Οι «διακοψίες», η απουσία Μητσοτάκη και τα σχόλια Κωνσταντοπούλου και Γιαννούλη για το χειροκρότημα σε Καραμανλή

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια επί των άρσεων ασυλίας προκλήθηκαν εντάσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, ιδιαίτερα, όταν κατά τον πρώτο γύρο, όταν το λόγο έλαβε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Χρήστο Γιαννούλη να προκαλούν διακοπές και τον προεδρεύοντα Γ. Γεωργαντά να τους αποκαλεί «διακοψίες» και να προειδοποιεί πως αν συνεχίσουν στο εξής θα μηδενίζει το χρόνο.

Από τις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ξεχώρισαν οι επισημάνσεις για την απουσία Μητσοτάκη από την διαδικασία, αλλά και αναφορές στο χειροκρότημα προς τον Κώστα Καραμανλή, παρά την εμπλοκή του ως πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών στην υπόθεση των Τεμπών.

Ειδικότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε μεταξύ άλλων «πίσω από όλα είναι ο κ. Μητσοτάκης, είναι ο αρχηγός σας, αυτός ο οποίος την κρίσιμη στιγμή θα σας πετάξει σα στημένες λεμονόκουπες γιατί έτσι γίνεται στις εγκληματικές οργανώσεις, προκειμένου να προστατευθεί ο ιθύνων νους. Πού είναι ο αρχηγός; Κρυπτόμενος. Μιλάει για παροχές προκειμένου να ρίξει για άλλη μια φορά στάχτη στα μάτια των πολιτών».

Για τον Κ. Καραμανλή σχολίαζε νωρίτερα πως «δε φρόντιζε να υπάρχει ασφάλεια στις μεταφορές, παρά τα εξώδικα και τις οχλήσεις, αλλά φρόντιζε να μεσολαβεί για εξυπηρετήσεις». «Τι ύβρης να ανεβαίνει εδώ και να παραδίδει μαθήματα θεωρητικοποίησης της διαφθοράς». «Όχι κύριοι το καθήκον του βουλευτή δεν είναι να είναι “ρουσφετάκιας” ούτε να ξεπλένει τη διαφθορά, ούτε να την τροφοδοτεί, ούτε να καλύπτει τους δικούς τους».

Στην απουσία του πρωθυπουργού και την επιλογή του να κάνει ανακοινώσεις μέτρων για την οικονομία την ώρα της συζήτησης στη Βουλή αναφέρθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. «Δεν σέβεται τους πολίτες και δεν σέβεται και τη Βουλή και αυτήν εδώ τη διαδικασία (…) αντιμετωπίζει τους πολίτες ως πελάτες», υπογράμμισε. Όσο για τις ομιλίες των αναφερόμενων βουλευτών σχολίασε ειρωνικά με την ατάκα «αμάρτησα για τον ψηφοφόρο μου».

«Υπάρχει ένας μεγάλος απών στην αίθουσα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλοι αυτοί για τους οποίους συζητάμε σήμερα είναι τα συμπτώματα» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.

Αναφερόμενος στη μεταβολή της κυβερνητικής στάσης τόνισε ότι ενώ αρχικά υπήρχε η παραδοχή ότι δεν είναι όλοι ίδιοι μέσα σε λίγες μέρες υιοθετήθηκε μια οριζόντια γραμμή. «Από την διάκριση των περιπτώσεων περάσαμε σε μια ενιαία αντιμετώπιση που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες πολιτικής σκοπιμότητας και συγκάλυψης». Σε προηγούμενη παρέμβασή του σχολίασε ειρωνικά το χειροκρότημα των γαλάζιων βουλευτών στον Κώστα Καραμανλή, λέγοντας ότι παραλίγο οι παλάμες τους να πάθουν «υπεραιμία» όταν για το έγκλημα των Τεμπών δεν δέχτηκαν να αρθεί η ασυλία του.

Προσωπική επίθεση Βούλτεψη στην Κοβέσι με αφορμή την… καταγωγή της – «Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου στην Ελλάδα»

Όταν ο Ράμα ζήτησε συγγνώμη από τον Μητσοτάκη για την εμφάνισή του

Υπό «γαλάζια» χειροκροτήματα ο Καραμανλής στη Βουλή