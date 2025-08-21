search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 14:29
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2025 13:55

Τσεχία: Βουλευτής του πρώην πρωθυπουργού προσέλαβε εκτελεστή για να δολοφονήσει το σκυλί της συντρόφου του πρώην συζύγου της

21.08.2025 13:55
balastikova

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Τσεχία καθώς βουλευτής του πρώην πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις, κατηγορείται ότι προσπάθησε να σκοτώσει ένα σκύλο και μάλιστα προσέλαβε και άνθρωπο για τη «δουλειά».

Το σκυλί μάλιστα που ήθελε να σκοτώσει δεν είναι… τυχαίο καθώς πρόκειται για το σκύλο της συντρόφου του πρώην συζύγου της.

Η Μαργκίτα Μπαλαστίκοβα, η οποία μάλιστα στις προσεχείς εκλογές της χώρας προορίζονταν για υπουργός Γεωργίας αν ο Μπαμπίς επιστρέψει στην πρωθυπουργία, υπέπεσε στο έγκλημα, προσλαμβάνοντας εκτελεστή για τον σκύλο.

Να σημειωθεί πως η Τσεχία έχει λατρεία για τα σκυλιά, καθώς το 42% των νοικοκυριών έχουν σκύλο, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ.

Η Μπαλαστίκοβα αφαιρέθηκε από τη λίστα των υποψηφίων στις εκλογές μετά τον σάλο, με την ίδια βέβαια να αρνείται τη κατηγορία. Ο σκύλος παραμένει ζωντανός…

«Το γεγονός ότι όλα αυτά τα ψέματα ήρθαν στο φως μόλις τώρα είναι, για μένα, ένα σαφές σημάδι ότι πρόκειται για μια προσπάθεια δυσφήμισης του κινήματος ANO (με επικεφαλής τον Μπαμπίς πριν από τις εκλογές και, ίσως, και για να αποσπάσει την προσοχή από μια σειρά κυβερνητικών σκανδάλων. Δεν θέλω πραγματικά να βλάψω το κίνημα ANO και δεν θα το κάνω – γι’ αυτό αποφάσισα να αναστείλω αμέσως την ιδιότητα μέλους μου», έγραψε η Μπαλαστίκοβα.

Ο Μπάμπις αργότερα επέκρινε την Μπαλαστίκοβα, λέγοντας: «Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιους ανθρώπους στο κίνημα. Φυσικά και η Μπαλαστίκοβα έκανε λάθος. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι… Δυστυχώς, είναι δικό της λάθος και το λύσαμε αμέσως, επειδή όλοι αγαπάμε τα ζώα».

Διαβάστε επίσης:

Ιταλία: Συνελήφθη Ουκρανός για τις εκρήξεις στον αγωγό Nord Stream

Ζελένσκι: «Μία συνάντηση με τον Πούτιν θα είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία»

Το Τέξας υιοθέτησε εκλογικό χάρτη που ενισχύει τους Ρεπουμπλικάνους, υπό την πίεση του Τραμπ – Για νοθεία μιλούν οι Δημοκρατικοί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Sergey_Lavrov
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Η Ευρώπη υπονομεύει όσα πετύχαμε στην Αλάσκα – Έτοιμος να δει τον Ζελένσκι ο Πούτιν αν λυθούν ορισμένα ζητήματα» 

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Από Δευτέρα (25/8) οι πρώτοι της ενημέρωσης στα πόστα τους

van_halen
ΜΟΥΣΙΚΗ

Eddie Van Halen: «Χρυσάφι» σε δημοπρασία για την έμβληματική κιθάρα του, τιμή εκτίμησης πάνω από 2 εκατ. δολάρια (photos/video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Καθυστερήσεις πτήσεων: Η καταγγελία της Rayanair, η υποστελέχωση σε ΥΠΑ, «Ελ. Βενιζέλος» και οι προειδοποιήσεις για «αεροπορικά Τέμπη»

balastikova
ΚΟΣΜΟΣ

Τσεχία: Βουλευτής του πρώην πρωθυπουργού προσέλαβε εκτελεστή για να δολοφονήσει το σκυλί της συντρόφου του πρώην συζύγου της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

kalxas-863
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβερνητική επιχείρηση «νοικοκυραίοι», η αδικία σε Άδωνι δια χειρός Σκέρτσου, τα σενάρια για επιστροφή ή κόμμα Σαμαρά και η αυτοκριτική Τσίπρα

kaysonas-new (11)
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται καύσωνας εξπρές - Πότε και πού θα δείξει ο υδράργυρος πάνω από 40 βαθμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 14:27
Sergey_Lavrov
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Η Ευρώπη υπονομεύει όσα πετύχαμε στην Αλάσκα – Έτοιμος να δει τον Ζελένσκι ο Πούτιν αν λυθούν ορισμένα ζητήματα» 

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Από Δευτέρα (25/8) οι πρώτοι της ενημέρωσης στα πόστα τους

van_halen
ΜΟΥΣΙΚΗ

Eddie Van Halen: «Χρυσάφι» σε δημοπρασία για την έμβληματική κιθάρα του, τιμή εκτίμησης πάνω από 2 εκατ. δολάρια (photos/video)

1 / 3