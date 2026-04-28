Το «μπιφ» των υποκλοπών, το αίτημα για εξεταστική, τα λάθη του Τασούλα, οι σοφιστείες για Τσίπρα, το άδειασμα του Σέρμπου και η βιασύνη της Καρυστιανού  

«Μπουρλότο» το πολιτικό σκηνικό μετά την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να τεθεί στο αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων και των αρχηγών της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος με έκτακτη συνέντευξη τύπου ζήτησε την συνεργασία των κομμάτων στο αίτημα για εξεταστική επιτροπή στη Βουλή.

Μαθαίνουμε, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι απορριπτική στο αίτημα αυτό, – αν και η αντιπολίτευση ίσως μπορεί να το περάσει – όχι μόνο για τις υποκλοπές αλλά και για τα αιτήματα που μπορεί να έρθει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ό,τι αφορά την σύσταση προανακριτικής για τον Σπήλιο Λιβανό. Η ΝΔ θέλει καθαρό πεδίο -σ’ αυτά τα δύο θέματα- στις εκλογές, είτε αυτές γίνουν στο τέλος Οκτωβρίου είτε τον Απρίλιο του 2027.

Οι παρεμβολές του Τσουκαλά

Διαβασμένος και συγκροτημένος στα μηνύματα που ήθελε να εκπέμψει ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, που έδωσε για το θέμα των υποκλοπών.

Μία παρατήρηση.

Εκείνες οι «διορθώσεις» – όπως φάνηκαν – του εκπροσώπου τύπου κ. Τσουκαλά, ο οποίος έπαιρνε τον λόγο για να… συμπληρώσει τον πρόεδρο, τι τις ήθελε;

Κυρίως δε, ήταν και απρεπές να κλείσει η συνέντευξη με μια δική του φράση, ενώ ο Ανδρουλάκης είχε τοποθετηθεί.

Τα πολιτικά κόμματα και οι σημαντικές εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών, δεν είναι ούτε τηλεοπτικά πάνελ, ούτε αγόρευση στα δικαστήρια για εντυπωσιασμό.

Ο… Σενέκας Πρόεδρος και οι ανύπαρκτοι συνεργάτες του

Δεν ξέρω αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας έχει την άποψη ότι είναι ο… Σενέκας και μεγάλος ρήτορας, αλλά σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται καλύτερη προετοιμασία πριν τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Δεν μπορεί ο πρόεδρος να κάνει λάθη κάθε τρεις και λίγο τα οποία δείχνουν έλλειψη μιας σοβαρής προετοιμασίας από το γραφείο του.

Καλύτερη οργάνωση από τους συνεργάτες του – και αν δεν υπάρχουν στο επιτελείο του, να τους βρει. Να του λένε τουλάχιστον ότι το άρθρο αμυντικής συνδρομής της Λισαβόνας είναι το 42.7 και όχι το 47.2!

Αφού η αδυναμία του είναι οι λέξεις, η γλώσσα, η λογοτεχνία και όλα αυτά, ας τους αφήσει τους αριθμούς. Αλλιώς θα αφήσει… εποχή!

Με σοφιστείες θα αντιμετωπίσουν τον Τσίπρα;

Αυτή η ιδέα – πρόταση που λέει ο Αλέξης Τσίπρας για πατριωτικό φόρο, ήτοι ένα Ταμείο Σύγκλισης με εθελοντικές εισφορές επιχειρήσεων, έχει προκαλέσει σαματά όπως βλέπω.

Η αλήθεια είναι πως εδώ δεν τους πιάνουμε με το ζόρι, θα μας έρθουν εθελοντικά να εισφέρουν στο κράτος;

Υπό αυτό το πρίσμα και την εμπειρία, η ιδέα του Τσίπρα είναι πιο ρομαντική κι από τα ποιήματα του Ρωμαίου στην Ιουλιέτα ή πιο πλατωνική κι από τις επιστολές του Σιρανό στην Ρωξάνη.

Ωστόσο δέχεται μία άδικη κριτική ο πρόεδρος Αλέξης.

Του λένε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 250 εργαζομένων – οι οποίες καλούνται να εισφέρουν – είναι μόλις το 0,2% του αριθμού των επιχειρήσεων στη χώρα.

Προφανώς πρόκειται για σοφιστεία. Κι αν τον αντιμετωπίζουν έτσι, μάλλον εκτίθενται οι ίδιοι.

