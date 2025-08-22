Κολομβία: Έξι νεκροί και 70 τραυματίες από βομβαρδισμό σε αεροπορική βάση 

Έκρηξη βόμβας σε παγιδευμένο φορτηγό στην Κάλι, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, κοντά σε αεροπορική βάση, στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 70, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχός της Αλεχάντρο Έδερ, μιλώντας περί «ναρκωτρομοκρατίας».

«Εξερράγη βόμβα» κοντά στη στρατιωτική βάση Μάρκο Φιδέλ Σουάρες, σε οδική αρτηρία στο βόρειο τμήμα της πόλης 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων, ανέφερε αρχικά η αστυνομία. Δίνοντας νεότερο απολογισμό των θυμάτων της επίθεσης στον Τύπο, ο δήμαρχος Έδερ από την Κολομβία, είπε πως «η Κάλι γίνεται εκ νέου θύμα ναρκωτρομοκρατικής επίθεσης».

UN ATAQUE DE LOS SOCIALISTAS TERRORISTAS DE LAS FARC DEJA 6 MUERTOS Y 60 HERIDOS EN CALI (COLOMBIA)…NO SE DEBE OLVIDAR QUE LOS GRUPOS IZQUIERDISTAS DE LAS FARC Y EL ELN PIDIERON PUBLICAMENTE EL VOTO PARA GUSTAVO PETRO EL PRESIDENTE ZURDO DEL PAIS,UN TIPO DROGADICTO Y ALCOHOLICO pic.twitter.com/kvti1DfG3X — Juan Vidal (@Juan09346883) August 22, 2025

Ο Έδερ ανακοίνωσε πως απαγορεύει άμεσα και μέχρι νεοτέρας την κυκλοφορία φορτηγών στην πόλη, εξαιτίας του φόβου ότι μπορεί να διαπραχτούν κι άλλες επιθέσεις, ενώ προσέφερε αμοιβή 10.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία δοθεί στην αστυνομία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Οπτικό υλικό το οποίο κυκλοφορεί στα social media δείχνει ανθρώπους στο έδαφος καθώς τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες διασώστες, φορτηγό έχει τυλιχτεί στις φλόγες, αρκετά ακόμη οχήματα έχουν υποστεί ζημιές και παράθυρα που έχουν γίνει θρύψαλα.

Hace pocos minutos hubo una explosión de un carro bomba en inmediaciones a la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali. Es muy lamentable que #Colombia esté reviviendo esta época de atentados nuevamente. Que Dios los proteja. pic.twitter.com/i3tALkNXqm August 21, 2025

«Ακούσαμε τον κρότο τεράστιας έκρηξης κοντά στην αεροπορική βάση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έκτορ Φάμπιο Μπολάνος, 65 ετών, προσθέτοντας πως «υπήρχαν τόσοι πολλοί τραυματίες» πεσμένοι στο έδαφος.

«Υπάρχουν νεκροί ανάμεσα σε διερχόμενους στη λεωφόρο», περιέγραψε στο AFP άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο Αλέξις Ατισάβαλ, 40 ετών. Την ώρα της έκρηξης, βρισκόταν μέσα στο κατάστημά του, όπου κατασκευάζονται ταμπέλες και υαλοπίνακες — πολλοί από αυτούς τους τελευταίους κομματιάστηκαν τραυματίζοντας κόσμο, είπε ακόμη.

Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα τους παριστάμενους σε κτίρια και σχολείο κοντά στο τόπο της έκρηξης.

Carro bomba en Cali. En nuestra ciudad, este tipo de hechos se volvió paisaje. Hemos retrocedido 30 años en materia de seguridad y, mientras tanto, Petro sigue hablando de “Colombia, potencia mundial de la vida”. Potencia sí… pero del abandono, la violencia y la improvisación. pic.twitter.com/suLhbrat3h — Juan Martín Bravo C. (@juanmartinbc) August 21, 2025

Η επικεφαλής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο έκανε επίσης λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» και πρόσθεσε «η τρομοκρατία δεν θα μας νικήσει».

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει σε ποια από τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην Κολομβία επιρρίπτουν την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση. Το EMC είχε αναλάβει το ίδιο την ευθύνη για τις επιθέσεις του Ιουνίου.

8 νεκροί από επίθεση σε ελικόπτερο

Τουλάχιστον 12 αστυνομικοί σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη σε επιθέσεις ομάδας διαφωνούντων των πρώην FARC στη βορειοδυτική Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε ο Αντρές Χουλιάν Ρεντόν, ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης στη νομαρχία Αντιόκια, όπου υπάγεται διοικητικά η Μεδεγίν.

Así Celebraron los Terroristas Hptas Derribar el Helicóptero y muerte de 12 Policías de Colombia…. Gracias a Petro cacas los criminales Mandan en todo Colombia. pic.twitter.com/aTxdGhs5PL — Reserva Anti Petrista (@RPetrista64252) August 22, 2025

Αξιωματικός της αστυνομίας δήλωσε ότι οι δράστες της επίθεσης «παρενόχλησαν» ομάδα ανθρώπων στους οποίους είχε ανατεθεί η καταστροφή καλλιεργειών κόκας. Επιτέθηκαν επίσης με τη χρήση drone σε ένα από τα ελικόπτερα που τους μετέφεραν, με αποτέλεσμα να συντριβεί.

Στα social media κυκλοφορεί οπτικό υλικό που εικονίζει ελικόπτερο να πετά, προτού ακολουθήσουν κρότος και η πτώση του.

🔴 #URGENTE | El momento del derribo de un helicóptero de las fuerzas de seguridad en Antioquia, Colombia. pic.twitter.com/qWOHteQCWt — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 21, 2025

Αρχικά, η αστυνομία απέδωσε την επίθεση στο καρτέλ Clan del Golfo, τη μεγαλύτερη ένοπλη οργάνωση που δρα στην Κολομβία. Όμως ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες διόρθωσε την πληροφορία αυτή αργότερα.

Σύμφωνα τον κ. Σάντσες, που εκφράστηκε μέσω X, «νεότερες πληροφορίες» της αστυνομίας «επιβεβαιώνουν» ότι επρόκειτο για επίθεση «της E36», που είναι «εγκληματική οργάνωση διαφωνούντων, μέρος του καρτέλ του ούτως καλούμενου Καλαρκά».

