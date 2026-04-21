Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

Απώλειες καταγράφει η ΝΔ, αλλά… λελογισμένες, από την υπόθεση με τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Αυτό φαίνεται να καταγράφουν οι νέες δημοσκοπήσεις, που μετράνε και τις επιπτώσεις από την απροσδόκητη τροπή που πήρε η (σύντομη τελικά) υπουργοποίηση του βουλευτή Καβάλας.

Φαίνεται ότι η ευθύνη για τη ρουσφετολογική πολιτική διαχέεται σε περισσότερα του ενός κόμματα και δεν αποδίδει σημαντικά οφέλη για κάποιες δυνάμεις – ειδικά για το ΠΑΣΟΚ.

Παρά ταύτα, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να κρατάει σε αυτή τη φάση, ίσως και να τσιμπάει το κατιτίς του.

Όμως το πρόβλημα με το Κίνημα είναι ότι όλη η επίδοσή του είναι υπό αίρεση, καθώς η κανονική μέτρησή του θα γίνει αφότου εμφανιστούν τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

Μέχρι τότε φτιάχνει… αναχώματα…

Το ρουσφέτι και πόσο επηρεάζει

Επειδή το μέγα θέμα των ημερών είναι τα ρουσφέτια, η διαφθορά και όλα αυτά, μπήκα στον πειρασμό να ρωτήσω πόσο επηρεάζουν τον… κυματισμό στο εκλογικό σώμα. Και ποιος κερδίζει περισσότερο, που είναι και το σημαντικό.

Ε λοιπόν, μόλις ένας στους τρεις πολίτες καθορίζει σοβαρά την επιλογή της ψήφου του από τα θέματα αυτά. Είναι κάπως σαν να έχει αποδεχθεί ο μέσος ψηφοφόρος την κατάσταση – ενίοτε βολεύονται και κάποιοι από αυτούς – και έτσι δεν περιμένει από καμία κυβέρνηση ή αντιπολίτευση ότι θα… χτυπήσει το ρουσφέτι και το πελατειακό κράτος.

Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι δεν κερδίζει το ΠΑΣΟΚ όσο κι αν επενδύει στο μέτωπο αυτό. Ή πάντως δεν κερδίζει όσο θα περίμενε. Διότι πολλοί το ταυτίζουν με ανάλογες πρακτικές στο παρελθόν.

Εξ ου και λαμβάνει πολύ χαμηλή βαθμολογία στην ερώτηση για το ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα.

Οι άρσεις ασυλίας, οι διαβεβαιώσεις Μητσοτάκη και οι Καραμανλής – Παπακώστα

Δύσκολη είναι η εξίσωση που καλείται να διαχειριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις άρσεις ασυλίας – αύριο στην Ολομέλεια ψηφίζονται οι άρσεις των 11 της δεύτερης δικογραφίας.

Από τη μία αίρονται οι ασυλίες και παραδίδονται στη δικαιοσύνη όλοι ανεξαιρέτως οι βουλευτές, που αναφέρονται στη δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από την άλλη πρέπει να ο πρωθυπουργός να τους καθησυχάσει ότι δεν θα βρεθούν εκτός ψηφοδελτίων στις εκλογές.

Αυτή τη διαβεβαίωση θα την δώσει προσωπικά και τηλεφωνικώς. Θα ισχύει λοιπόν, αλλά με την αίρεση να μην προκύψουν… φίδια για κάθε μία περίπτωση.

Τη διαβεβαίωση δεν θα τη λάβουν οι Κώστας Καραμανλής και Κατερίνα Παπακώστα, καθότι ελέγχονται για κακουργήματα, όπως λέει η δικογραφία.

Ο Καραμανλής το έχει καταλάβει και γι’ αυτό είπε και ο ίδιος ότι δεν θα είναι υποψήφιος.

Η Παπακώστα μένει να το καταλάβει στην πορεία.

Η στροφή του Άδωνι

Πάντως ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει δώσει ρεσιτάλ πολιτικού ελιγμού και στην περίπτωση των δικογραφιών και των ασυλιών.

Ενώ αμφισβητεί ευθέως και εντόνως τους χειρισμούς της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, στηρίζει σθεναρά την πρωθυπουργική γραμμή για οριζόντια άρση ασυλιών – και για τους 11 δηλαδή, χωρίς γαλάζιες διαφοροποιήσεις.

Εκτός των άλλων εκτιμώ πως διείδε τον κίνδυνο να χρεωθεί κάποιο άβολο… αντάρτικο δεκάδων βουλευτών της ΝΔ, που θα έδινε και κακές εντυπώσεις στην κοινή γνώμη, τύπου «αυτοί αλληλοκαλύπτονται» και «προστατεύει ο ένας τον άλλον».

Δεν το θέλει αυτό το Μαξίμου και το αντιλήφθηκε γρήγορα και ο Άδωνις.

Θέσεις στο καράβι του Τσίπρα – και της Καρυστιανού

Υποψιάζομαι – βασίμως, όχι στον… αέρα – ότι θα έχουμε πολλές μετακινήσεις, μεταγραφές, επανόδους προσώπων, ενόψει αλλά και μόλις φτιαχτούν τα νέα κόμματα.

Θα δούμε δηλαδή πολλές και πολλούς να κατευθύνονται στους νέους σχηματισμούς, ανενδοίαστα ή και όχι.

Για παράδειγμα, το αβαντάζ του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι έχει πολλές… κενές θέσεις στις λίστες και άρα αυξημένες πιθανότητες εκλογής για όσους μπουν στα ψηφοδέλτια με σοβαρή φιλοδοξία να βγουν βουλευτές.

