Υπερψηφίστηκε η άρση ασυλίας των 13 της ΝΔ: Η Παπακώστα ψήφισε τον εαυτό της, ο Φλώρος το δεύτερο «όχι», «παρών» από Αθανασίου στη δική του ασυλία, απείχε ο Τσιάρας 

Εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής κατά συντριπτική πλειοψηφία οι άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την ψηφοφορία απείχαν ουσιαστικά 8 βουλευτές, ενώ οι δύο βουλευτές που καταψήφισαν σχεδόν όλες τις ασυλίες ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος και η εγκαλούμενη βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα.

Ειδικότερα οι απόντες ήταν οι Νότης Μηταράκης, Στέλιος Πέτσας, Μίλτος Χρυσομάλλης, Γιώργος Ασπιώτης, Μάριος Σαλμάς, Αντώνης Σαμαράς, Παύλος Σαράκης και Παναγιώτης Παρασκευαϊδης. Από αυτούς μόνο τρεις ήταν από τη ΝΔ και συγκεκριμένα οι Στέλιος Πέτσας, Κώστας Σκρέκας και Μίλτος Χρυσομάλλης. Απείχαν επίσης οι διαγραφέντες από τη ΝΔ Αντώνης Σαμαράς και Μάριος Σαλμάς.

Αν και αρχικώς έγινε λόγος για 9 απόντες, αυτοί τελικώς ήταν ουσιαστικά 8, καθώς η Κατερίνα Νοτοπούλου είχε στείλει επιστολική που δεν καταμετρήθηκε. Εκ παραδρομής η γραμματεία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ δεν έστειλε την επιστολική ψήφο της Νοτοπουλου η οποία ψήφος είναι θετική για τις άρσεις ασυλίας, διευκρίνισε η Κουμουνδούρου.

Κατά πληροφορίες η Κατερίνα Παπακώστα, υπερψήφισε την δική της άρση ασυλίας αλλά καταψήφισε αυτές των συναδέλφων της, ενώ ο Χαραλαμπος Αθανασίου, ψήφισε παρών στην ψηφοφορία για τον ίδιο και υπερψήφισε αυτές των υπολοίπων. Επίσης, ο Κώστας Τσιάρας απείχε από την ψηφοφορία για τον ίδιο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Παπακώστα: Υπέρ της άρσης ασυλίας 287, κατά 1

Καραμανλής: Υπέρ 286, κατά 2

Κεφαλογιάννης: Υπέρ 286, κατά 2

Μηταράκης: Υπέρ 286, κατά 2

Τσιάρας: Υπέρ 285, κατά 2, παρών 1

Σκρέκας: Υπέρ 286, κατά 2

Βαρτζόπουλος: Υπέρ 286, κατά 2

Σενετάκης: Υπέρ 286, κατά 2

Βασιλειάδης: Υπέρ 286, κατά 2

Μπουκώρος: Υπέρ 286, κατά 2

Λεονταρίδης: Υπέρ 286, κατά 2

Αθανασίου: Υπέρ 285, κατά 2, παρών 1

Χατζηβασιλείου: Υπέρ 286, κατά 2

Η συζήτηση στην Ολομέλεια παρουσίασε ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον το οποίο εντοπίστηκε στη στάση που θα τηρούσε ηΚ.Ο. της ΝΔ, καθώς, παρότι οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές είχαν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους και η «γραμμή» από την κυβέρνηση ήταν υπέρ της άρσης ασυλίας, εντούτοις, σημαντικός αριθμός «γαλάζιων» βουλευτών είχε διαφοροποιηθεί λέγοντας ότι θα ψηφίσει κατά περίπτωση και ότι διαφωνεί με την… χονδρική άρση ασυλιών, ενώ έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ζητήσει την άρση ασυλίας για τους Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Το αίτημα για άρση ασυλίας για τους Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου προέρχεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Καραμανλής: Θα καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή, παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση ασυλίας μου

Για εμένα η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός. Έλαβα την απόφαση να μην πολιτευτώ στις επερχόμενες εκλογές. Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχω απέναντι στο εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στους συμπολίτες μου και στην παράταξή μου» τόνισε ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια σχετικά με την άρση της ασυλίας για τη διερεύνησή του από τη δικαιοσύνη για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό κακουργήματος, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει διαβιβαστεί στην Βουλή.

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε πως είναι πιστός στον όρκο του βουλευτή και τόνισε πως «προσωπικά αυτό τον όρκο είμαι αποφασισμένος να τον τηρώ και να τον τιμώ, έως την τελευταία ημέρα που θα είμαι μέλος αυτού του Κοινοβουλίου».

