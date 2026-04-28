Σε απόλυτο χάος βυθίστηκε το ετήσιο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όταν ο ένοπλος παραβίασε το σημείο ελέγχου των Μυστικών Υπηρεσιών.

Η επίθεση σημειώθηκε τη στιγμή που οι 2.600 προσκεκλημένοι είχαν μόλις ολοκληρώσει το πρώτο πιάτο της σαλάτας. Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στην υπόγεια αίθουσα χορού, αναγκάζοντας δημοσιογράφους και αξιωματούχους να καλυφθούν κάτω από τα τραπέζια.

Οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών απομάκρυνσαν εσπευσμένα από τον χώρο τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και η βραδιά έληξε.

Τι απέγιναν τα 2.600 γεύματα «στεριάς και θάλασσας»

Η πρόωρη εκκένωση άφησε ανέπαφα 2.600 πιάτα με εκλεκτό σατομπριάν και αστακό από το Μέιν, καθώς και το προγραμματισμένο επιδόρπιο σοκολάτας.

To μενού του δείπνου

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του ξενοδοχείου που μίλησε στη Daily Mail, η τύχη των περισσευμάτων είχε την εξής κατάληξη:

Δωρεά σε καταφύγια: Τα κυρίως πιάτα (φιλέτο και αστακός) υποβλήθηκαν σε ειδική διαδικασία ταχείας κατάψυξης για να διατηρηθούν και παραδόθηκαν σε δύο δομές φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και παιδιών.

Γεωργική χρήση: Τα εναπομείναντα λαχανικά κομποστοποιήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα σε αγροκτήματα.

Τα κρασιά: Αρκετά μπουκάλια κρασιού κατέληξαν στα χέρια δημοσιογράφων κατά την αποχώρησή τους, με σχετικά βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Το παρασκήνιο και η επόμενη μέρα

Το κόστος συμμετοχής στο δείπνο ανερχόταν στα 480 δολάρια ανά άτομο, με τα έσοδα να διατίθενται για υποτροφίες νέων δημοσιογράφων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την πρώτη του θητεία απείχε συστηματικά από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, παρευρέθηκε φέτος για πρώτη φορά ως εν ενεργεία αρχηγός του κράτους. Μετά το περιστατικό, ο Πρόεδρος ζήτησε τον επαναπρογραμματισμό του δείπνου μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, ενώ δεν παρέλειψε να δηλώσει ότι το γεγονός αυτό αποδεικνύει την ανάγκη κατασκευής της δικής του αίθουσας δεξιώσεων εντός του Λευκού Οίκου, ένα έργο που προς το παρόν βρίσκεται σε νομική εκκρεμότητα.

