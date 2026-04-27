Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους

Να ξεκινήσω με μια αποτίμηση της επίσκεψης Μακρόν. Προφανώς οι συμφωνίες που υπογράφτηκαν, οι ομιλίες Μακρόν και Μητσοτάκη δημιουργούν πράγματι σοβαρές προοπτικές συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς, στην άμυνα, και στην οικονομία.

Κυρίως στην άμυνα είναι σαφές ότι πολλά χρόνια τώρα, η Γαλλία «είναι πάντα εκεί», όταν χρειάζεται για εμάς.

Ας το έχουν υπόψη τους γείτονες και «φίλοι», αυτό ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Γάλλος πρόεδρος.

Από την άλλη, προφανώς έχει παίξει ρόλο και η πολύ καλή χημεία μεταξύ -Μητσοτάκη και Μακρόν η οποία πιστοποιήθηκε για μια ακόμα φορά και με την επίσκεψη της Brigitte στην Μαρέβα στο σπίτι της, όπου μόλις είχε πάρει εξιτήριο από το Ευαγγελισμό.

Περαστικά και από μας.

Υποκλοπές και πλούσιο παρασκήνιο

Στην εβδομάδα που πέρασε κυριάρχησε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η διαδικασία για την άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ, όπου για μια ακόμα φορά ίσχυσε ο φόβος για τον «λύκο έξω απ’ το μαντρί».

Τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο αστερισμό αυτών των υποκλοπών και να μου το θυμηθείτε το επόμενο δίμηνο θα συντελεστούν πολλά -κυρίως το παρασκήνιο- και σημαντικά.

Το μπιφ βουλευτών – Σκέρτσου: Αλήθειες και υπερβολές

Το «πέσιμο» στον Σκέρτσο από πολλούς βουλευτές θα συνεχιστεί, αν ο ίδιος με ένα τρόπο εξακολουθεί να τους ερεθίζει – με την…καλή, την πολιτική έννοια δηλαδή.

Οι βουλευτές δεν έχουν απόλυτο δίκιο για την κριτική που τού ασκούν γιατί είναι επιλογή του πρωθυπουργού να είναι ο Σκέρτσος όλα αυτά τα χρόνια στο Μαξίμου και είναι ακλόνητος στην θέση.

Άρα, κανονικά, τα παράπονα τους στον Μητσοτάκη απευθείας, αλλά δεν έχουν τα κότσια.

Από την άλλη ο Σκέρτσος, δεν μπορεί να κάνει κριτική για τους βουλευτές με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν ο ίδιος ως τοποτηρητής από το Μητσοτάκη για το επιτελικό κράτος δεν έκανε απολύτως τίποτα – ούτε ένα excel της προκοπής δεν έφτιαξε – για να διορθώσει τα πράγματα σ’ αυτό τον αμαρτωλό οργανισμό.

Οπότε και αυτός, ας μην τους κουνάει το δάχτυλο.

Κοβέσι – Κυβέρνηση άσος ημίχρονο, άσος τελικό

Με την τοποθέτηση της Κοβέσι στους Δελφούς φαίνεται ότι η κυβέρνηση την… «ήπιε», κατά το κοινώς λεγόμενο, στο θέμα της ανανέωσης των τριών Ελλήνων εισαγγελέων της εν Αθήναις έδρας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Έτσι όπως τοποθετήθηκαν αμφότεροι (υπουργοί και Ευρωπαία εισαγγελέας), δεν μπορεί παρά να ανανεωθούν οι θητείες τους.

Και καλύτερα δηλαδή, για να ξεμπερδέψουν σε ένα βαθμό τις υποθέσεις που έχουν αναλάβει.

Από την άλλη, η Ευρωπαία εισαγγελέας – η οποία φαίνεται ότι θα βάλει πλώρη για πολιτική θέση στη Ρουμανία – όταν πηγαίνει σε πολιτικά forum για να δίνει συνεντεύξεις και να κάνει τοποθετήσεις, να περιμένει ότι θα ακούσει κριτική από τον οποιοδήποτε. Από δημοσιογράφους μέχρι τον Άδωνη.

Η… αντίστροφη μέτρηση του Τσίπρα και ο… πύραυλος

Ξεμυτίζει σιγά-σιγά ο Αλέξης για να αναγγείλει το κόμμα του.