Τα όσα μου καταλογίζονται, υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής «είναι αβάσιμα, επειδή δεν τέλεσα καμία αξιόποινη πράξη, επειδή είμαι αθώος αι θα αποδείξω την αθωότητά μου όταν κληθώ στις αρμόδιες Αρχές, γι’ αυτό σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου».

Για τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία που τον αφορούν είπε ότι, όπως σημείωσε και στο Υπόμνημα που κατέθεσε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, «υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα» αλλά «αυτό που αξίζει να ξέρετε, είναι ότι πουθενά, πουθενά, δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε δική μου είτε συνεργατών μου» και σχολίασε: «Τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία!».

Ειδικότερα, είπε ο κ. Καραμανλή ότι η υπόθεση αφορούσε την απόρριψη για τυπικούς λόγους των αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεχαν όλες οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καταβολή της ενίσχυσής τους» και αυτή «πραγματοποιήθηκε αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη στο Νομο διαδικασία της ιεραρχικής προσφυγής».

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι «προέρχεται από μια πολιτική σχολή σκέψης που προτάσσει το καθήκον για την πατρίδα, από τον επαγγελματισμό της πολιτικής. Δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτά που πιστεύω, πως έναντι όλων προηγείται η πατρίδα και το κοινό καλό» προσθέτοντας ότι «δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι’ αυτό αλλά γιατί φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο και ενδεχόμενο αυτό ενοχλεί κάποιους» και «δεν επιθυμώ να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και άθλιας υποκρισίας».

Ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε ότι «πολλές φορές στοχοποιήθηκαν όσοι με ψήφισαν, στοχοποιήθηκαν οι συνάδελφοί μου επειδή με χειροκρότησαν. Κάποιοι πέσαν τόσο χαμηλά όπου έφτασαν να αμφισβητούν όχι μόνο την δική μου ηθική αλλά και ολόκληρης της ιστορικής παράταξης, της παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή και αυτό σας ενοχλεί».

Τσιάρας: Έχω εμπιστοσύνη στον θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

«Ποιος ο ρόλος του βουλευτή; Είναι να παρατηρεί απλά τα γεγονότα, να διαμεσολαβεί ενδεχομένως για κάποια συμφέροντα ή να ενεργεί για ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία και κάποιους συγκεκριμένους πολίτες; Έχουμε κλείσει με τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας; Όχι; Παρά τα άλματα από το 2019 και μετά η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα υπάρχουν» ανέφερε στην τοποθέτησή του ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωστας Τσιάρας ο οποίος εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον θεσμό της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Μηταράκης: Είμαστε συνήγοροι του πολίτη και επιδιώκουμε λύση στα προβλήματά τους

Από την πλευρά του ο Νότης Μηταράκης, έκανε μία εισαγωγή στον ρόλο του βουλευτή προς την κοινωνία.

«Ο ρόλος του βουλευτή δεν περιορίζεται στις αίθουσες του κοινοβουλίου, και η πολιτική δραστηριότητα είναι πιο ευρεία έννοια. Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη έχει ευθύνη να επισημαίνει προβλήματα πολιτών και να επιδιώκει τη λύση τους, σαφώς με νόμιμο τρόπο» είπε αρχικά.

Για την άρση ασυλίας τόνισε: «Δεν περίμενα ότι μετά από 14 λόγια στην εθνική αντιπροσωπεία θα ζήταγα το λόγο για να ζητήσω την άρση της δικής μου ασυλίας. Δεν στέκει νομικά η άρση ασυλίας, αλλά ζητώ την άρση για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους, για να προστατέψω το όνομά μου χωρίς σκιές. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους θεσμούς της ελληνικής δικαιοσύνης και στο θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».

Παπακώστα: Ουδέποτε έκανα κάτι παράνομο

Η Κατερίνα Παπακώστα στην τοποθέτησή της επέμεινε στον ισχυρισμό ότι δεν έχει κάνει τίποτε το παράνομο.

«Το καλοκαίρι του 2021 δέχτηκα να μεταφέρω το άιτημα ενός τοπικού κτηνοτρόφου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την καθυστερημένη λήψη μιας μεμονωμένης ενίσχυσης, συνδεδεμένης με το 2020. Όπως μου το παρουσίασε και το εξήγησε το θεώρησα εύλογο. Από την επισκόπηση της δικογραφίας προκύπτει αβίαστα ότι ο κτηνοτρόφος απευθύνθηκε σε μένα σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο από του διενεργηθέντος ελέγχου. Η δική μου ενασχόληση με το συγκεκριμένο ζήτημα δεν παρήγαγε κανένα παράνομο αποτέλεσμα, καμία οικονομική ζημία. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά παρά μια απλή διοικητική εκκρεμότητα» είπε για την δικογραφία σε βάρος της.

