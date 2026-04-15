Κρίσιμες οι επόμενες 10 ημέρες για τον Γιώργο Μυλωνάκη, λέει ο γιατρός που τον χειρούργησε – Σύσσωμη η κυβέρνηση στο πλευρό του

Κρίσιμες είναι οι επόμενες 10 ημέρες για την υγεία του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, που υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος κατά τον πρωινό καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου και χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου μεταφέρθηκε.

«Οι πιθανότητες ρήξης ανευρύσματος δεύτερη φορά είναι πολλές περισσότερες τις πρώτες ώρες. Η εγκεφαλική αιμορραγία είναι απότοκο ενός ανευρύσματος που έσπασε», επεσήμανε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο γιατρός που τον χειρούργησε και μίλησε στον Αντ1.

«Οι πρώτες ημέρες είναι πάντα δύσκολες. Πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι. Έχουμε μπροστά μας 10 ημέρες αγωνίας. Αυτό που κάναμε είναι ότι εξασφαλίσαμε πως δεν θα ξανασπάσει ένα ανεύρυσμα. Δράσαμε γρήγορα. Αποκλείστηκε πλήρως το ανεύρυσμα και περιμένουμε», επισήμανε ο κ. Αρχοντάκης.

Ξανά στον Ευαγγελισμό ο Μητσοτάκης

O Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε ξανά στο νοσοκομείο το βράδυ της Τετάρτης για να συμπαρασταθεί στον Γιώργο Μυλωνάκη και την οικογένειά του.

Ο πρωθυπουργός είχε μεταβεί και το πρωί στο νοσηλευτικό ίδρυμα λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του στενού του συνεργάτη, όπου ενημερώθηκε για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Κυβερνητικά στελέχη στο πλευρό του υφυπουργού



Εν τω μεταξύ, πλήθος κυβερνητικών στελεχών βρέθηκαν από το πρωί στον Ευαγγελισμό για να ενημερωθούν για την υγεία του υφυπουργού αλλά και να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του.

Μεταξύ άλλων, το νοσοκομείο επισκέφτηκαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, καθώς και ο γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ» δήλωσε λίγο αργότερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, o οποίος μετέβη στον Ευαγγελισμό.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Γ. Μυλωνάκη. Επίσης, στο πλευρό του βρίσκεται από την πρώτη στιγμή η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία ενημερώθηκε για τη λιποθυμία του συζύγου της ενώ βρισκόταν στον αέρα.

Οι ευχές του πολιτικού κόσμου για ταχεία ανάρρωση στον υφυπουργό

Το πρωί της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μόλις πληροφορήθηκε για την περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη εκδήλωσε άμεσα το ενδιαφέρον του. Επικοινώνησε με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τον ενημέρωσε. Επίσης, επικοινώνησε με την σύζυγο του κ. Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου και της εξέφρασε τις ευχές του για περαστικά.

Tαχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά του εύχεται στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

«Περαστικά στον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, για την περιπέτεια της υγείας του.

Εύχομαι ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά του», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Βουλής.

Ευχές για περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό», εκφράζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, με σχετική ανάρτησή του στο «Χ».

«Ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον Υφυπουργό κύριο Γιώργο Μυλωνάκη», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς.

Περαστικά στο Γ. Μυλωνάκη εύχεται η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της.

«Ως Νέα Αριστερά ευχόμαστε στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γιώργο Μυλωνάκη, περαστικά και ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Εκφράζουμε επίσης τη συμπαράσταση μας στην οικογένεια και τους οικείους του», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το χρονικό της περιπέτειας της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη σοβαρό λιποθυμικό επεισόδιο, που αποδείχθηκε ότι οφειλόταν σε ανεύρυσμα, στη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις, διαπιστώθηκε εγκεφαλική αιμορραγία και εισήχθη σε χειρουργείο προκειμένου να γίνει εμβολισμός του ανευρύσματος. Ο Γ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη.

Ο διοικητής του Ευαγγελισμού δήλωσε ότι ο Γ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε κατά τις 9:30 στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο και ότι η κατάστασή του κρίνεται ως σοβαρή αλλά ελεγχόμενη.

Νωρίτερα το ιατρικό ανακοινωθέν του Ευαγγελισμού ανέφερε: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Μόλις διαγνώστηκε η αιτία του προβλήματος, οι γιατροί προχώρησαν στον εμβολισμό του ανευρύσματος. Πρόκειται για μια επέμβαση με την οποία ο εξειδικευμένος γιατρός μέσω της μηριαίας αρτηρίας προσεγγίζει το ανεύρυσμα με ειδικούς μικροκαθετήρες και το αποκλείει από την κυκλοφορία του αίματος, «γεμίζοντάς το» με ειδικά υλικά, όπως μικροσπειράματα (coils). Η συγκεκριμένη ιατρική πράξη χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία 25 χρόνια, είναι ελάχιστα επεμβατική, με μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών και χρησιμοποιείται αντί του ανοιχτού χειρουργείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εμβολισμός ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ωστόσο οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Διαβάστε επίσης