Από κάποιους συναδέλφους που τον… γλείφουν πατόκορφα – προφανώς και είναι αυτοί που θα τον σταυρώσουν πρώτοι όπως έκαναν μερικοί άλλοι κολλητοί του κατά την κατά την κυβερνητική του θητεία – μάθαμε ότι έχει βγάλει ένα «χρονόμετρο» που δείχνει την αντίστροφη μέτρηση προς την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

Όχι σαν το κανονικό χρονόμετρο που έβαλε την Παρασκευή το βράδυ, προαναγγέλλοντας το νέο site για το Ινστιτούτο του – βγήκε στον αέρα το Σάββατο το απόγευμα.

Αλλά χρονόμετρο άτυπο και νοερό!

Για να έχει όμως κάποια τύχη το εγχείρημα, η αντίστροφη μέτρηση καλό θα ήταν να απεικονίζονταν με ένα… πύραυλο και πάνω να κάθονταν ο Καρτερός, ο Μαραντζίδης, ο Καλογήρου και πέντε – έξι ακόμα τύποι, με τους οποίους προκοπή δεν θα δει.

Μέχρι να το καταλάβει έχει καιρό – έως το… δεύτερο βιβλίο!

Ο… πατριωτικός φόρος και τα τραπεζώματα με τους ισχυρούς

Μιας και είμαστε στον Αλέξη είναι πράγματι ενδιαφέρουσα η πρόταση του για τον πατριωτικό φόρο. Άραγε όταν συναντιέται με τους μεγάλους επιχειρηματίες της χώρας στα τραπεζώματα, είτε σε συναντήσεις για καφέ, έχει πάρει τη σύμφωνη γνώμη τους;

Θα έχει ενδιαφέρον στην επόμενη ομιλία του να μας πει ονόματα και διευθύνσεις ότι ο τάδε και ο δείνα συμφωνούν – αυτό θα πει, από τα λόγια στην πράξη.

Σημειωτέον ότι ακόμα και την ιδέα για… «πατριωτικό φόρο» έχω την αίσθηση ότι κλεμμένη την έχει, καθώς την έχει αναφέρει πρώτος εμβληματικός παράγοντας του τραπεζικού χώρου.

Ο Παπασταύρου στο Κρυονέρι με… φόντο το Επικρατείας

Να που ορισμένοι υπουργοί δεν ασχολούνται μόνο με τα θέματα παγκοσμίου εμβέλειας.

Για παράδειγμα ο Σταύρος Παπασταύρου εμφανίστηκε σε κάτι χωράφια. Και ενώ στην αρχή νόμιζα ότι είναι κάπου στο Τέξας – με το οποίο ασχολείται τους τελευταίους μήνες – αποδείχθηκε ότι τελικά ήταν στο… Κρυονέρι! Της Αττικής το Κρυονέρι.

Επίσης θυμήθηκε την προστασία της Γυάρου – που υπήρχε προστασία εδώ και καιρό- κι άλλα διάφορα τοπικού ενδιαφέροντος.

Όχι, στα νότια προάστια δεν κήρυξε καμιά… έφοδο καθότι είναι λίγο ζόρικα εκεί τα πράγματα θα ενδιαφερθεί, για το Επικρατείας.

Δεν ξέρω αν ο Μητσοτάκης έχει κάνει καμιά συμφωνία, ή αν περιμένει πρώτα μήπως αποδώσουν οι άοκνες προσπάθειες του Σταύρου να έρθει να μιλήσει ως παγκόσμιος ηγέτης της ειρήνης, ο Τραμπ στην Ακρόπολη!

Ντροπή για Τσιτσιπά

Η στήλη σπανίως ασχολείται με τα αθλητικά αλλά δεν μπορεί να μην σημειώσουμε ότι αυτός ο Τσιτσιπάς είναι ντροπή να φοράει το εθνόσημο σε οποιαδήποτε αθλητική διοργάνωση με την αήθη συμπεριφορά του απέναντι στην οικογένεια του και σε συνεργάτες του!

Είναι η απόλυτη ντροπή για το άθλημα του τένις και όχι μόνο.

Σύνθεση και μακριά από την εσωστρέφεια το ΠΑΣΟΚ

Τα βασικά και αναμενόμενα έκανε το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης με την επιλογή του νέου γραμματέα (Βαρδακαστάνης) και την εκλογή του πολιτικού συμβουλίου που θα πάει το Κίνημα στις εκλογές.