«Ουδέποτε εγώ άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή ουδέποτε έδωσα κάποια παράνομη εντολή, εκανα μόνο αυτό που κάνει κάθε βουλευτής, να ακούει τον πολίτη και το αίτημά του όταν αυτό είναι εύλογο και δίκαιο. Ουδέποτε διανοήθηκα να παραβώ το νόμο πολλώ δε μάλλον να προκαλέσω οικονομική ζημία στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δε θα μπορούσα ποτέ να δεχθώ να αιωρείται έστω σκιά. Σας ζητώ να εγκρίνετε την άρση της ασυλίας μου χθες, και να επιτρέψετε να κριθώ ως απλός πολίτης. Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και τους εισαγγελικούς λειτουργούς», είπε καταλήγοντας.

Κεφαλογιάννης: Δεν υπήρξε ζημία του Οργανισμού

Την άρση της ασυλίας του ζήτησε και ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης αμφισβητώντας τα στοιχεία της δικογραφίας.

«Δεν υπήρξε κανένα αδίκημα που να τέλεσα. Δική μου συνομιλία δεν υπάρχει. Μόνο συνομιλίες του πρώην συνεργάτη μου. Προτρέπει κανείς τον άλλο να παρανομήσει; Όχι. Υπήρξε ζημία του οργανισμού; Όχι. Δεν υπήρξε καμία διαδικασία να ανακοπεί η πορεία των πραγμάτων. Ζητώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου γιατί γνωρίζουμε ότι δεν αρκεί μόνο η τήρηση της νομιμότητας, αλλά και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εκεί που διαχωρίζεται η πραγματικότητα από τις εικασίες. Στη δικαιοσύνη», ανέφερε ο πρώην υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Μάξιμος Σενετάκης: Με ελέγχουν για μια επικοινωνία

«Ελέγχομαι αποκλειστικά για μία επικοινωνία με τον τότε διοικητή ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά την περίπτωση ενός και μόνο παραγωγού κτηνοτρόφου. Είχε αμιγώς διαδικαστικό χαρακτήρα, ζητούσε να υποβάλει τροποποιητική δήλωση για να μπορέσει να εισπράξει αυτά που δικαιούται» δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Μάξιμος Σενετάκης, δηλώνοντας αθώος.

«Προκύπτει από το διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, πως θεωρεί ότι πρέπει να ελεγχθώ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία Ουδέποτε τέλεσα το αδίκημα για το οποίο ελέγχομαι ούτε οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Να ελεγχθώ κι εγώ όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, σας ζητώ να ψηφίσετε υπέρ της άρσης της βουλευτικής μου ασυλίας»

Λάκης Βασιλειάδης: «Η εμπλοκή του ονόματός μου μου προκαλεί απορίες και θλίψη»

«Η εμπλοκή του ονόματός μου μου προκαλεί απορίες και θλίψη» δήλωσε ο Λάκης Βασιλειάδης από την πλευρά του.

«Oφείλω πρώτα στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου και τα παιδιά και όλο τον κόσμο που με εμπιστεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια να αποδείξω ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στην συμπεριφορά μου. Για την ουσία της υπόθεσης οφείλω να απαντήσω στις αρμόδιες αρχές.

Φέρομαι ως πρόσωπο υπό έρευνα που αφορούν συνομιλίες στις οποίες εγώ δε συμμετέχω, συνομιλίες άλλων προσώπων που αφορούν αίτημα για έναν νόμιμο κτηνοτρόφο που δεν προσκόμισε κανένα απολύτως όφελος. Ο ίδιος ο οργανισμός αναφέρει ότι δεν έγινε καμία χάρη υπερ του κτηνοτρόφου πόσο μάλλον καμία παράνομη πράξη Όπως προκύπτει από την ίδια τη δικογραφία ο αναφερόμενος έλεγχος δεν παρατάθηκε ποτέ και διενεργήθηκε κανονικά

Δε θέλω να υπάρξει καμία σκιά στο πρόσωπο μου, από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην πολιτική ζητώ την άρση της ασυλίας μου ώστε να μπορέσει η δικαιοσύνη να διερευνήσει την υπόθεση που με αφορά και να καθαρίσω το όνομά μου από αυτή τη σκιά. Για μένα δεν πρόκειται για νομικό ζήτημα, αλλά για ζήτημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες» είπε στην τοποθέτησή του.

