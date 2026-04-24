Η Κοβέσι αποδείχθηκε σκληρή, τι ισχύει για τους βουλευτές της άρσης ασυλίας, το sms του Λαζαρίδη στη Δόμνα, η οργή για Σκέρτσο και η φιλοδοξία του Πατέλη    

Δεν ήταν καλή για την κυβέρνηση η εμφάνιση της Λάουρας Κοβέσι στην Αθήνα. Υπό την έννοια ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας έφτασε στην Αθήνα (και μίλησε στο Φόρουμ των Δελφών, μεταξύ άλλων) αποφασισμένη να απαντήσει στην κριτική και τις αμφισβητήσεις που έχει δεχθεί από κυβερνητικά στελέχη και γαλάζιους παράγοντες.

Και απάντησε όχι μόνο με νομικά, αλλά και πολιτικά. Και με τρόπο και αιχμές, που μάλλον εξέθεσαν την κυβέρνηση. Συμπέρασμα: Κακώς από τη ΝΔ ξεκίνησαν μία σύγκρουση με αμφιθυμία, με παλινωδίες και με «ενοχικό» σύνδρομο τελικά. Ή έπρεπε να πουν ότι οι κατηγορίες στη δικογραφία είναι αστήρικτες και δεν εγκρίνουν τις άρσεις ασυλίας. Και τότε να κοντράρουν ευθέως την Κοβέσι κι ό,τι βγει. Ή να μην μιλήσουν καθόλου, να κάνουν αυτό που έκαναν στο τέλος (ψήφισαν τις άρσεις), χωρίς να εκτίθενται πιρουέτες.

Διότι έτσι όπως το έκαναν διαμόρφωσαν τις συνθήκες, που λέει και ο Βενιζέλος, να εισπράξουν την απάντηση που εισέπραξαν – να τους ξεκαθαρίσει δηλαδή μεταξύ άλλων, η Κοβέσι, ότι η θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων που εργάζονται στο γραφείο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα, ανανεώνεται πάραυτα. Σε επίπεδο εντυπώσεων δηλαδή, δεν πήγε καθόλου καλά για την κυβέρνηση το πράγμα.

Τέσσερα δεδομένα για τους βουλευτές της άρσης

Πάμε τώρα και στα πρακτικά και ουσιαστικά της υπόθεσης:

Πρώτον, η κυβέρνηση είχε ήδη, πριν φτάσει η Κοβέσι στην Αθήνα, να μην φέρει αντίρρηση και να αποδεχθεί πλήρως, ου μην να δώσει και ατύπως – καθότι είναι θέμα της Δικαιοσύνης – το πράσινο φως για την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

Δεύτερον, ότι οι βουλευτές των οποίων ήρθη η ασυλία θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ . Εκτός βέβαια από τους Κώστα Καραμανλή και Κατερίνα Παπακώστα, που θα ελεγχθούν για κακούργημα. Και πάντως αυτό ισχύει εάν δεν προκύψουν νεότερα στοιχεία και προφανώς κάποια καταδίκη. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση όμως μέχρι τις εκλογές δεν πρόκειται να υπάρξει.

Τρίτον, η κυβέρνηση θα περιμένει να δει σε πόσους από τους 13, που έχασαν την ασυλία τους θα ασκηθεί τελικά δίωξη. Έχει σημασία και νομική και πολιτική.

Και τέταρτον, θέλει να τρέξουν όλα γρήγορα, καθώς τον Σεπτέμβριο λήγει η πενταετία της παραγραφής για πλημμελήματα προς του 2021.

Ο… “εξυπνάκιας” Σκέρτσος

Στο μεταξύ βέβαια το Μαξίμου έχει άλλο πονοκέφαλο.

Με τις διάφορες εξυπνάδες και τις αφ’ υψηλού τοποθετήσεις που κάνει ως άλλος… αγκιτάτορας σε βάρος εκλεγμένων βουλευτών, ο εξελάκιας Άκης Σκέρτσος, έχει εξοργίσει το (γαλάζιο) σύμπαν.

