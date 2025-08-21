Συνεχίζει τη λυσσαλέα επίθεση στον Αυστραλό πρωθυπουργό ο Νετανιάχου – «Αμαύρωσε για πάντα τη φήμη του»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέτεινε την κριτική του προς τον Άντονι Αλμπάνεζι, χαρακτηρίζοντάς τον ως «αδύναμο» ηγέτη εν μέσω μιας έντονης διαμάχης, ισχυριζόμενος ότι ο Αυστραλός πρωθυπουργός «αμαύρωσε για πάντα» τη φήμη του.

Οι εντάσεις μεταξύ του Νετανιάχου και της κυβέρνησης Αλμπάνεζι κλιμακώθηκαν αυτή την εβδομάδα μετά την ακύρωση της βίζας για τον ακροδεξιό Ισραηλινό πολιτικό Σίμχα Ρόθμαν εμποδίζοντάς τον έτσι να επισκεφθεί την Αυστραλία, καταλήγοντας σε διπλωματικό επεισόδιο.

Σε συνέντευξή του στο Sky News, το βράδυ της Πέμπτης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η φήμη του Αλμπάνεζι «αμαυρώθηκε για πάντα» μετά την ανακοίνωση της πρόθεσής του να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

🔊 Israel's PM Benjamin Netanyahu called Australian PM Anthony Albanese a 'weak politician' over his government's decision to recognize a Palestinian state. Listen to the Reuters World News daily podcast for more https://t.co/Cmg9rbTmcL pic.twitter.com/cZc5sqIJ0p — Reuters (@Reuters) August 21, 2025

«Είμαι σίγουρος ότι έχει ένα αξιόπιστο ιστορικό ως δημόσιος υπάλληλος, αλλά νομίζω ότι το ιστορικό του αμαυρώθηκε για πάντα από την αδυναμία που έδειξε απέναντι σε αυτά τα τρομοκρατικά τέρατα της Χαμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Είναι λάθος, επειδή το να προσφέρεις [στη Χαμάς] ένα κράτος, όταν είχαν ένα κράτος, ένα de facto κράτος στη Γάζα, το χρησιμοποίησαν για δολοφονίες, λεηλασίες και τερατώδη εγκλήματα ισοδυναμεί με επιβράβευση της τρομοκρατίας, και νομίζω ότι αυτό είναι σημάδι αδυναμίας, που, όπως είπα, θα αμαυρώσει το ιστορικό του πρωθυπουργού».

Ο υπουργός Υγείας, Μαρκ Μπάτλερ, χαρακτήρισε τα σχόλια του Νετανιάχου στο Sky News ως «ειλικρινά γελοία», προσθέτοντας ότι η Αυστραλία δεν θα αλλάξει τη θέση της «λόγω μιας συγκεκριμένης θέσης που έλαβε οποιοσδήποτε άλλος παγκόσμιος ηγέτης».

Τα νέα σχόλια ήρθαν μια μέρα αφότου η κορυφαία εβραϊκή ομάδα της Αυστραλίας, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Αυστραλιανού Εβραϊσμού (ECAJ), χαρακτήρισε την επίθεση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας ως «εμπρηστική και προκλητική» και «αδέξια παρέμβαση» που είχε επηρεάσει την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας.

Ο Αλμπανέζι αρχικά υποβάθμισε την πρώτη δήλωση του Νετανιάχου, στην οποία χαρακτήρισε τον Αυστραλό πρωθυπουργό ως «αδύναμο πολιτικό που πρόδωσε το Ισραήλ και εγκατέλειψε τους Εβραίους της Αυστραλίας».

«Δεν τα παίρνω αυτά προσωπικά. Συνεργάζομαι με ανθρώπους διπλωματικά, [ο Νετανιάχου] έχει πει παρόμοια πράγματα για άλλους ηγέτες», είπε.

Australia has hit back at Israel with a government minister saying, ‘strength is not measured by how many people you can blow up or how many children you can leave hungry.’ His rebuke came after Israeli PM Benjamin Netanyahu accused Australia’s leader of ‘betrayal’. pic.twitter.com/dF0hcKY1UZ — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 20, 2025

Η 16λεπτη συνέντευξη την Πέμπτη το βράδυ ανέλυσε μια σειρά από ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας λύσης δύο κρατών και της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η απόφαση της Αυστραλίας να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, η οποία ακολουθεί παρόμοιες αποφάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και του Καναδά, ήταν «κατευναστική» προς τη Χαμάς, συγκρίνοντας την κίνηση με την εισβολή του Αδόλφου Χίτλερ στην Τσεχοσλοβακία το 1938.

«Δεν πρόκειται να το επαναλάβουμε αυτό», είπε.

«Θέλουν να θέσουν το Ισραήλ σε τεράστιο κίνδυνο δίνοντας αυτό το στρατηγικό κομμάτι γης ακριβώς δίπλα στην Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ, σε αυτούς τους Παλαιστίνιους που θέλουν να καταστρέψουν το Ισραήλ, δεν το κρύβουν καν… δεν πρόκειται να επαναλάβουμε τα λάθη που έγιναν πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Νετανιάχου απέρριψε επίσης ως «ψεύδη» τις αναφορές ότι το Ισραήλ σκόπιμα λιμοκτονεί τον πληθυσμό της Γάζας και δήλωσε ότι τα μέσα ενημέρωσης που αναφέρουν την ανθρωπιστική κρίση «θα πρέπει να ντρέπονται που την προπαγανδίζουν».

Τον Ιούλιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι οι κάτοικοι της Γάζας υπέφεραν από μια ανθρωπογενή μαζική λιμοκτονία που προκλήθηκε από τον αποκλεισμό της βοήθειας προς την περιοχή από το Ισραήλ.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ ανέφεραν ότι ο ισραηλινός στρατός είχε σκοτώσει περισσότερους από 1.000 Παλαιστίνιους που προσπαθούσαν να φτάσουν σε σημεία διανομής τροφίμων μεταξύ τέλους Μαΐου και τέλους Ιουλίου.