«Όλοι μέσα, όλοι μαζί και ό,τι βγει» είναι ο πρώτος και κύριος κανόνας. Έτσι ώστε να μοιραστεί ο λογαριασμός (κατ’ αναλογία βέβαια) και μην είναι εύκολο να πέσουν οι ευθύνες σε συγκεκριμένες ενέργειες της ηγεσίας ή σε συγκεκριμένα στελέχη.

Απεταξάμην την εσωστρέφεια ήταν η συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής και η συγκρότηση νέων οργάνων.

Η άποψη για τα γκάλοπ

Βέβαια, οι πιο καχύποπτοι έχουν παρατηρήσει ότι από το ΠΑΣΟΚ εκπορεύεται μία αντίληψη ότι «έχουμε πολλές εταιρείες δημοσκοπήσεων και γίνονται υπερβολικά μεγάλος αριθμός ερευνών».

Οι οποίες επηρεάζουν την κοινή γνώμη και δεν αφήνουν τον κόσμο να πάει κόντρα στην κυβέρνηση και να κατευθυνθεί προς το ΠΑΣΟΚ, είναι το «καλυμμένο» μήνυμα αυτής της άποψης.

Αναρωτιέμαι τι θα έλεγαν οι ίδιοι άνθρωποι εάν το ΠΑΣΟΚ ήταν για παράδειγμα στο 17%, στο 18% ή και στο 20%.

Θα είχαν και πάλι την άποψη ότι γίνονται στη χώρα πολλές δημοσκοπήσεις;

Κλείνει νέα συμφωνία Ideal πριν το καλοκαίρι

Κάτι κινείται –και μάλιστα σοβαρά– στο στρατόπεδο της Ideal Holdings, με τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου να αφήνει από τους Δελφούς σαφείς αιχμές ότι έρχεται νέο deal. Όχι… αόριστα στο μέλλον, αλλά με συγκεκριμένο ορίζοντα: αρχές Ιουνίου. Και για όσους ξέρουν να «διαβάζουν» τις δηλώσεις, όταν ένας παίκτης αυτού του μεγέθους βάζει χρονικό ορόσημο, συνήθως το project είναι ήδη αρκετά προχωρημένο.

Από το βήμα του Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών κράτησε χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας λεπτομέρειες. Όμως στην αγορά λένε ότι η κινητικότητα είναι έντονη εδώ και μήνες, με το επιτελείο της Ideal να «χτενίζει» περιπτώσεις που ταιριάζουν στο γνωστό της μοντέλο: αγορά, ανάπτυξη, υπεραξία και –όταν έρθει η ώρα– έξοδος.

Δεν είναι τυχαίο ότι το χαρτοφυλάκιο του ομίλου έχει ήδη διαμορφώσει ένα πολυσυλλεκτικό προφίλ: από τη Μπάρμπα Στάθης μέχρι τα Αττικά Πολυκαταστήματα και τη Byte Computer. Δηλαδή, καμία εμμονή σε έναν κλάδο, αλλά στόχευση σε εταιρείες με «ιστορία» και προοπτική.

Το ενδιαφέρον είναι αλλού: στην αγορά εκτιμούν ότι η νέα επένδυση δεν θα είναι απλώς μια ακόμη προσθήκη, αλλά πιθανό «σήμα» για το πού βλέπει ευκαιρίες ο όμιλος στην επόμενη φάση της οικονομίας. Γιατί, όπως λένε γνώστες, τα «καλά assets» στην Ελλάδα υπάρχουν – απλώς δεν περισσεύουν.

Και κάπου εκεί αρχίζουν τα σενάρια… ποιος κλάδος, ποια εταιρεία, ποια αποτίμηση. Μέχρι τον Ιούνιο, θα έχει φανεί αν οι ψίθυροι έχουν βάση ή αν η Ideal ετοιμάζει ακόμη μία κίνηση-έκπληξη.

Στη Λιβύη, τη Δευτέρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης – Συναντήσεις με τον πρόεδρο του Συμβουλίου και τον πρωθυπουργό



Κωνσταντοπούλου: Μήνυση κατά 15 προσώπων για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα εκβίασης και συγκάλυψη κυβερνητικών υποθέσεων

Παρίσι – Αθήνα και Λονδίνο – Άγκυρα: Περίπλοκες συμμαχίες με έπαθλο τον πρώτο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο