Κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ για τους δασμούς – Στο 15% για ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, φάρμακα και ημιαγωγούς 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσαν την Πέμπτη κοινή δήλωση που καθορίζει το πλαίσιο της συνεχιζόμενης συμφωνίας μεταξύ των εμπορικών εταίρων και εδραιώνει ορισμένες εμπορικές δεσμεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ρίξουν τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς στο 15%, σύμφωνα με το έγγραφο.

«Αυτή η Συμφωνία Πλαισίου θα θέσει τη σχέση εμπορίου και επενδύσεων — μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο — σε στέρεη βάση και θα δώσει νέα ώθηση στην επανεκβιομηχάνιση των οικονομιών μας», αναφέρει το έγγραφο.

🆕 Our joint statement on the 🇪🇺🇺🇸 trade framework is agreed and published – https://t.co/y0DXSyXbsW – after intensive, constructive engagement.



A strong first step delivering stability, predictability – and opportunity.



Relief is coming to many sectors, incl. the car industry. pic.twitter.com/N7DXJq8Mji — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) August 21, 2025

Μαζί, οι ΗΠΑ και η ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 44% της παγκόσμιας οικονομίας.

Βασικά σημεία της επιστολής περιλαμβάνουν δασμό 15% των ΗΠΑ στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, με λεπτομέρειες για τους δασμούς στα αυτοκίνητα να συνδέονται με νομοθετικές ενέργειες της ΕΕ.

Η κοινή δήλωση επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων στις περισσότερες περιπτώσεις από 27,5% σε 15%, αλλά μόνο αφού η ΕΕ θεσπίσει επίσημα νομοθεσία για την «κατάργηση των δασμών σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ».

Η συμφωνία καλύπτει επίσης αγορές ενέργειας ύψους 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων και επενδύσεις της ΕΕ ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028. Η συμφωνία αφορά επίσης μη δασμολογικά εμπόδια, το ψηφιακό εμπόριο και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ δεν περιλαμβάνει ακόμη τον τομέα των κρασιών και των αλκοολούχων ποτών, δήλωσε την Πέμπτη ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρος Σέφτσοβιτς, προσθέτοντας ότι η πόρτα δεν είναι κλειστή για περαιτέρω μείωση των δασμών για αυτόν τον τομέα και άλλους που δεν περιλαμβάνονται στην τρέχουσα συμφωνία.

«Αυτό δεν το καταφέραμε. Αλλά μπορώ να σας πω ότι υπάρχει σαφής δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το θέσει στο τραπέζι», δήλωσε ο Σέφτσοβιτς.

Τον Ιούλιο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκαν σύντομα στο γήπεδο γκολφ Turnberry του Τραμπ στη Σκωτία και ανακοίνωσαν μια ευρεία εμπορική συμφωνία που επιβάλλει δασμούς 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, αποτρέποντας την απειλή του Τραμπ για επιβολή δασμού 30% εάν δεν είχε επιτευχθεί συμφωνία έως την 1η Αυγούστου.

Πριν επιστρέψει ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ στην εξουσία για τη δεύτερη θητεία του, οι ΗΠΑ και η ΕΕ διατηρούσαν γενικά χαμηλά επίπεδα δασμών στη μεγαλύτερη διμερή εμπορική σχέση στον κόσμο, με ετήσιο εμπόριο περίπου 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή περίπου 1,7 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Βανς και Χέγκσεθ πήγαν να μοιράσουν… μπέργκερ σε στρατιώτες, σε σταθμό – Τους γιούχαραν και απάντησαν με προσβολές (video)

Λαβρόφ: «Η Ευρώπη υπονομεύει όσα πετύχαμε στην Αλάσκα – Έτοιμος να δει τον Ζελένσκι ο Πούτιν αν λυθούν ορισμένα ζητήματα»

Τσεχία: Βουλευτής του πρώην πρωθυπουργού προσέλαβε εκτελεστή για να δολοφονήσει το σκυλί της συντρόφου του πρώην συζύγου της