Μπουκώρος: Δεν έκανα τίποτα παράνομο

Ο Χρήστος Μπουκώρος υπερασπίστηκε τον εαυτό του ισχυριζόμενος ότι η πράξη του ήταν στο πλαίσιο της πολιτικής του δραστηριότητας.

«Τίποτα παράνομο δεν διέπραξα και λειτούργησα στο πλαίσιο της πολιτικής μου δραστηριότητας. Όλοι γνωρίζουμε εδώ μέσα ότι οι εντυπώσεις δημιουργήθηκαν από τους επιλεκτικούς και αποσπασματικούς διαλόγους που δημοσιοποιήθηκαν. Δεν περιμένω να καταλάβει κάποιος που παραγγέλνει σε ένα εστιατόριο της Αθήνας τη μπριζόλα του».

Αναφερόμενος στη στήριξη των συμπολιτών του στην περιφέρειά του σημείωσε πως «έρχονται μαζικά και μου λένε σε ξέρουμε τόσα χρόνια».

Θεόφιλος Λεονταρίδης: Ούτε παρανομία υπήρξε, ούτε καν πρόθεση παρανομίας

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, είπε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του: «Η δική μου παρέμβαση το 2021 δεν ήταν για πληρωμή ανύπαρκτων δικαιωμάτων αλλά για πληρωμή που έχει καθυστερήσει λόγω γραφειοκρατίας. Τα χρήματα καταβλήθηκαν τελικά το 2025 μαζί με άλλους δικαιούχους σε όλη την Ελλάδα. Καθυστέρηση πληρωμής για 10 ολόκληρα χρόνια, τα δικαιώματά της υπαρκτά και συνεπώς δικαιούνταν να πληρωθεί. Δεν υπήρξε καμία παρανομία, ούτε καν πρόθεση παρανομίας εκ μέρους μου, ούτε ζημία του δημοσίου, αναρωτιέμαι λοιπόν ποια η ηθική αυτουργία σε απιστία. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου».

Πυρά Αθανασίου κατά ευρωπαϊκής εισαγγελίας: «Διέπραξαν το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας» – Χατζηβασιλείου: «Ζητώ την άρση παρά την έλλειψη αδικήματος»

Κατά τη διαδικασία για τη δεύτερη δικογραφία στην Ολομέλεια της Βουλής, παίρνοντας τον λόγο ο Χαράλαμπος Αθανασίου αφού αναφέρθηκε στην υπόθεση που καταγράφεται στη δικογραφία, εξαπέλυσε πυρά κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, διερωτώμενος ποιο είναι το αδίκημα δεδομένου ότι το διαβιβαστικό αναφέρει πως «σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απάτης ούτε σε τετελεσμένη μορφή, ούτε της απόπειρας».

«Ποια είναι η αξιόποινη πράξη που τέλεσε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για να θεμελιωθεί η δική μου ευθύνη ως ηθικού αυτουργού;», αναρωτήθηκε για να προσθέσει σε αυστηρό τόνο πως «οι εισαγγελείς διέπραξαν το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας».

«Διερωτώμαι» συνέχισε, «αν τέτοιοι εισαγγελείς μπορούν να εκπροσωπούν τη χώρα μας, διότι ο θεσμός είναι χρήσιμος για πάταξη της διαφθοράς και όχι για την ενοχοποίηση αθώων».

Μάλιστα προέτρεψε «το ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου οφείλει να μελετήσει τις δικογραφίες και μετά να αποφασίσει για την ανανέωση της θητείας τους και τη νομική τους κατάρτιση».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Τάσος Χατζηβασιλείου, δηλώνοντας πως ζητά απερίφραστα την άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

«Είμαι εδώ στο πλαίσιο μιας όχι τόσο τυπικής διαδικασίας για να υπερασπιστώ το δικαίωμα του κάθε πολίτη να μην κρίνεται με αβάσιμες εικασίες, ακόμη και φήμες. Δεν χρειαζόμαστε άλλες δολοφονίες χαρακτήρων», τόνισε. Προσθέτοντας: «Ελέγχομαι για μία πράξη που δεν συντελέστηκε ποτέ. Σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκε δε σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη».

Διαβάζοντας από το διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ανέφερε πως «διαπιστώνεται έλλειψη “αρχής τέλεσης” εγκλήματος απάτης με επιχορηγήσεις» και πως «υπογραμμίζεται οποιαδήποτε απουσία ανταλλάγματος άρα δεν τίθεται θέμα ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας». Παρέπεμψε επίσης στην αναφορά του εγγράφου ότι «δεν έφτασε στο επίπεδο της αρχής εκτέλεσης ώστε να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ. Το κύριο αδίκημα PIF είναι νομικά ανύπαρκτο».

