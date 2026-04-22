Ο Κυρανάκης αποκάλυψε συνομιλία ανάμεσα στον Παρασύρη του ΠΑΣΟΚ με τον Ζερβό του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είναι παράτυπο, θα βρω τον μπελά μου» 

Απόσπασμα από δικογραφία με διάλογο που είχαν οι Φραγκίσκος Παρασύρης και Λ. Ζερβός, δημοσίευσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ο οποίος θέλησε να διορθώσει ένα λάθος που έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή.

Ο αναπλ. Υπουργός Μεταφορών, σε ανάρτησή του είπε πως κατά τη διάρκεια παρουσίας του σε τηλεοπτικό πάνελ, ανέφερε το όνομα του Μανόλη Χνάρη εκ παραδρομής, ενώ εννοούσε το όνομα του Παρασύρη και παράλληλα αποκάλυψε όλο τον διάλογο των Παρασύρη και Ζερβού, με τον δεύτερο να «εξυπηρετεί» αίτημα του πρώτου για να κάνει εμπρόθεσμο ένα εκπρόθεσμο αίτημα αγρότη για επιδότηση.

«Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο Action24, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπα ότι υπάρχουν στη δικογραφία ονόματα βουλευτών της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα του ΠΑΣΟΚ, για τον οποίον όμως, περιέργως δεν ζητείται άρση ασυλίας.

Πρόκειται για τον κο Παρασύρη, βουλευτή ΠΑΣΟΚ και όχι τον κο Χνάρη, όπως λανθασμένα ανέφερα στην εκπομπή.

Με την ευκαιρία της επανόρθωσης, επισυνάπτω το απόσπασμα της δικογραφίας με τον διάλογο του κου Παρασύρη. Θα είχε ενδιαφέρον μια εξήγηση για τους λόγους που ζητήθηκε άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ, αλλά όχι για βουλευτές της αντιπολίτευσης και μάλιστα για διάλογο που ξεκάθαρα αναφέρεται η παρατυπία του αιτήματος» ανέφερε στην ανάρτησή του.

