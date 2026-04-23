Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα  Καρυστιανού  

Εντυπωσιακή ήταν τελικά η σχεδόν ομοφωνία με την οποία η Βουλή και κυρίως η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, ενέκρινε τις άρσεις ασυλίας για τους 11 βουλευτές, που αναφέρονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Η ιδιαίτερη μνεία στην γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα γίνεται για προφανείς λόγους: Εδώ και δέκα ημέρες οι πληροφορίες για απειλές καταψήφισης και για… αντάρτικο έδιναν και έπαιρναν.

Αφρόνως, επιπόλαια και φανφαρόνικα κάποιοι είχαν καλλιεργήσει ένα κλίμα ότι θα έστελναν τη δικογραφία της Κοβέσι και της Παπανδρέου στον κάλαθο των αχρήστων.

Το εννοούσαν ή όχι μικρή σημασία έχει. Σημασία έχει ότι μόλις σοβάρεψε η κουβέντα και παρά τα φισεκλίκια και τα άρματα με τα οποία είχαν ζωστεί ορισμένοι, η θετική ψήφος έπεσε κανονικά στην κάλπη. Τέτοια αναδίπλωση ελάχιστες φορές πρέπει να έχει γίνει στη σύγχρονη πολιτική ιστορία – και είναι οι ίδιοι που κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα πως έκανε kolotoumpa με τα μνημόνια. Ναι, ξέρω, άλλο θέμα το ένα, άλλο το άλλο. Ασφαλώς. Αλλά η αναδίπλωση έμοιαζε με ισπανική υποχώρηση…

Κερκόπορτα

Μετά την υπερψήφιση της άρσης ασυλίας για τους 13 – αφού δηλαδή απομακρύνθηκαν από το… ταμείο – άρχισαν κάποιοι βουλευτές της ΝΔ να λέει ότι άνοιξε… Κερκόπορτα, ότι πλέον θα ποινικοποιείται με το παραμικρό η πολιτική δραστηριότητα και πως θα είναι όλοι έρμαιο του κάθε εισαγγελέα που θα στέλνει μηνύσεις και δικογραφίες στη Βουλή.

Μόνο, που έτσι το κάνουν χειρότερο: Αν πράγματι το πιστεύουν αυτό ας καταψήφιζαν το αίτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Και ας έβγαινε όποιο αποτέλεσμα ήταν να βγει.

Τα υπόλοιπα είναι λόγια του… φραπέ!

Υποτονική η υποδοχή Μητσοτάκη στους Δελφούς σε σχέση με πέρσι

Πιο «χαμηλών τόνων» σε σχέση με πέρυσι ήταν φέτος το κλίμα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ως προς την υποδοχή του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αν πέρυσι η παρουσία του είχε εξελιχθεί σε ένα μικρό… λαϊκό προσκύνημα, με πλήθος κόσμου – από στελέχη, επιχειρηματίες και πολιτικούς μέχρι και πιο «περαστικούς» – να συνωστίζονται για μια θέση στην αίθουσα, φέτος η εικόνα ήταν αισθητά πιο υποτονική και σαφώς πιο «μαζεμένη». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε πιο περιορισμένο ακροατήριο, θυμίζοντας – όπως σχολίαζαν αρκετοί στους διαδρόμους – συγκέντρωση μεταξύ… συγγενών και φίλων.

Ενδεικτικό της διαφοράς είναι ότι πέρυσι ο Τάσος Γιαννίτσης, παρά το γεγονός ότι είχε νάρθηκα στο χέρι, είχε δώσει – σύμφωνα με παριστάμενους – πραγματική «μάχη» για να καταφέρει να μπει στην κατάμεστη αίθουσα και να παρακολουθήσει την ομιλία.

Φέτος, ωστόσο, την ώρα που μιλούσε ο πρωθυπουργός, προτίμησε έναν χαλαρό περίπατο στα σοκάκια των Δελφών, επιλέγοντας την ηρεμία της περιοχής αντί του συνωστισμού – μια επιλογή που, κατά πολλούς, αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη διαφορά κλίματος σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Αξιοπιστία

Ακόμα περιμένουμε την «εκτίμηση ψήφου», που ξέχασε να βάλει στην τελευταία της δημοσκόπηση η εταιρεία Interview. Βλέπετε, στην προηγούμενη μέτρηση του Μαρτίου, η Interview «εκτιμούσε» τη ΝΔ στο 34,4%, άρα έχει σημασία να δούμε πού την εντοπίζει τώρα. Στην πρόθεση ψήφου τη βρήκε τρεις μονάδες κάτω τον Απρίλιο, σημειωτέον.

Θα μου πείτε τι ασχολείσαι με μία δημοσκόπηση; Δεν είναι θέμα ασχολίας, ούτε κάποιας ιδιαίτερης προτίμησης με τη συγκεκριμένη εταιρεία προφανώς.

Είναι θέμα ουσίας και καθαρών κουβέντων.

Δεν μπορεί να μετράει ό,τι θέλει ο καθένας και να πλασάρει ό,τι επιθυμεί.

Κατά το «παίξτε μπάλα ρε» είναι το «μετρήστε καλά»… έτσι για να εξηγούμαστε!

Αλλιώς τίθεται θέμα αξιοπιστίας. Σαφέστερα δεν μπορώ να το πω.

Οι ανυπόμονοι του ΣΥΡΙΖΑ για την… Ιθάκη

Ένας ένας οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνουν διαθεσιμότητα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Φοβερό πολιτικό φαινόμενο κι αυτό: Να έχεις εκλεγεί βουλευτής με ένα κόμμα και να δηλώνεις υποστηρικτής ενός άλλου – έστω ενός που είναι υπό δημιουργία. Το οποίο άλλο κόμμα θέλει να διαλύσει το δικό σου.