Στη χώρα λοιπόν υπάρχουν 2000 τέτοιες μεγάλες επιχειρήσεις. Ελέγχουν

το 30-35% του συνολικού επιχειρηματικού τζίρου- 120 με 140 δισ. ευρώ ετησίως -, παράγουν το 36% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της μη χρηματοοικονομικής οικονομίας και αντιπροσωπεύουν το 20-22% του ΑΕΠ!

Άρα μιλάμε για ένα ισχυρό και πολύ… παχύ στρώμα οικονομικής δραστηριότητας, όχι το 0,2% πάντως της οικονομίας.

Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει – και ελπίζω να μην παρασύρουν τον πρωθυπουργό να αντιμετωπίσει με τέτοιες ανοησίες τον Τσίπρα.

– Το εάν θα ανταποκριθούν αυτοί οι ισχυροί είναι άλλο θέμα. Αυτό δεν το βλέπω ούτε γω. Αλλά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

Η βιασύνη της Καρυστιανού και το μπέρδεμα με Κοβέσι

Μαθαίνω ότι πάλι μπερδεύτηκαν τα πράγματα εκεί στα παρασκήνια του νέου κόμματος, που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού.

Οι πυρήνες ή οργανώσεις ή ομάδες που υποτίθεται στήνονται ανά την επικράτεια τα έχουν λίγο χαμένα με το στίγμα και τις θέσεις του κόμματος. Και σημειώνεται μου λένε μεγάλη κινητικότητα – κυρίως προς τα έξω και ιδίως εκείνων που έχουν πιο κεντροαριστερές απόψεις.

Η επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, την Λάουρα Κοβέσι ενόχλησε κι αυτό φαίνεται, επιμένουν οι ίδιες πηγές.

Υπό αυτές τις συνθήκες δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να πετύχει τον πρώτο της στόχο η Καρυστιανού: Να ανακοινώσει το κόμμα πριν κάνει το ίδιο για το δικό του ο Αλέξης Τσίπρας.

– Για μέσα στον Μάιο μιλάμε…

Ο Σαμαράς και οι ζυμώσεις

Στο μεταξύ, με έναν απροσδόκητο τρόπο, επανήλθε στο προσκήνιο το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Στην πραγματικότητα ο πρώην πρωθυπουργός κάνει συναντήσεις, ανταλλάσσει απόψεις – «περιποιείται» την κυβέρνηση δηλαδή -, αλλά ως εκεί.

Το βήμα για δικό του είναι μακριά. Μάλλον θα δει πώς θα πάει η Καρυστιανού – και δευτερευόντως ο Τσίπρας – και βλέπει.

Το άδεισμα του Σέρμπου

Μπορεί κανείς να έχει ετούτη ή εκείνη την άποψη για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Τραμπ.

Όμως η κυβέρνηση μίας χώρας – για τη δική μας λέω, αλλά ισχύει και γενικά μάλλον – οφείλει να έχει μία ενιαία και καθαρή άποψη. Όποια κι αν είναι. Κι αν είναι να την αλλάξει, να το κάνει πάλι συντεταγμένα και οργανωμένα.

Εκείνο που δεν μπορεί να εκπέμπει είναι αμφίσημα και αντιφατικά μηνύματα. Να έχει δύο και παραπάνω διαφορετικές θέσεις για το ίδιο θέμα.

Άρα, ορθώς ο Παύλος Μαρινάκης, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης και εκφραστής της επίσημης γραμμής άδειασε τον σύμβουλο του Μαξίμου επί εξωτερικής πολιτικής Σωτήρη Σέρμπο – πρώην Πασόκο για την ιστορία.

«Η εξωτερική πολιτική της χώρας χαράσσεται αποκλειστικά από το υπουργείο Εξωτερικών και τον πρωθυπουργό, ενώ οι επίσημες θέσεις της κυβέρνησης εκφράζονται μόνο από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών» είπε ο Μαρινάκης.