«Ούτε έχω σχέση με παράνομες επιδοτήσεις, ούτε με βοσκοτόπια ούτε με τίποτε άλλο», επανέλαβε.

Και κατέληξε:

«Παρά την έλλειψη αδικήματος ζητώ απερίφραστα την άρση της ασυλίας μου, όχι ως εγκαλούμενος αλλά για να κλείσει οριστικά αυτή η υπόθεση.

Δεν φοβάμαι, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της και ζητώ από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν την άρση της ασυλίας μου».

Σκρέκας: Δεν ζήτησα κάτι παράνομο και ούτε υπέδειξα το παραμικρό

Να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας του ζήτησε από τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας και ο Κώστας Σκρέκας προκειμένου να διεκδικήσει την αθωότητα του όπως είπε στον φυσικό δικαστή.

«Η περίπτωση μου αφορά πραγματικό αγρότη και πραγματική καλλιέργεια. Ο αγρότης τα προηγούμενα και επόμενα έτη λάμβανε τα ποσά της επιδότησης. Η καλλιέργεια φορά το βαμβάκι και για να λάβει συνδεδεμένη ενίσχυση θα πρέπει να αγοράσει και πιστοποιήσει αγορά πιστοποιημένων σπόρων. Ενώ είχε αγοράσει σε ένα κοινό τιμολόγιο τους σπόρους ο γεωπόνος δεν καταχώρησε στη δήλωση ΟΣΔΕ την μια από τις 3 ποικιλίες σπόρων. Το τιμολόγιο είχε εμπρόθεσμα ανέβει στην πλατφόρμα και αναγνωρίζεται στο διαβιβαστικό δικογραφίας. Το ζήτημα δημιουργήθηκε από προφανές λάθος γεωπόνου και αυτό διορθώθηκε. Δεν ζήτησα κάτι παράνομο και ούτε υπέδειξα το παραμικρό. Ο γεωπόνος προχώρησε σε αίτηση θεραπείας προς ΟΠΕΚΕΠΕ και παράλληλα ήρθε στο γραφείο μου για να διερευνήσω την υπόθεση. Δεν υπήρξε παραποίηση πραγματικής εκμετάλλευσης. Ούτε αλλοίωση. Τα δεδομένα και τα πραγματικά τιμολόγια είχαν αναρτηθεί εμπροθέσμως και από την πρώτη στιγμή», είπε.

Βαρτζόπουλος: Ζητώ άρση ασυλίας μου, ο πολιτικός είναι συμπαραστάτης του πολίτη – Σε ποια άλλη χώρα είναι έγκλημα η διόρθωση αστοχιών;

«Ζητώ να αρθεί η ασυλία μου για να μην μείνει καμία σκιά στο πρόσωπό μου. Σε ποια όμως άλλη χώρα είναι έγκλημα η διόρθωση αστοχιών; Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία που εκκινεί σήμερα, πρέπει να περατωθεί γρήγορα».

Αυτό τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία ζητείται η άρση ασυλίας του, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος.

«Σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης παραπέμπεται πολιτικό προσωπικό με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε απιστία με μόνο κέρδος τον σταυρό προτίμησης;» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρτζόπουλος, επισημαίνοντας ότι «ο τοπικός βουλευτής είναι συμπαραστάτης του πολίτη, κόντρα στη γραφειοκρατία».

«Προφανώς η απάτη είναι έγκλημα. Είναι όμως έγκλημα η διόρθωση αστοχιών;» υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στη δική του υπόθεση, υποστήριξε ότι «το Corpus Delicti είναι ένα σύντομο μήνυμα με το αίτημα ενός πραγματικού μικρού κτηνοτρόφου για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων του, όπου δηλώνω τη διαθεσιμότητα όλων των δικαιολογητικών για την ύπαρξη του ζωικού κεφαλαίου και ερωτώ, εάν τούτο είναι δυνατόν».

«Γίνεται ερώτημα, με δύο ερωτηματικά. Η κατηγορία απ’ αυτού είναι ότι το αίτημα κατετέθη εκπροθέσμως, κάτι που δεν το γνώριζα, διότι δεν το γνώριζε ούτε ο κτηνοτρόφος ο οποίος το υπέβαλε… Και το ερώτημά μου προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται με δύο ερωτηματικά», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Βαρτζόπουλος.

