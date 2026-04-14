«Στα κάγκελα» και ο Κατσανιώτης για το ασυμβίβαστο: «Όταν απαξιώνεται ο βουλευτής, απαξιώνεται η επιλογή του πολίτη»

Όπως αναλυτικά σας ενημερώνει το topontiki.gr, ταραχή μεγάλη επικρατεί στο εσωτερικό της Κ.Ο. της ΝΔ μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, ότι προτίθεται να προτείνει ασυμβίβαστο βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας (με… ρεπατζήδες βουλευτές, κατά τον Ευάγγελο Βενιζέλο).

Στους βουλευτές που εξέφρασαν δημόσια τις αντιρρήσεις τους συμπεριλαμβάνεται και ο Ανδρέας Κατσανιώτης – ο οποίος, υπενθυμίζεται, είχε εκφράσει επιφυλάξεις και για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ – που σε άρθρο του στο «Βήμα», ούτε λίγο ούτε πολύ εκτιμά ότι ο βουλευτής «παρουσιάζεται ως περιττός».

Ο εξ Αχαΐας ορμώμενος βουλευτής εκτιμά ότι τα προτεινόμενα μέτρα οδηγούν σε «αποδυνάμωση του ρόλου του βουλευτή», και τονίζει ότι οι βουλευτές δεν εκλέγονται «για να σιωπούν», αλλά να ελέγχουν την εξουσία «όταν πρέπει», ενώ διερωτάται: «Αν πράγματι στόχος είναι να περιοριστούν οι πελατειακές σχέσεις και οι εξαρτήσεις, τότε πώς μπορεί να θεωρείται προβληματικό να είναι ένας εκλεγμένος βουλευτής ταυτόχρονα υπουργός, αλλά να επιτρέπεται σε έναν εξωκοινοβουλευτικό υπουργό να κατεβαίνει στη συνέχεια ως υποψήφιος βουλευτής;».

«Το γραφείο ενός εκλεγμένου βουλευτή της περιφέρειας ή το γραφείο ενός εξωκοινοβουλευτικου υπουργού, δηλαδή του εκλεκτού του εκάστοτε πρωθυπουργού, με πολύ μεγαλύτερη θεσμική ισχύ, πρόσβαση και δυνατότητα επιρροής, που μετέπειτα κατεβαίνει για βουλευτής;», σημειώνει και εκτιμά ότι «πίσω από μια εξυγιαντική συζήτηση συχνά κρύβεται μια πρόθεση συγκέντρωσης από την εκάστοτε κυβέρνηση. Η κάθε εξουσία άλλωστε τείνει στο να μην αρέσκεται σε ελέγχους και να ενοχλείται από αυτούς. Προτιμά βουλευτές που επικυρώνουν αντί να παρεμβαίνουν. Όμως έτσι αποδυναμώνεται η Βουλή ως θεσμικός πυλώνας».

Τονίζει δε, ότι «όταν απαξιώνεται ο βουλευτής, απαξιώνεται η επιλογή του πολίτη. Και όταν αποδυναμώνεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, ενισχύεται η συγκέντρωση εξουσίας. […] Σε μια ώριμη δημοκρατία, το ζητούμενο δεν είναι λιγότεροι ή πιο βολικοί βουλευτές. Είναι βουλευτές με συνείδηση του ρόλου τους: να νομοθετούν υπηρετώντας τους πολίτες που εκπροσωπούν».

Άρχισαν τα όργανα…