Βλέπετε, υπάρχει το εξής παράδοξο – ή, αλλιώς, το κρίμα κι άδικο του συστήματος: Ενώ ο Σκέρτσος είναι άκοπα και δίχως «ιδρώτα», υπουργός επί επτά χρόνια χάρη στους βουλευτές που τρέχουν να μαζέψουν ψήφους για τις εκλογικές νίκες της ΝΔ, κατακρίνει και ρίχνει στην πυρά τους βουλευτές για να φανεί ως… σύγχρονος και μη φαύλος πολιτικός.

Έχουν άδικο που τον πλάκωσαν στις γρήγορες ο Βορίδης, ο Πέτσας, ο Μπούγας και άλλοι; Δεν ξέρω πώς γίνεται να διατηρεί κάποιον δίπλα του ένας πρωθυπουργός, όταν πέφτει τόσο κράξιμο, σας το λέω ειλικρινά.

Αναταράξεις με Πατέλη

Δεν αρέσει καθόλου η ιδέα να επανέλθει ο Αλέξης Πατέλης στο προσκήνιο – ούτε καν στο τραπεζικό προσκήνιο, καθότι κυκλοφορεί μία ιδέα να τοποθετηθεί υποδιοικητής στην Τράπεζα της Ελλάδας.Το πέρασμά του από το Μαξίμου ήταν μάλλον καταστροφικό – ή έτσι λένε οι περισσότεροι στη ΝΔ – και άρα τυχόν επαναφορά εξ εφεδρείας θα αναζωπυρώσει αντιδράσεις και φαρμακερά σχόλια.Και κυρίως μπορεί να προκαλέσει φόβους ότι η κυβέρνηση επανέρχεται στη woke ατζέντα την οποία πλήρωσε ακριβώς στην εκλογική της βάση.

Μακάριος κατά Δόμνας με ανοίκειο τρόπο

Ποιος (γαλάζιος Καβαλιώτης) είδε το «διάγγελμα» του… Εμίλ Ζολά, συγνώμη του μακάριου Λαζαρίδη ήθελα να γράψω και δεν… φοβήθηκε!

Έξαλλος ο αποπεμφθείς από την κυβέρνηση Λαζαρίδης προειδοποίησε τους αντιπάλους του (εννοούσε κυρίως τους εντός της ΝΔ) ότι θα απαντήσει σκληρά.

Εδώ και μέρες ο Καβαλιώτης βουλευτής μοιάζει με πολιτική «κινούμενη βόμβα». Και επιδεικνύει συμπεριφορές εκτός ορίων. Όπως ένα sms που έστειλε στην Δόμνα Μιχαηλίδου με χοντροειδείς εκφράσεις και σχόλια. Η Δόμνα είχε την ατυχέστατη έμπνευση (καθόλου περίεργο για την πολιτική της αμεριμνησία και επιπολαιότητα εδώ που τα λέμε) να δηλώσει ότι θα ήθελε ο Λαζαρίδης να έχει ένα καλύτερο πτυχίο από εκείνο που έχει – «είναι ένα λαμπρό πτυχίο το οποίο κάποιος κορνιζώνει; Δεν είναι ένα πτυχίο από το καλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου» συμπλήρωσε μάλιστα! Ε, η απάντηση δεν ήταν και η πιο ευπρεπής… Και αυτά που είχε αναπαραγάγει κατά της Ντόρας Μπακογιάννη ήταν μάλλον… χάδι συγκριτικά με το sms στην Δόμνα…

«Ψήνει» νέο deal o Παπακωνσταντίνου της Ideal

Σε προχωρημένες συζητήσεις για νέο deal φαίνεται ότι βρίσκεται ο ιδιαίτερα δραστήριος στο μέτωπο των εξαγορών το τελευταίο διάστημα Λάμπρος Παπακωνσταντίνου του ομίλου Ideal (Attica Stores, Μπάρμπα Στάθης, Byte).

