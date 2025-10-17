search
ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Μπόλτον: Παραδόθηκε ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, μετά από κατηγορίες για κακή διαχείριση απόρρητων πληροφοριών

Ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές του προέδρου των ΗΠΑ, παραδόθηκε το πρωί της Παρασκευής με την κατηγορία της κακής διαχείρισης διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Ο Μπόλτον, ο οποίος κατηγορήθηκε την Πέμπτη, είναι ο τρίτος από τους εξέχοντες επικριτές του Τραμπ που αντιμετωπίζει δίωξη τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταργεί κανόνες δεκαετιών που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου από πολιτικές πιέσεις.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Μπόλτον δεν μίλησε με δημοσιογράφους καθώς έφτασε στο δικαστήριο στο Γκρίνμπελτ του Μέριλαντ για να παραδοθεί. Αναμένεται να εμφανιστεί για πρώτη φορά στο δικαστήριο αργότερα σήμερα.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι ο Μπόλτον μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με δύο συγγενείς του σε ένα βιβλίο που έγραφε, συμπεριλαμβανομένων σημειώσεων σχετικά με ενημερώσεις των μυστικών υπηρεσιών και συναντήσεις με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και ξένους ηγέτες.

«Προσβλέπω στον αγώνα για την υπεράσπιση της νόμιμης συμπεριφοράς μου και για την αποκάλυψη της κατάχρησης εξουσίας (από τον Τραμπ)», δήλωσε ο Μπόλτον σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη.

ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθεροι ο θείος και ο υπεύθυνος για το 3 ετών κοριτσάκι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα στη Ρόδο – Έμεινε 10 λεπτά χωρίς επιτήρηση

ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Γιατί η Χαμάς μπορεί να τινάξει στον αέρα το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

BUSINESS

Κάσος: Εγκαινιάστηκε ο πρώτος δημοτικός παιδικός σταθμός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Κατσικάρης και Καρβουνιάρης αναλαμβάνουν τη γραμματεία του Τομέα Επικοινωνίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Καμμένος: Δεν θα πήγαινα στο κόμμα του Τσίπρα – Θα ψήφιζα την Καρυστιανού

ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

MEDIA

ANT1: Ακόμα δεν άρχισαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και το ‘καναν το σατιρικό «θαύμα» τους - Έδωσαν ημερομηνία πρεμιέρας (video)

1 / 3