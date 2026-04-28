Politico: 5 τρόποι που ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο να πολεμήσει τη Ρωσία

Παρά το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ παρέμεινε εκτός της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν, ο πόλεμος αυτός έφερε στην επιφάνεια κρίσιμα κενά στις αμυντικές δυνατότητες της Συμμαχίας. Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύει το POLITICO, οι αδυναμίες αυτές υποδεικνύουν ότι το ΝΑΤΟ θα δυσκολευόταν σημαντικά σε περίπτωση μιας ρωσικής επίθεσης.

«Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα· μας διδάσκουν πώς να κατευθύνουμε την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας για το μέλλον», δήλωσε ο στρατηγός Dominique Tardif, υποαρχηγός της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να προειδοποιούν για πιθανή ρωσική επίθεση έως το 2029, ειδικοί και διπλωμάτες υπογραμμίζουν πέντε βασικά σημεία που χρήζουν άμεσης βελτίωσης.

1. Η κρίση των πυρομαχικών

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέδειξε την εξάντληση των αποθεμάτων της Συμμαχίας. Οι ΗΠΑ κατανάλωσαν το 50% των πυραύλων Patriot, ενώ η Γαλλία είδε τα αποθέματα των πυραύλων Aster και Mica να υποχωρούν επικίνδυνα ήδη από το πρώτο δεκαπενθήμερο.

Ο Justin Bronk του Βασιλικού Ινστιτούτου Αμυντικών Μελετών (Royal United Services Institute) προειδοποιεί ότι αν η Ρωσία χρησιμοποιήσει τους χιλιάδες drones που παράγει μηνιαίως, οι σύμμαχοι θα έμεναν χωρίς ακριβούς αναχαιτιστές μέσα σε λίγες εβδομάδες. Η πρόταση των ειδικών αφορά τη στροφή σε φθηνότερες λύσεις, όπως ο πύραυλος AGR-20, και την ενίσχυση παθητικών αμυνών.

2. Το ζήτημα της αεροπορικής υπεροχής

Παρά την αεροπορική εκστρατεία των ΗΠΑ, το Ιράν κατάφερε να εξαπολύσει πάνω από 5.000 επιθέσεις. Αυτό, σύμφωνα με τον Pieter Wezeman από το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), δείχνει τα όρια του συμβατικού βομβαρδισμού. Το ΝΑΤΟ καλείται τώρα να επενδύσει σε όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς (όπως οι AGM-88G) για να μπορεί να πλήττει στρατιωτικές υποδομές βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

3. Οι αδυναμίες των ναυτικών δυνάμεων

Η υποεπένδυση στους στόλους έγινε εμφανής όταν το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon αναγκάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι λόγω τεχνικού προβλήματος μετά από τρεις εβδομάδες πορείας. Ο αρχηγός του βρετανικού ναυτικού, στρατηγός Gwyn Jenkins, παραδέχθηκε την έλλειψη ετοιμότητας, ενώ παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και ο Καναδάς με λιγότερο από το μισό στόλο του σε λειτουργία. Σε μια σύγκρουση με τη Ρωσία, η διαθεσιμότητα πλοίων για την εξουδετέρωση των πυραύλων Kalibr θεωρείται κρίσιμη.

4. Η πολιτική διχόνοια και ο παράγοντας Τραμπ

Το χάσμα εντός της Συμμαχίας διευρύνθηκε, με την Ευρώπη να αρνείται τη στρατιωτική στήριξη που ζήτησε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Anders Fogh Rasmussen υποστηρίζει ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να υιοθετήσουν μια πιο «συναλλακτική» στάση, συνδέοντας τη βοήθεια στη Μέση Ανατολή με τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι «ο καιρός των κολακειών τελείωσε».

5. Ο ρόλος της Ουκρανίας ως παρόχου ασφάλειας

Η Ουκρανία απέδειξε την αξία της στέλνοντας ειδικούς σε drones για να βοηθήσουν τις χώρες του Κόλπου. Το ΝΑΤΟ ενισχύει τους δεσμούς του με το Κίεβο μέσω προγραμμάτων όπως το UNITE-Brave NATO, με στόχο την αξιοποίηση της ουκρανικής τεχνολογίας και τη δημιουργία μιας «ζώνης» προστασίας από drones στα ρωσικά σύνορα.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: «Οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον σε θέση να υπαγορεύσουν την πολιτική τους στις ανεξάρτητες χώρες»

Γιατροί Χωρίς Σύνορα για Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί το νερό ως «όπλο» για τη «συλλογική τιμωρία» των Παλαιστινίων

Γεννητούρια στον… αέρα: Έφερε στον κόσμο το μωρό της κατά τη διάρκεια πτήσης (photos/videos)