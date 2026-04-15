«Ο Μπουτάρης ενώνει»: Στο ίδιο πάνελ Τσίπρας, Δούκας, Χαρδαλιάς, Μώραλης στην παρουσίαση βιβλίου για τον Κυρ-Γιάννη

Μια σπάνια πολιτική συνύπαρξη θα καταγραφεί στο Public όπου τέσσερα πρόσωπα από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες θα βρεθούν στο ίδιο πάνελ στην παρουσίαση βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη.

Με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον αναμένεται η παρουσίαση του βιβλίου «Γιάννης Μπουτάρης: Η πολιτική αλλιώς», που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου στο café του Public με τους Αλέξη Τσίπρα, Χάρη Δούκα, Νίκο Χαρδαλιά και Γιάννη Μώραλη να βρίσκονται στο πάνελ.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Η εκδήλωση ξεχωρίζει κυρίως λόγω της σύνθεσης των ομιλητών, καθώς στο ίδιο τραπέζι θα καθίσουν ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Πρόκειται για μια σπάνια συνύπαρξη, που από μόνη της δίνει πολιτικό βάρος στην εκδήλωση.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στο βιβλίο, αλλά επεκτείνεται στις τοποθετήσεις που αναμένεται να κάνουν οι συμμετέχοντες, σε μια περίοδο όπου η αυτοδιοίκηση και οι ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό βρίσκονται σε διαρκή αναδιαμόρφωση.

Το βιβλίο καταγράφει τη διαδρομή και το ιδιαίτερο πολιτικό στίγμα του Γιάννη Μπουτάρη, ωστόσο η εκδήλωση αναμένεται να λειτουργήσει και ως σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτικών λόγων.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να προκύψουν και έμμεσα μηνύματα, δεδομένης της συγκυρίας αλλά και των προσώπων που συμμετέχουν.

