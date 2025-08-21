search
ΚΟΣΜΟΣ

21.08.2025 14:41

Βανς και Χέγκσεθ πήγαν να μοιράσουν… μπέργκερ σε στρατιώτες, σε σταθμό – Τους γιούχαραν και απάντησαν με προσβολές (video)

21.08.2025 14:41
Δεν πήγε… καλά η επίσκεψη των Τζέι Ντι Βανς και Πιτ Χέγκσεθ σε σταθμό της Ουάσιγκτον. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ο υπουργός Αμυνας, πήγαν να μοιράσουν… μπέργκερ σε στρατιώτες που βρίσκονται εκεί στο πλαίσιο φύλαξης της πόλης για την οποία η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται πως έχει γίνει «άνδρο παρανομίας».

Μόλις έφτασαν στο σημείο δέχτηκαν αποδοκιμασίες και συνθήματα από κόσμο που συγκεντρώθηκε εκεί, αντιδρώντας με ειρωνικά γέλια.

«Ελευθερώστε την Ουάσινγκτον» και «Από την Ουάσινγκτον μέχρι την Παλαιστίνη, η κατοχή είναι έγκλημα» τους φώναζαν.

Οταν ρωτήθηκαν για ποιον λόγο οι στρατιώτες βρίσκονται να φυλάσουν σταθμό αντί για άλλα σημεία της πόλης όπου η εγκληματικότητα θερίζει, απάντσε πως ο σταθμός «έχει κατακλυστεί από αλήτες, ναρκομανείς, άστεγους και ψυχικά ασθενείς και οι επισκέπτες δεν είναι ασφαλείς». 

Απευθυνόμενος στους διαμαρτυρόμενους, ο Βανς είπε ότι πρόκειται για «μια ομάδα ηλικιωμένων, κυρίως λευκών, που διαμαρτύρονται εκεί έξω για τις πολιτικές που κρατούν τους ανθρώπους ασφαλείς, ενώ δεν έχουν νιώσει ποτέ κίνδυνο σε όλη τους τη ζωή».

Πιο ειρωνικός και προσβλητικός ήταν ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ.

Αφού τους χαρακτήρισε «τρελούς κομμουνιστές», είπε: «Θα αγνοήσουμε αυτούς τους ηλίθιους λευκούς χίπηδες που πρέπει να πάνε σπίτι και να κοιμηθούν επειδή είναι όλοι άνω των 90 ετών, και θα επιστρέψουμε στην προστασία του αμερικανικού λαού και των πολιτών της Ουάσινγκτον».