Μήπως όμως ήρθε η ώρα να αναλάβει κάτι άλλο και να μην εμφανίζεται ως πρωθυπουργικός σύμβουλος ο Σέρμπος;

Συμμαχία Ελλάδας Γαλλίας με φόντο νέες ισχυρές μπίζνες

Πίσω από τα χαμόγελα και τις προσεκτικά διατυπωμένες δηλώσεις, η ανανέωση της στρατηγικής σχέσης Αθήνας–Παρισιού φαίνεται πως ανοίγει ένα πολύ πιο πρακτικό κεφάλαιο: αυτό των επιχειρηματικών διεκδικήσεων. Και εκεί, το παιχνίδι δεν παίζεται μόνο σε διπλωματικά τραπέζια, αλλά και σε αίθουσες όπου οι ισχυροί της βιομηχανίας μετρούν ρόλους και μερίδια.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος δείχνει αποφασισμένος να μην αφήσει τη συγκυρία να περάσει ανεκμετάλλευτη, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η METLEN θέλει θέση στο τραπέζι των μεγάλων έργων. Και όχι απλώς συμπληρωματική. Οι αιχμές για τον αποκλεισμό από τις Belharra μόνο τυχαίες δεν ήταν, θυμίζοντας ότι οι «παλιές αστοχίες» δύσκολα ξεχνιούνται όταν ανοίγουν νέοι κύκλοι συμφωνιών.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, με την THEON να διεκδικεί ρόλο όχι κομπάρσου αλλά συνδιαμορφωτή. Το μήνυμα προς τους Γάλλους εταίρους ήταν σαφές: τεχνογνωσία υπάρχει, παραγωγική βάση επίσης, άρα η ισορροπία πρέπει να επαναπροσδιοριστεί.

Από την πλευρά των Γάλλων, η KNDS και η Naval Group φαίνεται να ακούν πιο προσεκτικά αυτή τη φορά. Όχι απαραίτητα από διάθεση, αλλά από ανάγκη για ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές συνεργασίες.

Το παρασκήνιο δείχνει πως οι επόμενες συμφωνίες δεν θα είναι απλώς διακρατικές. Θα είναι και μια δοκιμασία ισχύος για το πόσο «ελληνική» μπορεί να γίνει η νέα αμυντική αρχιτεκτονική. Και κάποιοι έχουν ήδη πάρει θέση.

Το στρατηγικό λάθος που παραδέχτηκε ο Φέσσας

Σε μία σπάνια περίπτωση «αυτοκριτικής» για επιχειρηματία του δικού του διαμετρήματος ο επικεφαλής του ομίλου Quest Θεόδωρος Φέσσας, παραδέχθηκε ότι η τακτική που ακολουθούσε για χρόνια να εξαγοράζει μόνο πλειοψηφικά ποσοστά επιχειρήσεων για να έχει τον πλήρη έλεγχο τους ήταν ένα «στρατηγικό» λάθος. Κι αυτό καθώς, όπως είπε, στο παρελθόν χάθηκαν ευκαιρίες ο όμιλος να επενδύσει, έστω και με ποσοστό μειοψηφίας, σε κάποιες εταιρείες που τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και να αποκομίσει σημαντικά κέρδη.

Αφορμή για τη δήλωση του αυτή ήταν η συμμετοχή της Quest στον όμιλο Fourlis με ποσοστό που έχει διαμορφωθεί σε λίγο πάνω από 10%. Μάλιστα ο επικεφαλής του ομίλου αποκάλυψε ότι από εδώ και πέρα η στρατηγική εξαγορών θα περιλαμβάνει ένα μίγμα μειοψηφικών και πλειοψηφικών συμμετοχών, ανάλογα με την εταιρεία που θα μπαίνει στο «στόχαστρο».

Η επόμενη μέρα για την Πληροφορική μετά τη λήξη του RRF

Πάντως ο κλάδος πληροφορικής μπαίνει γενικότερα σε μία περίοδο αναπροσαρμογής στόχων το επόμενο διάστημα καθώς τον προσεχή Ιούνιο αναμένεται να λήξουν οι επενδύσεις που συνδέονται με το RRF, το οποίο όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση. Έτσι οι μεγάλοι παίκτες του κλάδου καλούνται να βρουν τους τομείς που θα φέρουν την ανάπτυξη της επόμενης «μέρας» με το defense tech να φαίνεται να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην προσπάθεια τους αυτή. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Διευθύνων Σύμβουλος της Uni Systems Γιάννης Λουμάκης, σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 2025, υπάρχει ένας νέος κύκλος έργων ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ που θα κληθούν οι εταιρείες πληροφορικής να διεκδικήσουν και θα οδηγήσουν την ανάπτυξη του κλάδου από το 2026 και μετά.

Διαβάστε επίσης:

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά

Η Κοβέσι αποδείχθηκε σκληρή, τι ισχύει για τους βουλευτές της άρσης ασυλίας, το sms του Λαζαρίδη στη Δόμνα, η οργή για Σκέρτσο και η φιλοδοξία του Πατέλη

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα Καρυστιανού











