Η περιπέτεια υγείας του Μυλωνάκη, η ταλαιπωρία με Λαζαρίδη, η στροφή Καρυστιανού με Γαλανό, η… «Αττική κόντρα» Πέτσα με Ζαχαράκη, και η αντοχή Βελόπουλου  

Καλημέρα σας

Πάγωσε η κυβέρνηση, αλλά και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος με την περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δίνει κρίσιμη μάχη για τη ζωή του και όλοι εύχονται – μαζί και η στήλη προφανώς – να βγει νικητής.

Ακόμα και στην πολιτική η πίεση και το άγχος είναι ενίοτε πάνω από τις ανθρώπινες δυνατότητες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε και έμεινε για ώρες στον Ευαγγελισμό για να συμπαρασταθεί στον στενό του συνεργάτη.

Ήταν τέτοια η συναισθηματική φόρτιση χθες που το σκέφτηκαν στην κυβέρνηση, αλλά το είπαν και ανοιχτά από την αντιπολίτευση (ο Ανδρουλάκης) μήπως αναβαλλόταν η σημερινή συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου.

Αλλά ακόμα και μέσα σε αυτή τη αγωνιώδη κατάσταση κρίθηκε καλύτερο να διεξαχθεί η συζήτηση, η οποία έτσι κι αλλιώς είχε καθυστερήσει.

Μία περιττή ταλαιπωρία αυτή με τον Λαζαρίδη

Αυτή η ιστορία με τον Μακάριο Λαζαρίδη, πέρα από το αμιγώς πολιτικό θέμα που εμπεριέχει και τη σύγκρουση που προκαλεί, έχει και μία… εσάνς θλίψης.

Είναι θλιβερό, σε μία συγκυρία με πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή, με οικονομία να απειλείται και να πληθωρισμό να εκτοξεύεται, με τεράστια θέματα στο Κράτος Δικαίου να αιωρούνται, η Βουλή να συζητά έχοντας ως… επίκεντρο έναν υφυπουργό που πιάστηκε… οφσάιντ.

Και μόνο που η δημόσια συζήτηση και η πολιτική ατζέντα περιστρέφεται γύρω από τη συμπεριφορά και τα ανοιχτά θέματα του Λαζαρίδη είναι μία κατάπτωση…

Σε άλλες περιπτώσεις και με τα αντανακλαστικά που επεδείκνυε συνήθως το Μαξίμου, αυτό το θέμα θα είχε σβήσει άμα τη εμφανίσει του.

Το γιατί ταλαιπωρείται έτσι μία κυβέρνηση ελάχιστοι μπορούν να το εξηγήσουν – απλά μοιάζει ανεξήγητο…

Ο Πέτσας στοχοποίησε τη Ζαχαράκη

Παρεμπιπτόντως, η υπόθεση Λαζαρίδη προκαλεί διάφορες παρενέργειες στο εσωτερικό της ΝΔ.

Για παράδειγμα κάποιοι ζητούν από το υπουργείο Παιδείας να εξηγήσει τι έγινε το 2007 με την πρόσληψη του Λαζαρίδη στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε θέση επιστημονικού συμβούλου, χωρίς εκείνος να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ.

Η πιεστική όμως αναφορά που έκανε ο Στέλιος Πέτσας για τέτοια ενημέρωση, ενώ θα μπορούσε να κινηθεί πιο θεσμικά και… συναδελφικά, φάνηκε σαν να στοχεύει την… υπουργό Σοφία Ζαχαράκη.

Και εξ αυτού του λόγου ορισμένοι ερμήνευσαν την δήλωση Πέτσα ως ευθεία βολή, λόγω του γεγονότος ότι εκλέγονται και οι δύο στην Ανατολική Αττική και είναι τρόπον τινά ανταγωνιστές στη μάχη του σταυρού!

