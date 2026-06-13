Παναθηναϊκός: Ψυχολογικό ντοπάρισμα από 5.000 οπαδούς πριν την αναχώρηση για το ΣΕΦ – Με υψωμένες γροθιές ο Αταμάν (Video)

Πανζουρλισμός από 5.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού έξω από το ξενοδοχείο Κάραβελ, κατά την αναχώρηση της ομάδας για το ΣΕΦ και τον 5ο τελικό με τον Ολυμπιακό, ματς που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή στη GBL.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θέλησαν να ντοπάρουν ψυχολογικά τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του, ζητώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού.

Ο Εργκίν Αταμάν βγήκε από το Κάραβελ με υψωμένες γροθιές κι αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού!

Ο Τούρκος τεχνικός βγήκε τελευταίος από την αποστολή του «τριφυλλιού» και μπροστά στον κόσμο των «πρασίνων» ύψωσε τις γροθιές του, με τους οπαδούς να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του.

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