Οι «ανυπόμονοι» λοιπόν δεν περιμένουν καν τις… παρασκηνιακές προσπάθειες που καταβάλει η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για συμφωνία με τον πρώην πρωθυπουργό και ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση. Τρέχουν με το… διαβατήριο στα δόντια.

– Ο Συμεών Κεδίκογλου από την Εύβοια και ένας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος από την Αχαΐα, λέει, το δήλωσαν καθαρά ότι πάνε για τον πρόεδρο Αλέξη. Ο πρώτος μάλιστα εμφανίστηκε και διατεθειμένος να παραιτηθεί από βουλευτής, όπως ο Τσίπρας. Ο δεύτερος κατάλαβε τι α νοησία είπε και το μάζεψε αργότερα.

Τα νέα πρόσωπα του Τσίπρα

Στο μεταξύ, τα νέα πρόσωπα του Αλέξη Τσίπρα αρχίζουν να παίρνουν θέση στο (πολιτικό και επικοινωνιακό) πάλκο.

Ο Νίκος Νυφούδης και η Θεώνη Κουφονικολάκου, αναμένεται να στελεχώσουν το επικοινωνιακό επιτελείο.

Ο πρώτος ήταν πουλέν του Σωκράτη Φάμελλου – πλέον δεν είναι. Τον επιστράτευσε ο… Νίκος Μαραντζίδης στο νέο εγχείρημα.

Η δεύτερη ήταν Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, υπήρξε και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού και τώρα μπαίνει στα βαθιά της πολιτικής.

Οσονούπω αναμένεται να βρει στην πρώτη γραμμή και η Άννα Παπαδοπούλου, που έφυγε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ.

Η λέξη κλειδί για το κόμμα Καρυστιανού

Κι αφού είμαστε στον αστερισμό των νέων κομμάτων, να σας πω και την τελευταία πληροφορία που υπέπεσε στην αντίληψή μου για το εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού.

Πηγές με σχετικά καλές προσβάσεις αναφέρουν ότι στο όνομα του νέου κόμματος θα υπάρχει η λέξη «Αναγέννηση». Το πώς, με ποια σύνθεση και πλήρες όνομα δεν το ξέρει κανείς ακόμα. Αλλά η συγκεκριμένη λέξη παίζει δυνατά.

Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση

Ορισμένες δημοσκοπικές εταιρείες κάνουν αυτές τις ημέρες έρευνες, όμως υπάρχουν και κάποιες που περιμένουν για μετά την Πρωτομαγιά.

Αφενός θέλουν να «καθίσουν» καλά τα νέα μέτρα στην κοινή γνώμη και να μετρήσουν πραγματικές αντιδράσεις και απήχηση.

Αφετέρου, εξαντλούν κάθε περιθώριο μήπως εμφανιστεί κάποιο νέο κόμμα στο μεταξύ – ναι, δεν το αποκλείουν.

Σε κάθε περίπτωση οι περισσότεροι δημοσκόποι εκτιμούν ακόμα και τώρα ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι ανοιχτή.

Αγωνία επιχειρηματιών για Ιράν και καύσιμα – «Αδύνατος ο σχεδιασμός»

Έντονος προβληματισμός και εμφανής ανησυχία αποτυπώθηκε στα πηγαδάκια των επιχειρηματιών που βρέθηκαν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο Ιράν.

Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στελέχη της αγοράς, «είναι ζωγραφισμένη στα μάτια όλων η αγωνία για την επόμενη ημέρα», με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί. «Το χειρότερο είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις ούτε έναν στοιχειώδη σχεδιασμό», σημείωνε κορυφαίος μάνατζερ, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί σε επιχειρήσεις και επενδυτικούς κύκλους.

Στην εξίσωση προστίθεται και η εκτίναξη του κόστους των καυσίμων, με τον επικεφαλής της Aegean Airlines, Ευτύχης Βασιλάκης, να επισημαίνει, στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, ότι οι τιμές έχουν φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος. Μάλιστα, το πρόσθετο βάρος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 60 εκατ. ευρώ μόνο για το πρώτο εξάμηνο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, όπως παρατηρούσαν παράγοντες της αγοράς, γίνεται σαφές ότι το περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα παραμένει εξαιρετικά ρευστό, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις να καθορίζουν πλέον σε μεγάλο βαθμό τις επόμενες κινήσεις.

Ο Αλβέρτος του Μονακό στην Κηφισιά

Σχεδόν το μισό… ΑΕΠ της χώρας έδωσε το παρόν χτες το βράδυ στην επίσημη τελετή εγκαινίων του Επίτιμου Προξενείου του Πριγκιπάτου του Μονακό στην Ελληνική Δημοκρατία, που έγινε στα γραφεία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, στο Κεφαλάρι Κηφισιάς.

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι επίτιμος πρόξενος του Πριγκιπάτου στην Ελλάδα είναι εδώ και μία 5ετία ο δρ Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος επικεφαλής του Ιατρικού Αθηνών. Παρόλα αυτά μέσα σε αυτό το διάστημα δεν είχαν πραγματοποιηθεί τα επίσημα εγκαίνια του Προξενείου.

Σύσσωμη η επιχειρηματική κοινότητα, τίμησε την εκδήλωση καθώς και πλήθος πολιτικών και διπλωματών. Ξεχώρισαν ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, η Μαριάννα Λάτση, ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, καθώς και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Το παρών έδωσαν επίσης υπουργοί, βουλευτές και πρέσβεις άλλων χωρών.

Η τελετή έλαβε χώρα παρουσία του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β’ του Μονακό, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του τα εγκαίνια, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Μάλιστα σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφέρθηκε και στον αγώνα μπάσκετ μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Μονακό, που γινόταν ταυτόχρονα με την εκδήλωση.

