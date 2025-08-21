Ρωσία: Ανάρπαστο έχει γίνει το φούτερ «ΕΣΣΔ» που λάνσαρε ο Λαβρόφ στην Αλάσκα (photos)

Το φούτερ με το λογότυπο «CCCP» (ΕΣΣΔ) που φόρεσε ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, στο Άνκορατζ της Αλάσκας, έχει γίνει ανάρπαστο στη Ρωσία.

Κατά την άφιξη του στο Άνκορατζ, ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών τράβηξε όλα τα φλας πάνω του, εξαιτίας του φούτερ που φορούσε, με το λογότυπο «CCCP» (ΕΣΣΔ) στο στήθος.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μετά από εκείνη τη στιγμή το φούτερ έγινε ανάρπαστο στη Ρωσία. Η μικρή μάρκα ρούχων SelSovet, με έδρα το Tchelabinsk στα Ουράλια, έχει κατακλυστεί από παραγγελίες: τα φούτερ «CCCP» έχουν εξαντληθεί και στα διαδικτυακά καταστήματα κοστίζουν 4, 5 ή και 10 φορές τη λιανική τιμή τους.

«Νομίζω ότι το κάναμε θέμα εντυπωσιασμού. Δεν υπάρχει τίποτα κακό. Δεν πρόκειται για ιμπεριαλισμό, για προσπάθεια αναβίωσης αυτοκρατορικών βλέψεων, όπως ισχυρίζονται κάποιοι στη Δύση. Αυτό που διακυβεύεται είναι ότι υπάρχει μια ιστορία. Και ότι πρέπει να διατηρηθεί, ακόμη και με χιούμορ», είχε σχολιάσει για το φούτερ ο Λαβρόφ.

