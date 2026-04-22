ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 15:46
22.04.2026 14:22

Όταν ο Ράμα ζήτησε συγγνώμη από τον Μητσοτάκη για την εμφάνισή του

22.04.2026 14:22
Και συζήτηση περί… στιλ είχε η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Αλβανό ομόλογό του, Έντι Ράμα, γνωστό για τις – ας πούμε – προχωρημένες ενδυματολογικές του επιλογές.

Ο Ράμα, λοιπόν, εμφανίστηκε στο Μαξίμου με μαύρο κοστούμι και μαύρο t-shirt, ντύσιμο που απείχε από το πιο επίσημο μπλε κοστούμι, λευκό πουκάμισο και γραβάτα του Κ. Μητσοτάκη.

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, και ζητώ συγγνώμη που δεν είμαι ντυμένος τόσο επίσημα όσο εσείς, επειδή δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Ελπίζω, λοιπόν, ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν θα το εκλάβουν διαφορετικά, παρά μόνο ως έλλειψη καλής ενημέρωσης από το πρωτόκολλό μου», είπε ο Αλβανός πρωθυπουργός, προκαλώντας χαμόγελα.

Πάντως, ο Κ. Μητσοτάκης δεν φάνηκε να ενοχλείται: «Aναγνωρίζουμε ότι είσαι πάντα πολύ εφευρετικός όσον αφορά τον τρόπο που ντύνεσαι, και μας αρέσει αυτό», είπε στον Ράμα

Διαβάστε επίσης:

Ο Κυρανάκης αποκάλυψε συνομιλία ανάμεσα στον Παρασύρη του ΠΑΣΟΚ με τον Ζερβό του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είναι παράτυπο, θα βρω τον μπελά μου» 

Μαρινάκης προς Αρβανίτη: «Μάλλον μιλάμε για πειραγμένα μυαλά και όχι για πειραγμένες εκλογές – Καλό 1%»

Άρχισαν τα όργανα στον ΣΥΡΙΖΑ: Έτοιμος να παραιτηθεί για το κόμμα Τσίπρα δηλώνει ο Κεδίκογλου

Politico: Η λίστα του Τραμπ με τους «άτακτους» και τους… καλούς συμμάχους του στο ΝΑΤΟ

«Υπήρχαν τσακωμοί πριν χωρίσουν, αλλά δεν είχαμε παρατηρήσει ανησυχητικά σημάδια», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Προσωπική επίθεση Βούλτεψη στην Κοβέσι με αφορμή την… καταγωγή της – «Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου στην Ελλάδα»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ψηφίζουν για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ – «Θα καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή» είπε ο Καραμανλής (Live)

«Καμπανάκι» για συστημική καταστροφή της ζήτησης αερίου από τη σύγκρουση στη Μέση Aνατολή

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Κόστος έως 1.000 ευρώ, μείωση στο λογαριασμό ρεύματος έως 25%!

