ΗΠΑ: Δικαστήριο διατάσσει την διάλυση του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» – Ακυρώνει τα σχέδια του Τραμπ

Η πρόεδρος δικαστηρίου στη Φλόριντα απαγόρευσε χθες Πέμπτη στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και στις πολιτειακές αρχές, να οδηγήσουν άλλους μετανάστες σε κέντρο κράτησης που έχει γίνει γνωστό με την ονομασία «Αλκατράζ με αλιγάτορες» και ακόμη να αποσύρουν εντός 60 ημερών διάφορα είδη εξοπλισμού, ενόψει του οριστικού κλεισίματός του.

Αμέσως μετά την απόφαση, οι αρχές στη Φλόριντα ανακοίνωσαν πως άσκησαν έφεση.

Το κέντρο κράτησης αυτό στήθηκε βιαστικά τον Ιούνιο, σε εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο μέσα στα έλη Έβεργκλεϊντς.

Τοπικοί αξιωματούχοι κι ο Λευκός Οίκος το βάφτισαν «Αλκατράζ με αλιγάτορες», παραπέμποντας στη διαβόητη φυλακή στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο που ο πρόεδρος Τραμπ θέλει εξάλλου να ξανανοίξει.

Στο κέντρο κράτησης στη Φλόριντα προβλεπόταν να υπάρχουν 3.000 θέσεις, με βάση δηλώσεις της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ.

Ωστόσο, η δημιουργία του κέντρου αυτού πυροδότησε οργή από πλευράς τόσο οργανώσεων υπεράσπισης του περιβάλλοντος –τα Έβεργκλεϊντς είναι προστατευόμενη περιοχή– όσο και από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η απόφαση που πήρε χθες η δικάστρια Κάθλιν Ουίλιαμς ακολούθησε διαδικασία με πρωτοβουλία δυο οικολογικών οργανώσεων –της Friends of the Everglades («Φίλοι των Έβεργκλεϊντς») και της Center for Biological Diversity («Κέντρο για τη Βιολογική Ποικιλότητα»)–, που θεωρούν πως το κέντρο κράτησης απειλεί το εύθραυστο οικοσύστημα των ελών γύρω του και κατασκευάστηκε χωρίς να υπάρξει προηγουμένως μελέτη περιβαλλοντικής επίπτωσης.

Στις αρχές Αυγούστου, η ίδια δικάστρια είχε διατάξει να ανασταλεί προσωρινά οποιοδήποτε νέο κατασκευαστικό έργο στο κέντρο αυτό.

Αυτή τη φορά, έδωσε εντολή στην κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ και στην πολιτεία της Φλόριντας, όπου κυβερνά ο ρεπουμπλικάνος Ρον ΝτεΣάντις, να αποσύρουν εντός 60 ημερών όλες τις περιφράξεις που έχουν τοποθετηθεί για να λειτουργήσει το κέντρο, τα συστήματα φωτισμού, τις γεννήτριες και τα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και υδάτων υπονόμων.

Ακόμη, απαγόρευσε να «μεταχθεί οποιοσδήποτε νέος κρατούμενος που δεν βρισκόταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή αυτή».

Το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» έχει μετατραπεί σ’ ένα από τα σύμβολα της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ ως προς το μεταναστευτικό ζήτημα.

Πολλοί μετανάστες που κρατήθηκαν εκεί κατήγγειλαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι συνθήκες που βρήκαν ήταν φρικτές.

