέντρων

Η σφοδρότητα των φαινομένων είχε ως συνέπεια και την πτώση δέντρων σε διάφορα σημεία. Σε ένα από τα περιστατικά, δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε με μεγάλη ένταση και σε ελάχιστο χρόνο, αιφνιδιάζοντας κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι άνεμοι έπνεαν με ασυνήθιστη ένταση, ενώ η πτώση των δέντρων προκάλεσε αναστάτωση και πρόσθετα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από το βράδυ της Πέμπτης, με τον καιρό να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε επίσης:

Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο: Παγιδεύτηκε το χέρι 27χρονου σε μηχανή κιμά – Διεκομίσθη εσπευσμένα στο ΚΑΤ

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί σε απαγόρευση των κρότου-λάμψης από την αστυνομία: «Μοτίβο αχρείαστης βίας και ατιμωρησίας»

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σκληρός δίσκος με ηχητικό υλικό βρέθηκε στη δουλειά του 41χρονου





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Οι οικονομικές διαφορές που έφεραν τη ρήξη μεταξύ των δύο αδελφών πριν από 25 χρόνια – Για προμελέτη μιλά η πλευρά του 82χρονου

xorafia
ΚΟΣΜΟΣ

Πάρτι διαφθοράς στην Ουκρανία: Πέντε δισ. δολάρια «έκαναν φτερά» μέσω χιλιάδων εικονικών εταιρειών – Η κομπίνα με τα «γεωργικά προϊόντα»

giorgos tsipras 44- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιώργος Τσίπρας: Ο Θανασάκης ο Πολιτευόμενος, οι ντομάτες που δεν… πέφτουν και οι αποχωρήσαντες από τη Νέα Αριστερά  

naupaktos
ΕΛΛΑΔΑ

«Με φύλαξε ο Θεός να μη σκοτώσω άνθρωπο»: Τι υποστηρίζει ο 75χρονος για το σοβαρό τροχαίο στη Ναύπακτο

paris1 (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν «βούτυρο στο ψωμί» των ακροδεξιών υποψηφίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

androulakis axtsioglou – salmas – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 6 γκάλοπ και η Καρυστιανού, τα βάρη του Τσίπρα, η προοδευτική διακυβέρνηση, το «σενάριο εν κινήσει», ο Σαλμάς, οι παγκίτες και Κασσελάκης

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

timologio-revmatos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι Κομισιόν: 3 λόγοι που η Ελλάδα έχει τιμές ρεύματος υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 19:36
PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Οι οικονομικές διαφορές που έφεραν τη ρήξη μεταξύ των δύο αδελφών πριν από 25 χρόνια – Για προμελέτη μιλά η πλευρά του 82χρονου

xorafia
ΚΟΣΜΟΣ

Πάρτι διαφθοράς στην Ουκρανία: Πέντε δισ. δολάρια «έκαναν φτερά» μέσω χιλιάδων εικονικών εταιρειών – Η κομπίνα με τα «γεωργικά προϊόντα»

giorgos tsipras 44- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιώργος Τσίπρας: Ο Θανασάκης ο Πολιτευόμενος, οι ντομάτες που δεν… πέφτουν και οι αποχωρήσαντες από τη Νέα Αριστερά  

1 / 3