Τι να σας πω, εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι γίνονται τέτοια πράγματα…

Γκάλοπ σε αναμονή

Το πράσινο φως από τον σύνδεσμό τους, τον ΣΕΔΕΑ, περιμένουν, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων για να εντάξουν στη μέτρηση της πρόθεσης ψήφου και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Όχι ότι δεν κάνουν κάποιες πιο στοχευμένες έρευνες για να δουν πώς πάει η ανταπόκριση του εγχειρήματος, αλλά να μετρήσουν «κανονική» πρόθεση ψήφου και πολύ περισσότερο να δημοσιοποιήσουν στοιχεία, δεν μπορούν.

Μαθαίνω ότι η Καρυστιανού την έχει – και δικαίως – την περιέργεια, καθώς τα μηνύματα που έρχονται δεν είναι άσχημα.

Και η προσδοκία της είναι, με βάση κάποια εικόνα που εισπράττει, ότι θα είναι καθαρά δεύτερη στις δημοσκοπήσεις, μόλις το κόμμα της ενταχθεί στις μετρήσεις.

Η στροφή Καρυστιανού και ο Γαλανός

Αυτό που έχει σημασία και ενδιαφέρον είναι πόσο… στροφή θα κάνει προς το Κέντρο, ας το πούμε έτσι.

Διότι επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε γράψει ότι αρχίζει να απομακρύνεται από τις ακραίες περιοχές, της (υπερ)δεξιάς, στην οποία φάνηκε κάποια στιγμή ότι θέλει να αγκυρωθεί.

Η απόσταση (πολιτική και όχι κατ’ ανάγκην προσωπική) από τη Μαρία Γρατσία είναι γεγονός.

Είναι δε έγκυρη η πληροφορία ότι στο επιτελείο της έχει ενταχθεί ο άλλοτε βουλευτής του Συνασπισμού και του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Γαλανός. Ο οποίος δεν θα συμμετείχε στο εγχείρημα εάν το ιδεολογικό πρόσημο ήταν ακροδεξιό.

Πάντως το επιτελείο για το νέο κόμμα στελεχώνεται γρήγορα, ενώ παρατηρείται και έντονο ενδιαφέρον για τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος…

Αντέχει ο Βελόπουλος

Στο μεταξύ, προφανώς λόγω της πολιτικής πορείας που έχει ξεκινήσει η Μαρία Καρυστιανού, η ρητορική του Κυριάκου Βελόπουλου για την υπόθεση των Τεμπών έχει χαμηλώσει. Δεν αναφέρεται δηλαδή με την ίδια ένταση και συχνότητα, που το έκανε παλαιότερα στο θέμα αυτό.

Ωστόσο, ο πυρήνας της εκλογικής του βάσης δύσκολα θα συρρικνωθεί, καθώς έχει το κοινό του και είναι πολύ έμπειρος και σκληρός παίκτης για να το χάσει.

Ο εξωστρεφής Γιώργος

Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να ανασυντάσσονται μετά το συνέδριο και να προετοιμάζονται για την πρώτη συνεδρίαση της νέας κεντρικής επιτροπής, που θα εκλέξει γραμματέα και πολιτικό συμβούλιο, αλλά εγώ χαίρομαι τον Γιώργο Παπανδρέου.

Ο οποίος δεν μένει στις πεζές εσωκομματικές εξελίξεις, ούτε αναλώνεται στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα – γι’ αυτά παρεμβαίνει όταν το κρίνει απολύτως αναγκαίο.

Τον χαίρομαι γιατί πάντα θα βρει κάτι ενδιαφέρον στο εξωτερικό.

Σήμερα αναχωρεί για την Βαρκελώνη, όχι για να συμπαρασταθεί στην Μπαρτσελόνα, που αποκλείστηκε άδοξα από τα ημιτελικά του τσάμπιονς λιγκ, αλλά για να συναντήσει τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και τον Πρόεδρο της Βραζιλίας Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Πάντα εξωστρεφής ο Γιώργος…