Βλέπετε, στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι παγιωμένα στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες. Νυν βουλευτές και προβεβλημένα στελέχη είναι ένα βήμα (ή και δυο και τρία) πιο μπροστά από άλλα, που ανήκουν στο μεσαίο δυναμικό.

Αλλά στο κόμμα Τσίπρα, με τους κόφτες που έχει βάλει ο πρώην πρωθυπουργός και τις αυστηρές προϋποθέσεις που χορηγεί τα… «διαβατήρια» της νέας εποχής, μπορούν να βρουν θέση και λιγότερο γνωστοί παράγοντες.

– Κάπως το ίδιο ισχύει και με την Μαρία Καρυστιανού. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση έχουν μπει κόφτες σε περιπτώσεις που είχαν προλάβει να καταγραφούν δυνατά ως στελέχη των παλιών κομμάτων.

Γαλαζοπράσινη συμμαχία στη ΓΣΕΕ

Τεράστια πολιτική βόμβα είναι έτοιμη να σκάσει στη ΓΣΕΕ, εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που εκπέμπονται από το περιβάλλον της ΠΑΣΚΕ.

Κόντρα στις αποκαλύψεις για σκανδαλώδη διαχείριση κονδυλίων κατάρτισης και σε κόντρα με τις εισαγγελικές έρευνες, ο Γιάννης Παναγόπουλος εκλέχτηκε πανηγυρικά πρώτος στη νέα διοίκηση της Συνομοσπονδίας στο πρόσφατο συνέδριο.

Το θέμα είναι ότι εξέλεξε 20 από τους 45 της διοίκησης, αλλά θέλει αρχικά 30 και μετά 23 ψήφους για να επανεκλεγεί πρόεδρος!

Οι πληροφορίες όμως λένε ότι επειδή δεν συναινεί το ΚΚΕ, αλλά ούτε αρκετός αριθμός «μικρών» παρατάξεων, ο Παναγόπουλος προσδοκά στην… ΔΑΚΕ!

Αλλά μία συνεργασία με τη ΔΑΚΕ θα εκθέσει και το ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση!

Περιμένω με ενδιαφέρον τον… μύλο που έρχεται!

Από το κέντρο ξεκινά τη «στρατολόγηση» νέων φαρμακείων η Fourlis

Την προσπάθεια αύξησης των φαρμακείων Dr Pharmacy μετά την έναρξη της συνεργασία με τη Golden Age Capital και τη DrP Group, φαίνεται ότι ξεκινάει η Fourlis. Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία έχει αρχίσει διερευνητικές επαφές με γνωστά φαρμακεία που βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία του κέντρου της Αθήνας για το ενδεχόμενο εξαγοράς τους. Μάλιστα σε συγκεκριμένο φαρμακείο που εδρεύει σε πολύ κεντρική οδό λίγο κάτω από το Σύνταγμα ακούγεται ότι ο όμιλος προσέφερε στους ιδιοκτήτες του ένα ποσό πολύ κοντά στον ετήσιο τζίρο. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι τα φαρμακεία είναι επιχειρήσεις που χρειάζονται πολύ μεγάλους τζίρους για να έχουν ικανοποιητικά κέρδη καθώς τα περιθώρια είναι σχετικά μικρά και κυμαίνονται από χαμηλά μονοψήφια ποσοστά έως περίπου 10%. Έτσι μία προσφορά που βρίσκεται κοντά στον τζίρο μίας χρονιάς θεωρείται πολύ καλή για ένα φαρμακείο, καθώς για να αποσβεστεί η επένδυση χρειάζονται πάνω από 10 χρόνια κερδοφορίας. Να θυμίσουμε ότι η Fourlis έχει στόχο να φτάσει την αλυσίδα Dr Pharmacy στα 100 φαρμακεία από 30 που είναι σήμερα.

Κέρδη, ρευστότητα και νέος κύκλος για ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Με ισχυρό αποτύπωμα κερδοφορίας και σαφώς βελτιωμένη χρηματοοικονομική εικόνα, τα αποτελέσματα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το 2025 αποτυπώνουν μια εταιρεία που αλλάζει σελίδα και αναζητά τον νέο της ρόλο στην αγορά.

Παρά τη σημαντική υποχώρηση του κύκλου εργασιών, που συνδέεται κυρίως με την ολοκλήρωση μεγάλων συναλλαγών και την αποχώρηση από βασικές δραστηριότητες, ο όμιλος κατάφερε να ενισχύσει την καθαρή του κερδοφορία, φτάνοντας τα 152,1 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή, ενισχυμένη από κεφαλαιακά κέρδη, δείχνει ότι οι στρατηγικές επιλογές της διοίκησης αποδίδουν καρπούς.

Την ίδια ώρα, η θεαματική μείωση του δανεισμού —από 426,8 εκατ. σε μόλις 25,7 εκατ. ευρώ— αλλά και η διατήρηση ισχυρής ρευστότητας άνω των 300 εκατ. ευρώ, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα «καθαρό» ισολογισμό. Πρόκειται για ένα πλεονέκτημα που λίγες εταιρείες του κλάδου διαθέτουν στη σημερινή συγκυρία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η γενναιόδωρη επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους, που συνολικά ξεπέρασε τα 470 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση ανταμοιβής των επενδυτών αλλά και την εμπιστοσύνη στη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου.

Στην αγορά, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επόμενη φάση. Με ισχυρό ταμείο και περιορισμένες υποχρεώσεις, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ φαίνεται να έχει τη δυνατότητα να επανατοποθετηθεί δυναμικά, επιλέγοντας με μεγαλύτερη ευελιξία τα επόμενα βήματά της.

Το παρασκήνιο, πάντως, κρατά χαμηλούς τόνους: η επόμενη κίνηση ίσως έχει ήδη σχεδιαστεί.

