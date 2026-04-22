Όταν ο Ράμα ζήτησε συγγνώμη από τον Μητσοτάκη για την εμφάνισή του

Και συζήτηση περί… στιλ είχε η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Αλβανό ομόλογό του, Έντι Ράμα, γνωστό για τις – ας πούμε – προχωρημένες ενδυματολογικές του επιλογές.

Ο Ράμα, λοιπόν, εμφανίστηκε στο Μαξίμου με μαύρο κοστούμι και μαύρο t-shirt, ντύσιμο που απείχε από το πιο επίσημο μπλε κοστούμι, λευκό πουκάμισο και γραβάτα του Κ. Μητσοτάκη.

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, και ζητώ συγγνώμη που δεν είμαι ντυμένος τόσο επίσημα όσο εσείς, επειδή δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Ελπίζω, λοιπόν, ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν θα το εκλάβουν διαφορετικά, παρά μόνο ως έλλειψη καλής ενημέρωσης από το πρωτόκολλό μου», είπε ο Αλβανός πρωθυπουργός, προκαλώντας χαμόγελα.

Πάντως, ο Κ. Μητσοτάκης δεν φάνηκε να ενοχλείται: «Aναγνωρίζουμε ότι είσαι πάντα πολύ εφευρετικός όσον αφορά τον τρόπο που ντύνεσαι, και μας αρέσει αυτό», είπε στον Ράμα

