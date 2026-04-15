search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 15:32
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.04.2026 13:19

«Ο Μπουτάρης ενώνει»: Στο ίδιο πάνελ Τσίπρας, Δούκας, Χαρδαλιάς, Μώραλης στην παρουσίαση βιβλίου για τον Κυρ-Γιάννη

giannis_boutaris

Μια σπάνια πολιτική συνύπαρξη θα καταγραφεί στο Public όπου τέσσερα πρόσωπα από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες θα βρεθούν στο ίδιο πάνελ στην παρουσίαση βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη.

Με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον αναμένεται η παρουσίαση του βιβλίου «Γιάννης Μπουτάρης: Η πολιτική αλλιώς», που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου στο café του Public με τους Αλέξη Τσίπρα, Χάρη Δούκα, Νίκο Χαρδαλιά και Γιάννη Μώραλη να βρίσκονται στο πάνελ.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Η εκδήλωση ξεχωρίζει κυρίως λόγω της σύνθεσης των ομιλητών, καθώς στο ίδιο τραπέζι θα καθίσουν ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Πρόκειται για μια σπάνια συνύπαρξη, που από μόνη της δίνει πολιτικό βάρος στην εκδήλωση.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στο βιβλίο, αλλά επεκτείνεται στις τοποθετήσεις που αναμένεται να κάνουν οι συμμετέχοντες, σε μια περίοδο όπου η αυτοδιοίκηση και οι ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό βρίσκονται σε διαρκή αναδιαμόρφωση.

Το βιβλίο καταγράφει τη διαδρομή και το ιδιαίτερο πολιτικό στίγμα του Γιάννη Μπουτάρη, ωστόσο η εκδήλωση αναμένεται να λειτουργήσει και ως σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτικών λόγων.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να προκύψουν και έμμεσα μηνύματα, δεδομένης της συγκυρίας αλλά και των προσώπων που συμμετέχουν.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump 55430 new
anapte
ADVERTORIAL

pierrakakis_1504_1920-1080_new
anemogennitries
Mitilini-ktinotrofoi
Δείτε όλες τις ειδήσεις
qantas- Project Sunrise-9
de-grece-eksot
natura
mylonakis vouli 887- new
moufteia-komotinis-123
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ydrogon-eksot

1 / 3