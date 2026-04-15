Ξανά στον Ευαγγελισμό ο Μητσοτάκης για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μετέβη εκ νέου το βράδυ της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είχε μεταβεί και το πρωί στο νοσηλευτικό ίδρυμα λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του στενού του συνεργάτη, όπου ενημερώθηκε για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Παρόλα αυτά, όπως αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης η αυριανή προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή θα διεξαχθεί κανονικά, παρά την πρόταση Ανδρουλάκη να αναβληθεί, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.