Σε συζήτηση με δημοσιογράφο στο πλαίσιο του φόρουμ των Δελφών που διεξάγεται αυτές τις μέρες και μετά από ερώτηση για το αν «ετοιμάζει καμιά δουλειά» απάντησε… «ετοιμάζω μία μέχρι τον Ιούνιο».

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της Ideal σε προηγούμενες δηλώσεις του έχει πει πώς αν θα κάνει κάποια εξαγορά θα είναι είτε συμπληρωματική της Μπαρμπα Στάθης είτε θα αφορά γενικότερα στον τομέα της βιομηχανίας (όχι απαραίτητα των τροφίμων). Είδομεν….

Άρχισε να μετράει τις απώλειες του πολέμου η ελληνική βιομηχανία

Πολύ μεγάλα κόστη αναμένεται να επιβαρυνθεί η ελληνική βιομηχανία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ακόμα κανείς δεν γνωρίζει αν και πότε θα σταματήσουν οι επιπτώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Κρι Κρι μία από τις πιο επιτυχημένες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις της Ελλάδας σε ότι αφορά το τρόφιμο. Σύμφωνα με τη διοίκηση της το κόστος του Πολέμου στη Μέση Ανατολή υπολογίζεται ήδη στα 5,5 εκατ. ευρώ λόγω της ακρίβειας στα μεταφορικά και την ενέργεια. Μάλιστα ανώτατο στέλεχος στο πλαίσιο conference call για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε αναλυτές δεν απέκλεισε «προσαρμογές τιμών εάν οι επιπτώσεις στο κόστος κλιμακωθούν», υπονοώντας ότι αν συνεχιστεί η σύγκρουση θα ανέβουν οι τιμές.

Πράσινη τετράδα και… πολιτικό γκολ στο τέλος

Αν υπήρχε… εξέδρα στο πάνελ, δύσκολα θα έβρισκες μη «πράσινο» εισιτήριο. Σε συζήτηση στους Δελφούς, τέσσερις δηλωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι: ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο επικεφαλής του Υπερταμείου Γρηγόρης Παπαχρήστου, ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας και η Ξένια Καζόλη, αντιπρόεδρος του ΔΣ του Χρηματιστηρίου.

Η κουβέντα κινήθηκε σε σοβαρά –και αναμενόμενα– επενδυτικά και οικονομικά μονοπάτια, αλλά το «χρώμα» του πάνελ δεν πέρασε απαρατήρητο. Οι αναφορές στον Παναθηναϊκό μπορεί να ήταν διακριτικές στην αρχή, αλλά στο φινάλε ήρθε το… κανονικό γκολ. Ο κ. Δήμας, κλείνοντας, ευχήθηκε η πορεία του Παναθηναϊκού να θυμίσει εκείνη της Νέα Δημοκρατία τα τελευταία επτά χρόνια, ρίχνοντας την ατάκα που ξεκλείδωσε χαμόγελα και πειράγματα.

Η παρουσία της Ξ. Καζόλη, επίσης γνωστής για τα «πράσινα» αισθήματά της στους επιχειρηματικούς κύκλους, συμπλήρωσε ιδανικά την τετράδα, δίνοντας στο πάνελ μια άτυπη –αλλά καθόλου τυχαία– οπαδική συνοχή. Από εκεί και πέρα, όπως σχολίαζαν χαμογελώντας αρκετοί, όλα είναι θέμα οπτικής: για κάποιους η σύγκριση συνιστά ευχή σταθερής ανόδου και επιτυχιών, για άλλους ίσως υπονοεί ότι θα χρειαστεί… υπομονή μέχρι να έρθει η πλήρης δικαίωση.

Σε κάθε περίπτωση, στους Δελφούς αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι ακόμη και τα πιο «βαριά» πάνελ μπορούν να κρύβουν μικρές, ανθρώπινες στιγμές — με λίγο ποδόσφαιρο και αρκετή δόση πολιτικού χιούμορ.

Διαβάστε επίσης

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα Καρυστιανού

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου