ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 19:20
14.04.2026 18:32

Κασσελάκης για Λαζαρίδη: Πιστεύω ότι μπορεί να μην έχει τελειώσει το Λύκειο

Για το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη από το Southeastern College τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασσελάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην έχει καν απολυτήριο Λυκείου. 

«Το ζήτημα περί Southeastern College, ότι είναι μια σχολή – απάτη, προϋπήρχε, πριν υπουργοποιηθεί. Αφού υπουργοποιήθηκε, μου στέλνει ένα μέλος του κόμματός μας για τη θέση αυτή από το ΦΕΚ. Με το που βλέπω ότι είναι Ειδικός Επιστήμονας, λέω κάτσε, εγώ ξέρω από την εμπειρία μου ότι χρειάζεται να έχεις Master’s κλπ, ώστε να έχεις επιστημονικούς συνεργάτες. Η ομάδα νομικής τεκμηρίωσης των Δημοκρατών πήγε και έψαξε τον συγκεκριμένο νόμο και πολύ γρήγορα βρήκαμε και αναδείξαμε το ζήτημα», είπε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης. 

Ο Στέφανος Κασσελάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Μακάριος Λαζαρίδης να μην έχει αποφοιτήσει από το Λύκειο. «Μετά λέει ότι σπούδασε 5 χρόνια σε αυτό το εργαστήρι – μαϊμού, από το 1987 έως το 1992, και ψάχνω εγώ για τα πρακτικά της πολιτείας του Delaware για αυτή την επιχείρηση που έδωσε το πτυχίο του, που μάλιστα δεν είναι ΙΕΚ, το ΙΕΚ θέλει απολυτήριο λυκείου, αυτό είναι εργαστήρι ενός ξένου μη αναγνωρισμένου πλαισίου. Τον ρώτησα σήμερα γιατί δεν έδωσε πανελλαδικές, εγώ πιστεύω ότι ίσως να μην έχει τελειώσει καν το Λύκειο». 

Νωρίτερα ο Στέφανος Κασσελάκης έφερε στη δημοσιότητα έγγραφο, που αποδείκνυε ότι το  Southeastern College ιδρύθηκε το 1991 στο  Delaware. Δηλαδή, ένα χρόνο πριν πάρει πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης. «Εντάξει, δεν ξέρω πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει. Μας λέει ότι σπούδασε για 4 χρόνια, αποφοιτώντας το 1992. Έλα μου που το εργαστήρι ιδρύθηκε στο Delaware το 1991! Δείτε από τα επίσημα αρχεία της πολιτείας. Πόσα ψέματα πλέον! Πού σπούδαζε μέχρι το 1991;».

