ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 17:41
22.04.2026 17:27

H Νοτοπούλου έστειλε επιστολική ψήφο για τις άρσεις ασυλίας, αλλά η γραμματεία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε… μαντάρα

Με επιστολική ψήφο τοποθετήθηκε υπέρ της άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, ωστόσο η επιστολή της δεν έφτασε ποτέ στο προεδρείο της Βουλής, με αποτέλεσμα να καταχωρηθεί ως απούσα.

Όπως αποσαφηνίστηκε, εκ παραδρομής η γραμματεία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ δεν έστειλε την επιστολική ψήφο της Κατερίνας Νοτοπουλου, οπότε ευλόγως η βουλευτής προσμετρήθηκε στους απόντες.

Υπενθυμίζεται ότι η εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής κατά συντριπτική πλειοψηφία οι άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την ψηφοφορία απείχαν ουσιαστικά 8 βουλευτές, αν και αρχικώς έγινε λόγος για 9, ενώ οι δύο βουλευτές που καταψήφισαν σχεδόν όλες τις ασυλίες ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος και η εγκαλούμενη βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα.

Ειδικότερα οι απόντες εκτός της Νοτοπούλου, ήταν οι Νότης ΜηταράκηςΣτέλιος ΠέτσαςΜίλτος Χρυσομάλλης, Γιώργος ΑσπιώτηςΜάριος ΣαλμάςΑντώνης ΣαμαράςΠαύλος Σαράκης και Παναγιώτης Παρασκευαϊδης. Από αυτούς μόνο τρεις ήταν από τη ΝΔ και συγκεκριμένα οι Στέλιος Πέτσας, Κώστας Σκρέκας και Μίλτος Χρυσομάλλης. Απείχαν επίσης οι διαγραφέντες από τη ΝΔ Αντώνης Σαμαράς και Μάριος Σαλμάς

