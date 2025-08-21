«Ειρήνη ή περισσότερος πόλεμος»: Αυτοί είναι οι όροι του Πούτιν για την Ουκρανία – Παράδοση Ντονμπάς, όχι ΝΑΤΟ και δυτικά στρατεύματα

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να αποσυρθεί από όλη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να αποκηρύξει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει τα δυτικά στρατεύματα έξω από τη χώρα, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές μέσα από το Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή για την πρώτη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια και πέρασε σχεδόν σε όλη την τρίωρη κλειστή συνάντησή τους συζητώντας πώς θα μπορούσε να είναι ένας συμβιβασμός για την Ουκρανία, σύμφωνα με τις πηγές.

Μιλώντας στη συνέχεια δίπλα στον Τραμπ, ο Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζει ότι η σύνοδος θα ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία – αλλά κανένας από τους δύο ηγέτες δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι συζήτησαν.

Οι ρωσικές πηγές που επικαλείται το Reuters, ανέφεραν ότι ο Πούτιν έχει κάνει συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε διατυπώσει τον Ιούνιο του 2024, οι οποίες περιλάμβαναν την παραχώρηση από το Κίεβο του συνόλου των τεσσάρων περιοχών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας: το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία – που αποτελούν το Ντονμπάς – καθώς και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στο νότο.

Το Κίεβο απέρριψε αυτούς τους όρους ως ισοδύναμους με παράδοση.

Στη νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος εμμένει στην απαίτησή του να αποσυρθεί πλήρως η Ουκρανία από τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, σύμφωνα με τις τρεις πηγές. Σε αντάλλαγμα, ωστόσο, η Μόσχα θα σταματούσε στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, πρόσθεσαν.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας που ελέγχει, ως μέρος μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Πούτιν εμμένει επίσης στις προηγούμενες απαιτήσεις του να εγκαταλείψει η Ουκρανία τις φιλοδοξίες της για το ΝΑΤΟ και να λάβει μια νομική δέσμευση από την στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά, καθώς και για περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό και μια συμφωνία ότι δεν θα αναπτυχθούν δυτικά στρατεύματα επί του εδάφους στην Ουκρανία ως μέρος μιας ειρηνευτικής δύναμης, ανέφεραν οι πηγές.

Παραμένει το χάσμα

Ωστόσο, οι δύο πλευρές παραμένουν σε μεγάλη απόσταση, περισσότερα από τρία χρόνια από την έναρξη του πολέμου που ακολούθησε την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας το 2014 και τις παρατεταμένες μάχες στα ανατολικά της χώρας, όπου τα ουκρανικά στρατεύματα επιτίθονταν στους ρωσόφωνους πληθυσμούς, το οποίο προκάλεσε την αντίδραση της Ρωσίας και τελικά την εισβολή.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα της αποχώρησης από διεθνώς αναγνωρισμένη ουκρανική γη ως μέρος μιας συμφωνίας και έχει δηλώσει ότι η βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς χρησιμεύει ως φρούριο που εμποδίζει τις ρωσικές προελάσεις βαθύτερα στην Ουκρανία.

«Αν μιλάμε απλώς για αποχώρηση από την ανατολή, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε σχόλια που δημοσίευσε το Κίεβο την Πέμπτη. «Είναι θέμα επιβίωσης της χώρας μας, που περιλαμβάνει τις ισχυρότερες αμυντικές γραμμές».

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ, εν τω μεταξύ, είναι ένας στρατηγικός στόχος που κατοχυρώνεται στο σύνταγμα της χώρας και έναν στόχο που το Κίεβο θεωρεί ως την πιο αξιόπιστη εγγύηση ασφαλείας του. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν εξαρτάται από τη Ρωσία να αποφασίσει για την ένταξη στη συμμαχία.

Ο Λευκός Οίκος και το ΝΑΤΟ δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με τις ρωσικές προτάσεις.

Ο πολιτικός επιστήμονας Samuel Charap δήλωσε ότι «το άνοιγμα στην «ειρήνη» με όρους κατηγορηματικά απαράδεκτους για την άλλη πλευρά θα μπορούσε να είναι περισσότερο μια παράσταση για τον Τραμπ παρά ένα σημάδι μιας πραγματικής προθυμίας για συμβιβασμό», πρόσθεσε. «Ο μόνος τρόπος για να δοκιμαστεί αυτή η πρόταση είναι να ξεκινήσει μια σοβαρή διαδικασία προκειμένου να διευθετηθούν αυτές οι λεπτομέρειες».

