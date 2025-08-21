search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 23:32
ΚΟΣΜΟΣ

21.08.2025 22:10

Ο Ζελένσκι λέει ότι η Ρωσία προσπαθεί να αποφύγει τη διοργάνωση μιας συνάντησης με τον Πούτιν

21.08.2025 22:10
zelenskyy-764

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι επιδιώκει να “αποφύγει την ανάγκη” της διοργάνωσης μιας συνάντησης με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να βρεθεί μια λύση στον πόλεμο που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή.

H μαζική ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον στόχων σε διάφορα μέρη της Ουκρανίας έδειξε ότι η Μόσχα προσπαθεί να αποφύγει την ανάγκη για συναντήσεις με στόχο τον τερματισμό ενός πολέμου που διαρκεί περισσότερα από τρία χρόνια, έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Επί του παρόντος, τα σήματα που στέλνει η Ρωσία είναι πολύ απλά, για να είμαι ειλικρινής, απρεπή. Προσπαθούν να αποφύγουν την ανάγκη της διοργάνωσης μιας συνάντησης”, κατηγόρησε ο Ζελένσκι στην καθημερινή νυχτερινή ομιλία του.

latvia italy
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ακρόπολις»: Η αφλογιστία της Ιταλίας στο τρίποντο έκανε εύκολη την υπόθεση νίκη με 83-68 για τη Λετονία (Video)

mazwnakis-2
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ετοιμάζει μήνυση στην οικογένεια «για κακουργήματα»

aek anterlext
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Η ΑΕΚ απέδρασε από τις Βρυξέλλες με Ελίασον και κρατάει την πρόκριση στα χέρια της, 1-1 με την Άντερλεχτ

pao samps
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Ο Παναθηναϊκός με ανατροπή επικράτησε 2-1 της Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ και πάει στη Σαμψούντα για να σφραγίσει την πρόκριση

GIANNHS_ANTETOKOUMPO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλωσόρισε τη Φλαμένγκο στην οικογένεια του Betano

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

sklavenitis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ στα νησιά: Ποιοι κέρδισαν, ποιοι έχασαν

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

trump-putin-74
ΚΟΣΜΟΣ

«Ειρήνη ή περισσότερος πόλεμος»: Αυτοί είναι οι όροι του Πούτιν για την Ουκρανία - Παράδοση Ντονμπάς, όχι ΝΑΤΟ και δυτικά στρατεύματα

kaysonas-new (11)
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται καύσωνας εξπρές - Πότε και πού θα δείξει ο υδράργυρος πάνω από 40 βαθμούς

