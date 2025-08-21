Η Αίγυπτος αποκαλύπτει βυθισμένα ευρήματα 2.000 ετών που ανακαλύφθηκαν στα νερά της Αλεξάνδρειας

Η Αίγυπτος αποκάλυψε την Πέμπτη τμήματα μιας βυθισμένης πόλης στα ανοιχτά των ακτών της Αλεξάνδρειας, αποκαλύπτοντας κτίρια, αντικείμενα και μια αρχαία αποβάθρα, όλα χρονολογούμενα πριν από 2.000 χρόνια.

Οι αιγυπτιακές αρχές δήλωσαν ότι η τοποθεσία, που βρίσκεται στα νερά του κόλπου Abu Qir, μπορεί να αποτελεί επέκταση της αρχαίας πόλης της Κανώπου, ενός εξέχοντος κέντρου κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Πτολεμαίων, η οποία κυβέρνησε την Αίγυπτο για σχεδόν 300 χρόνια, και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία κυβέρνησε για περίπου 600 χρόνια.

Με την πάροδο του χρόνου, μια σειρά από σεισμούς και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας βύθισαν την πόλη και το κοντινό λιμάνι του Ηρακλείου, αφήνοντας πίσω τους έναν θησαυρό ιστορικών λειψάνων.

Την Πέμπτη, γερανοί ανέβασαν αργά αγάλματα από τα βάθη, ενώ δύτες με στολές κατάδυσης, που είχαν βοηθήσει στην ανάκτησή τους, ζητωκραύγαζαν από την ακτή.

«Υπάρχουν πολλά κάτω από το νερό, αλλά αυτά που μπορούμε να ανασύρουμε είναι περιορισμένα, είναι μόνο συγκεκριμένο υλικό σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια», δήλωσε ο Αιγύπτιος Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων Sherif Fathi.

«Τα υπόλοιπα θα παραμείνουν μέρος της βυθισμένης κληρονομιάς μας», πρόσθεσε.

Τα υποβρύχια ευρήματα που αποκαλύφθηκαν από το υπουργείο την Πέμπτη περιλαμβάνουν ασβεστολιθικά κτίρια που μπορεί να χρησίμευαν ως χώροι λατρείας, οικιστικούς χώρους και εμπορικές ή βιομηχανικές κατασκευές.

Ανακαλύφθηκαν επίσης δεξαμενές και μικρές λίμνες σκαλισμένες σε βράχους για οικιακή αποθήκευση νερού και καλλιέργεια ψαριών.

Άλλα αξιοσημείωτα ευρήματα ήταν αγάλματα βασιλικών μορφών και σφίγγες από την προ-ρωμαϊκή εποχή, συμπεριλαμβανομένης μιας μερικώς διατηρημένης σφίγγας με το πλαίσιο του Ραμσή Β’, ενός από τους πιο διάσημους και μακροβιότερους αρχαίους Φαραώ της χώρας.

Σε πολλά από τα αγάλματα λείπουν μέλη του σώματος, συμπεριλαμβανομένης μιας αποκεφαλισμένης Πτολεμαϊκής μορφής από γρανίτη, και το κάτω μισό της εικόνας ενός Ρωμαίου ευγενή σκαλισμένο από μάρμαρο.

Ένα εμπορικό πλοίο, πέτρινες άγκυρες και ένας γερανός λιμένα που χρονολογείται από την Πτολεμαϊκή και τη Ρωμαϊκή εποχή βρέθηκαν στη θέση μιας αποβάθρας 125 μέτρων, η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο, χρησιμοποιούνταν ως λιμάνι για μικρά σκάφη μέχρι τη βυζαντινή περίοδο.

Η Αλεξάνδρεια φιλοξενεί αμέτρητα αρχαία ερείπια και ιστορικούς θησαυρούς, αλλά η δεύτερη πόλη της Αιγύπτου κινδυνεύει να υποκύψει στα ίδια νερά που κατέλαβαν την Κάνωπο και το Ηράκλειον.

Η παράκτια πόλη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, βυθιζόμενη κατά περισσότερο από τρία χιλιοστά κάθε χρόνο.

Ακόμα και στο καλύτερο σενάριο των Ηνωμένων Εθνών, το ένα τρίτο της Αλεξάνδρειας θα είναι κάτω από το νερό ή ακατοίκητο έως το 2050.