Ο Πούτιν είναι έτοιμος για συμβιβασμό

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, μια περιοχή περίπου στο μέγεθος της αμερικανικής πολιτείας του Οχάιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ.

Οι τρεις πηγές κοντά στο Κρεμλίνο δήλωσαν ότι η σύνοδος κορυφής στο Άνκορατζ της Αλάσκας προσέφερε την καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη από την έναρξη του πολέμου, έγιναν συγκεκριμένες συζητήσεις σχετικά με τους όρους της Ρωσίας και ο Πούτιν είχε δείξει προθυμία να υποχωρήσει.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος για ειρήνη – για συμβιβασμό. Αυτό είναι το μήνυμα που μεταφέρθηκε στον Τραμπ», δήλωσε ένα από τα άτομα.

Οι πηγές προειδοποίησαν ότι δεν ήταν σαφές για τη Μόσχα εάν η Ουκρανία θα ήταν έτοιμη να παραχωρήσει τα ερείπια του Ντονμπάς και ότι εάν δεν το έκανε, τότε ο πόλεμος θα συνεχιζόταν. Επίσης, δεν ήταν σαφές εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγνώριζαν ή όχι τα ουκρανικά εδάφη που κατέχονταν από τη Ρωσία, πρόσθεσαν.

Μια τέταρτη πηγή είπε ότι αν και τα οικονομικά ζητήματα ήταν δευτερεύοντα για τον Πούτιν, κατανοοεί την οικονομικά προβλήματα της Ρωσίας και την προσπάθεια που απαιτείται για να προχωρήσει πολύ περισσότερο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει το «λουτρό αιματοχυσίας» του πολέμου και να μείνει στην ιστορία ως «πρόεδρος ειρηνοποιός». Τη Δευτέρα δήλωσε ότι έχει αρχίσει να οργανώνει μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, την οποία θα ακολουθήσει μια τριμερής σύνοδος κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να δει το τέλος του πολέμου», είπε ο Τραμπ δίπλα στον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο. «Είμαι βέβαιος ότι θα το λύσουμε».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι, αλλά όλα τα ζητήματα πρέπει πρώτα να διευθετηθούν, ενώ υπάρχει ένα ερώτημα σχετικά με την νομιμότητα της εξουσίας του Ζελένσκι ώστε να υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα εκφράσει αμφιβολίες για τη νομιμότητα του Ζελένσκι, καθώς η θητεία του επρόκειτο να λήξει τον Μάιο του 2024, αλλά λόγω του πολέμου δεν έχουν διεξαχθεί ακόμη νέες προεδρικές εκλογές. Το Κίεβο λέει ότι ο Ζελένσκι παραμένει ο νόμιμος πρόεδρος.

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας έχουν ισχυριστεί ότι είναι επιφυλακτικοί ως προς το αν ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία του δρόμου για τη σύνοδο κορυφής και την τελευταία προσπάθεια για ειρήνη, σύμφωνα με δύο ρωσικές πηγές.

Ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο στις 6 Αυγούστου με τον βοηθό του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ. Στη συνάντηση, ο Πούτιν μετέφερε σαφώς στον Γουίτκοφ ότι ήταν έτοιμος να συμβιβαστεί και να καθορίσει το τι θα μπορούσε να αποδεχτεί για την ειρήνη, σύμφωνα με δύο ρωσικές πηγές.

Εάν η Ρωσία και η Ουκρανία μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία, τότε υπάρχουν διάφορες επιλογές για μια επίσημη συμφωνία – συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής τριμερούς συμφωνίας Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ που θα αναγνωριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ανέφερε μία από τις πηγές.

Μια άλλη επιλογή είναι η επιστροφή στις αποτυχημένες συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης του 2022, όπου η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν τη μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: Βρετανία, Κίνα, Γαλλία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσαν οι πηγές.

«Υπάρχουν δύο επιλογές: πόλεμος ή ειρήνη, και αν δεν υπάρξει ειρήνη, τότε υπάρχει περισσότερος πόλεμος», είπε ένας από τους ανθρώπους.

