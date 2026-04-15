Συνάντηση… προέδρων στην Καλαμάτα

Δύο πρώην πρόεδροι της ΝΔ συναντήθηκαν τις ημέρες του Πάσχα – εντελώς τυχαία, όπως όλα δείχνουν – στην Καλαμάτα.

Ο λόγος για τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος βρισκόταν σε γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα της Μεσσηνίας για τις γιορτινές μέρες, και τον Αντώνη Σαμαρά, που πέρασε την Ανάσταση στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Οι πληροφορίες λένε ότι οι δύο άνδρες επικοινώνησαν, βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης, ήπιαν καφέ μαζί, τα είπαν, έσφιξαν άπειρα χέρια και μετά από κάποια ώρα αποχαιρετήθηκαν και πήγε ο καθένας στο δρόμο του.

Προφανώς ουδείς γνωρίζει τι ειπώθηκε στην κατ’ ιδίαν συζήτησή τους, ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι οι δύο άνδρες έχουν φιλικές σχέσεις και ότι ο Σαμαράς είχε ορίσει ως αντικαταστάτη του τον Μεϊμαράκη, όταν είχε παραιτηθεί από πρόεδρος της ΝΔ.

