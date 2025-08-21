Βανς και Χέγκσεθ πήγαν να μοιράσουν… μπέργκερ σε στρατιώτες, σε σταθμό – Τους γιούχαραν και απάντησαν με προσβολές (video)

Δεν πήγε… καλά η επίσκεψη των Τζέι Ντι Βανς και Πιτ Χέγκσεθ σε σταθμό της Ουάσιγκτον. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ο υπουργός Αμυνας, πήγαν να μοιράσουν… μπέργκερ σε στρατιώτες που βρίσκονται εκεί στο πλαίσιο φύλαξης της πόλης για την οποία η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται πως έχει γίνει «άνδρο παρανομίας».

Μόλις έφτασαν στο σημείο δέχτηκαν αποδοκιμασίες και συνθήματα από κόσμο που συγκεντρώθηκε εκεί, αντιδρώντας με ειρωνικά γέλια.

«Ελευθερώστε την Ουάσινγκτον» και «Από την Ουάσινγκτον μέχρι την Παλαιστίνη, η κατοχή είναι έγκλημα» τους φώναζαν.

I’ve said it before and I’ll say it again… no one likes JD Vance.

No one. 😂pic.twitter.com/kfUCt6csHm — Jo (@JoJoFromJerz) August 20, 2025

Οταν ρωτήθηκαν για ποιον λόγο οι στρατιώτες βρίσκονται να φυλάσουν σταθμό αντί για άλλα σημεία της πόλης όπου η εγκληματικότητα θερίζει, απάντσε πως ο σταθμός «έχει κατακλυστεί από αλήτες, ναρκομανείς, άστεγους και ψυχικά ασθενείς και οι επισκέπτες δεν είναι ασφαλείς».

Απευθυνόμενος στους διαμαρτυρόμενους, ο Βανς είπε ότι πρόκειται για «μια ομάδα ηλικιωμένων, κυρίως λευκών, που διαμαρτύρονται εκεί έξω για τις πολιτικές που κρατούν τους ανθρώπους ασφαλείς, ενώ δεν έχουν νιώσει ποτέ κίνδυνο σε όλη τους τη ζωή».

🚨HOLY SHIT: This is absolutely pathetic. JD Vance, Pete Hegseth, and Stephen Miller are loudly BOOED by people as they visited the National Guard.



The backlash against this Administration is growing – and it’s getting louder.



pic.twitter.com/aLWexP00DI — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 20, 2025

Πιο ειρωνικός και προσβλητικός ήταν ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ.

Αφού τους χαρακτήρισε «τρελούς κομμουνιστές», είπε: «Θα αγνοήσουμε αυτούς τους ηλίθιους λευκούς χίπηδες που πρέπει να πάνε σπίτι και να κοιμηθούν επειδή είναι όλοι άνω των 90 ετών, και θα επιστρέψουμε στην προστασία του αμερικανικού λαού και των πολιτών της Ουάσινγκτον».

