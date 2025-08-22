Έφοδος του FBI στο σπίτι πρώην συμβούλου του Τραμπ

Πράκτορες του FBI έκαναν έφοδο το πρωί της Πέμπτης στο σπίτι του Τζον Μπόλτον στο Μέριλαντ, του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και πλέον ένθερμου επικριτή του προέδρου, επιβεβαίωσε το NBC News.

Η έφοδος αποτελεί μέρος μιας «έρευνας εθνικής ασφάλειας για την αναζήτηση διαβαθμισμένων αρχείων», δήλωσε στο NBC News ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

JUST IN – FBI went to John Bolton's office amid raid at his home



pic.twitter.com/LqQW0obBhr — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 22, 2025

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, έγραψε στο Twitter «ΚΑΝΕΙΣ δεν είναι υπεράνω του νόμου… Πράκτορες του FBI σε αποστολή» περίπου στις 7 π.μ. ET, την ίδια ώρα που οι πράκτορές του φέρεται να έφτασαν στην κατοικία του Μπόλτον στη Μπεθέσντα, κοντά στην Ουάσινγκτον.

NO ONE is above the law… @FBI agents on mission — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 22, 2025

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι έκανε retweet στο tweet του Πατέλ και έγραψε: «Η ασφάλεια της Αμερικής δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η δικαιοσύνη θα επιδιωχθεί. Πάντα».

Ο Πατέλ διέταξε την έρευνα για τον Μπόλτον, σύμφωνα με την New York Post, η οποία επικαλέστηκε έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Τζον Μπολτον υπηρέτησε ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Εθνη και ως σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Έκτοτε έχει μετατραπεί σε σφοδρό επικριτή του Αμερικανού προέδρου και δηλώνει ότι ο Τραμπ είναι ανίκανος για το αξίωμα.

Με την επιστροφή του ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, υπέγραψε διάταγμα κατηγορώντας τον Τζον Μπόλτον ότι αποκάλυψε «ευαίσθητες πληροφορίες» από την περίοδο κατά την οποία υπηρετούσε τον Λευκό Οίκο, από το 2018 έως το 2019.

Ο αμερικανός πρόεδρος αφαίρεσε από τον Μπόλτον την προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας που του είχε χορηγηθεί αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι δεχόταν απειλές κατά της ζωής του από το Ιράν και τον αποκάλεσε «βλάκα». Του στέρησε επίσης κάθε πρόσβαση σε δεδομένα εθνικής ασφάλειας και πληροφοριών.

Ο Τζον Μπόλτον είχε καταγγείλει ότι υπήρξε στόχος σχεδίου δολοφονίας που εκπονήθηκε από το Ιράν την περίοδο 2021-2022 και τον Ιανουάριο είχε δηλώσει ότι «η απειλή παραμένει». Η Τεχεράνη ήθελε κατ’ αυτόν να εκδικηθεί τον θάνατο του στρατηγού Κάσεμ Σολεϊμάνι, στις 3 Ιανουαρίου 2020, από πλήγμα drone στο Ιράκ σε επίθεση που έγινε κατά διαταγή του Τραμπ.

Από την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Τζον Μπόλτον είχε αρχίσει να παίρνει θέση κατά της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσφατα, είχε επικρίνει την συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν στη Αλάσκα.

Russia has not changed its goal: drag Ukraine into a new Russian Empire. Moscow has demanded that Ukraine cede territory it already holds and the remainder of Donetsk, which it has been unable to conquer. Zelensky will never do so. Meanwhile, meetings will continue because… — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 22, 2025

Μόλις λίγη ώρα πριν από την έφοδο του FBI, ο Μπόλτον είχε γράψει στο Χ σχολιάζοντας το θέμα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία: «Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τον στόχο της: να σύρει την Ουκρανία σε μία νέα Ρωσική Αυτοκρατορία. Στο μεταξύ, οι συναντήσεις θα συνεχισθούν διότι ο Τραμπ θέλει ένα Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν βλέπω αυτές τις συνομιλίες να προοδεύουν».

