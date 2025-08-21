search
21.08.2025 16:03

Ρωσία: Ανάρπαστο έχει γίνει το φούτερ «ΕΣΣΔ» που λάνσαρε ο Λαβρόφ στην Αλάσκα (photos)

21.08.2025 16:03
cccp_lavrov_2108_1460-820_new
credit: selsovet.store

Το φούτερ με το λογότυπο «CCCP» (ΕΣΣΔ) που φόρεσε ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, στο Άνκορατζ της Αλάσκας, έχει γίνει ανάρπαστο στη Ρωσία.

Κατά την άφιξη του στο Άνκορατζ, ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών τράβηξε όλα τα φλας πάνω του, εξαιτίας του φούτερ που φορούσε, με το λογότυπο «CCCP» (ΕΣΣΔ) στο στήθος.

credit: SelSovet

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μετά από εκείνη τη στιγμή το φούτερ έγινε ανάρπαστο στη Ρωσία. Η μικρή μάρκα ρούχων SelSovet, με έδρα το Tchelabinsk στα Ουράλια, έχει κατακλυστεί από παραγγελίες: τα φούτερ «CCCP» έχουν εξαντληθεί και στα διαδικτυακά καταστήματα κοστίζουν 4, 5 ή και 10 φορές τη λιανική τιμή τους.

credit: SelSovet
credit: SelSovet

«Νομίζω ότι το κάναμε θέμα εντυπωσιασμού. Δεν υπάρχει τίποτα κακό. Δεν πρόκειται για ιμπεριαλισμό, για προσπάθεια αναβίωσης αυτοκρατορικών βλέψεων, όπως ισχυρίζονται κάποιοι στη Δύση. Αυτό που διακυβεύεται είναι ότι υπάρχει μια ιστορία. Και ότι πρέπει να διατηρηθεί, ακόμη και με χιούμορ», είχε σχολιάσει για το φούτερ ο Λαβρόφ.

