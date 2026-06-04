Ο Τζον Μπόλτον θα δηλώσει ένοχος στην υπόθεση διαβαθμισμένων εγγράφων

Ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζον Μπόλτον, ο οποίος ασκεί σφοδρή κριτική στον πρόεδρο, σκοπεύει να δηλώσει ένοχος για κακό χειρισμό απόρρητων εγγράφων, μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μπόλτον προτίθεται να δηλώσει ένοχος για μία κατηγορία παράνομης κατοχής ευαίσθητων εγγράφων εθνικής ασφάλειας και θα καταβάλει πρόστιμο ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με βάση δικαστικά έγγραφα, ο Μπόλτον είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου και να υποβάλει μια νέα «δήλωση» για την υπόθεση αυτή, στις 26 Ιουνίου. Δεν διευκρινίζεται ωστόσο τι είδους δήλωση θα είναι αυτή. Όταν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, τον Οκτώβριο του 2025, είχε δηλώσει αθώος. Με βάση το κατηγορητήριο, ο Μπόλτον μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με δύο συγγενείς του, στο πλαίσιο της συγγραφής ενός βιβλίου. Συνολικά του είχαν απαγγελθεί οκτώ κατηγορίες για διαβίβαση πληροφοριών εθνικής άμυνας και δέκα κατηγορίες για κατοχή τέτοιων πληροφοριών, κατά παράβαση του Νόμου περί Κατασκοπείας.

Ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου και πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, στα απομνημονεύματα που εξέδωσε το 2020 χαρακτήριζε τον Τραμπ «ακατάλληλο» για την προεδρία.

Διαβάστε επίσης:

Οι Φρουροί της Επανάστασης απαιτούν την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο – Απορρίπτει την εκεχειρία η Χεζμπολάχ

Γαλλία: Οι αρχές εντόπισαν σορό κατά τις έρευνες για την εξαφάνιση της 11χρονης Λιάνα

Η Μοσάντ εξόπλισε τους Κούρδους με όπλα της Χαμάς και της Χεζμπολάχ κατά του Ιράν πριν ο Τραμπ ματαιώσει το σχέδιο λόγω… Ερντογάν