Τσεχία: Βουλευτής του πρώην πρωθυπουργού προσέλαβε εκτελεστή για να δολοφονήσει το σκυλί της συντρόφου του πρώην συζύγου της

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Τσεχία καθώς βουλευτής του πρώην πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις, κατηγορείται ότι προσπάθησε να σκοτώσει ένα σκύλο και μάλιστα προσέλαβε και άνθρωπο για τη «δουλειά».

Το σκυλί μάλιστα που ήθελε να σκοτώσει δεν είναι… τυχαίο καθώς πρόκειται για το σκύλο της συντρόφου του πρώην συζύγου της.

Η Μαργκίτα Μπαλαστίκοβα, η οποία μάλιστα στις προσεχείς εκλογές της χώρας προορίζονταν για υπουργός Γεωργίας αν ο Μπαμπίς επιστρέψει στην πρωθυπουργία, υπέπεσε στο έγκλημα, προσλαμβάνοντας εκτελεστή για τον σκύλο.

Να σημειωθεί πως η Τσεχία έχει λατρεία για τα σκυλιά, καθώς το 42% των νοικοκυριών έχουν σκύλο, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ.

Η Μπαλαστίκοβα αφαιρέθηκε από τη λίστα των υποψηφίων στις εκλογές μετά τον σάλο, με την ίδια βέβαια να αρνείται τη κατηγορία. Ο σκύλος παραμένει ζωντανός…

«Το γεγονός ότι όλα αυτά τα ψέματα ήρθαν στο φως μόλις τώρα είναι, για μένα, ένα σαφές σημάδι ότι πρόκειται για μια προσπάθεια δυσφήμισης του κινήματος ANO (με επικεφαλής τον Μπαμπίς πριν από τις εκλογές και, ίσως, και για να αποσπάσει την προσοχή από μια σειρά κυβερνητικών σκανδάλων. Δεν θέλω πραγματικά να βλάψω το κίνημα ANO και δεν θα το κάνω – γι’ αυτό αποφάσισα να αναστείλω αμέσως την ιδιότητα μέλους μου», έγραψε η Μπαλαστίκοβα.

Ο Μπάμπις αργότερα επέκρινε την Μπαλαστίκοβα, λέγοντας: «Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιους ανθρώπους στο κίνημα. Φυσικά και η Μπαλαστίκοβα έκανε λάθος. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι… Δυστυχώς, είναι δικό της λάθος και το λύσαμε αμέσως, επειδή όλοι αγαπάμε τα ζώα».

