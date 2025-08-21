Ιταλία: Συνελήφθη Ουκρανός για τις εκρήξεις στον αγωγό Nord Stream

Οι ιταλικές Αρχές συνέλαβαν έναν Ουκρανό υπήκοο, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος για τον συντονισμό των επιθέσεων στους αγωγούς Nord Stream, με τον γενικό εισαγγελέα της Γερμανίας να ανακοινώνει ότι θα εκδοθεί στη χώρα του ώστε να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή.

Ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε ως Σέρχιι Κ. σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, φέρεται να συμμετείχε σε ομάδα ατόμων η οποία είχε τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς στους αγωγούς Nord Stream, κοντά στο νησί Μπόρνχολμ στη Βαλτική Θάλασσα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής εισαγγελίας, ο συλληφθείς δεν δρούσε μόνος του, αλλά συντόνιζε μια οργανωμένη επιχείρηση δολιοφθοράς.

Οι εισαγγελικές Αρχές αναφέρουν ότι η ομάδα αναχώρησε από το Ρόστοκ, στη βορειοανατολική Γερμανία, χρησιμοποιώντας ιστιοπλοϊκό σκάφος με στόχο την εκτέλεση της επιχείρησης. Το σκάφος είχε ενοικιαστεί από γερμανική εταιρεία, με τη βοήθεια πλαστών εγγράφων ταυτότητας τα οποία είχαν προμηθευτεί μέσω μεσαζόντων.

«Η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας προχώρησε στην σύλληψη με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που ουκρανού πολίτη Σέρχι Κ. (Serhii K.) από την ιταλική αστυνομία, στην επαρχία του Ρίμινι (Ιταλία)», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης που εξέδωσε η εισαγγελία.

«Πρόκειται κατά τα φαινόμενα για έναν από τους οργανωτές της επιχείρησης σαμποτάζ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο συλληφθείς και οι συνεργοί του απέπλευσαν από το Ροστόκ, στην ακτή της βορειοανατολικής Γερμανίας επιβαίνοντας σε ιστιοπλοϊκό για να πραγματοποιήσουν την επίθεση. Το πλοίο είχε ενοικιασθεί από γερμανική εταιρεία με πλαστές ταυτότητες μέσω μεσαζόντων.

Οι καραμπινιέροι τον συνέλαβαν την νύκτα στην επαρχία του Ρίμινι στην Αδριατική.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: «Μία συνάντηση με τον Πούτιν θα είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία»

Το Τέξας υιοθέτησε εκλογικό χάρτη που ενισχύει τους Ρεπουμπλικάνους, υπό την πίεση του Τραμπ – Για νοθεία μιλούν οι Δημοκρατικοί

Επιμένει η Ουγγαρία να γίνει οικοδεσπότης συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι