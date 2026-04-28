ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 12:04
28.04.2026 11:46

Ιράν: «Οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον σε θέση να υπαγορεύσουν την πολιτική τους στις ανεξάρτητες χώρες»

Η κυβέρνηση του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν είναι πλέον σε θέση να υπαγορεύσουν την πολιτική τους σε άλλες χώρες».

Η δήλωση έρχεται την ώρα που η Ουάσιγκτον εξετάζει την πρόταση της Τεχεράνης, για την οποία ο Τραμπ σε μια πρώτη ανάγνωση, είπε πως δεν είναι και πολύ ευχαριστημένος.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πλέον σε θέση να υπαγορεύσουν τη πολιτική τους στις ανεξάρτητες χώρες», δήλωσε ο υφυπουργός Αμυνας του Ιράν Ρεζά Ταλάι-Νικ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν. 

Η Ουάσινγκτον οφείλει να εγκαταλείψει τις «παράνομες και παράλογες απαιτήσεις», πρόσθεσε ο ιρανός αξιωματούχος που συμμετέχει σε σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, το Μπισκέκ.

Το Ιράν είναι έτοιμο να μοιραστεί τις ικανότητες των αμυντικών του όπλων με «ανεξάρτητες χώρες, ιδιαίτερα με μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης», δήλωσε επίσης.

«Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε τις εμπειρίες της αμερικανικής ήττας με άλλα μέλη του οργανισμού», είπε ο Ρεζά Ταλάι-Νικ απευθυνόμενος στους υπουργούς Αμυνας των χωρών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

