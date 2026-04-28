ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 14:59
Τι απέγιναν… οι αστακοί και τα σατομπριάν μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο ανταποκριτών

Σε απόλυτο χάος βυθίστηκε το ετήσιο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όταν ο ένοπλος παραβίασε το σημείο ελέγχου των Μυστικών Υπηρεσιών.

Η επίθεση σημειώθηκε τη στιγμή που οι 2.600 προσκεκλημένοι είχαν μόλις ολοκληρώσει το πρώτο πιάτο της σαλάτας. Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στην υπόγεια αίθουσα χορού, αναγκάζοντας δημοσιογράφους και αξιωματούχους να καλυφθούν κάτω από τα τραπέζια.

Οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών απομάκρυνσαν εσπευσμένα από τον χώρο τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και η βραδιά έληξε.

Τι απέγιναν τα 2.600 γεύματα «στεριάς και θάλασσας»

Η πρόωρη εκκένωση άφησε ανέπαφα 2.600 πιάτα με εκλεκτό σατομπριάν και αστακό από το Μέιν, καθώς και το προγραμματισμένο επιδόρπιο σοκολάτας.

To μενού του δείπνου

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του ξενοδοχείου που μίλησε στη Daily Mail, η τύχη των περισσευμάτων είχε την εξής κατάληξη:

  • Δωρεά σε καταφύγια: Τα κυρίως πιάτα (φιλέτο και αστακός) υποβλήθηκαν σε ειδική διαδικασία ταχείας κατάψυξης για να διατηρηθούν και παραδόθηκαν σε δύο δομές φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και παιδιών.
  • Γεωργική χρήση: Τα εναπομείναντα λαχανικά κομποστοποιήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα σε αγροκτήματα.
  • Τα κρασιά: Αρκετά μπουκάλια κρασιού κατέληξαν στα χέρια δημοσιογράφων κατά την αποχώρησή τους, με σχετικά βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Το παρασκήνιο και η επόμενη μέρα

Το κόστος συμμετοχής στο δείπνο ανερχόταν στα 480 δολάρια ανά άτομο, με τα έσοδα να διατίθενται για υποτροφίες νέων δημοσιογράφων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την πρώτη του θητεία απείχε συστηματικά από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, παρευρέθηκε φέτος για πρώτη φορά ως εν ενεργεία αρχηγός του κράτους. Μετά το περιστατικό, ο Πρόεδρος ζήτησε τον επαναπρογραμματισμό του δείπνου μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, ενώ δεν παρέλειψε να δηλώσει ότι το γεγονός αυτό αποδεικνύει την ανάγκη κατασκευής της δικής του αίθουσας δεξιώσεων εντός του Λευκού Οίκου, ένα έργο που προς το παρόν βρίσκεται σε νομική εκκρεμότητα.

Διαβάστε επίσης:

Politico: 5 τρόποι που ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο να πολεμήσει τη Ρωσία

Ιράν: «Οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον σε θέση να υπαγορεύσουν την πολιτική τους στις ανεξάρτητες χώρες»

Γιατροί Χωρίς Σύνορα για Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί το νερό ως «όπλο» για τη «συλλογική τιμωρία» των Παλαιστινίων

Φάμελλος: Κάλεσμα σε κοινή στάση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για Εξεταστική και ανάκληση της διάταξης Τζαβέλλα

Σε καλοκαιρινή περιοδεία το «Sexy Laundry» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου

«Verity»: Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett πρωταγωνιστούν στο ψυχολογικό θρίλερ της Amazon MGM (photos/video)

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση

ΕΡΤ: Επανεξετάζεται η επαναφορά ενημερωτικών στοιχείων στην ΕΡΤ1 προσεχώς

Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που μειώνουν τη χοληστερόλη και... χαρίζουν χρόνια!

Το «μπιφ» των υποκλοπών, το αίτημα για εξεταστική, τα λάθη του Τασούλα, οι σοφιστείες για Τσίπρα, το άδειασμα του Σέρμπου και η βιασύνη της Καρυστιανού  

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

Τρόμος: 89χρονος πυροβόλησε υπάλληλο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και μετά πήγε στη Λουκάρεως και τραυμάτισε άλλες τέσσερις γυναίκες

Πρόεδρος ΣΠΕΦ στο topontiki: «Απελπιστική η κατάσταση όσων επένδυσαν σε φωτοβολταϊκά - Ποιοι ευθύνονται, τι είναι εφικτό ν’ αλλάξει»

