Τι συμβαίνει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Ποιοι ζητούν σύγκληση και ποιοι είναι στα κάγκελα

Οι βουλευτές της Nέας Δημοκρατίας ιδιαίτερα αυτοί που πέρασαν τις γιορτές του Πάσχα στις περιφέρειες τους και σε αγροτικούς νομούς ίσως πέρασαν το πιο αμήχανο Πάσχα από τότε που η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση. Όπως έλεγε ένας γαλάζιος βουλευτής σε συναδέλφους του, κατά τη διάρκεια των γιορτών πολλοί πολίτες μας κοιτούσαν με ένα περίεργο ύφος το οποίο έλεγε περισσότερα από αυτά που θα μπορούσαν να μας πουν με λόγια.

Και όπως καταλαβαίνει κανείς αυτή η περιγραφή αφορά πολύ περισσότερο τους 11 βρέθηκαν στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι οποίοι θεωρούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις για εξέταση κάθε περίπτωση ξεχωριστά τους τσουβάλιασε και άφησε την αντιπολίτευση να μιλάει για υπόδικους. Έτσι ένα μήνας πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κυβερνώντος κόμματος μοιάζει με καζάνι που βράζει και η υπόθεση της δικογραφίας του αλλά και μιας τρίτης που σύμφωνα με πληροφορίες θα έρθει το επόμενο διάστημα και θα αφορά δύο πρώην υπουργούς προκαλεί μεγάλα ρήματα πια στη σχέση των «γαλάζιων» βουλευτών με το Μέγαρο Μαξίμου.

Το τριπλό μέτωπο της οργής

Η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΚΟ δεν έχει μία αιτία έχει τρεις. Και αυτό κάνει τη διαχείρισή της ακόμα πιο δύσκολη για την κυβέρνηση.

Πρώτον , οι χειρισμοί στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ . Βουλευτές θεωρούν ότι το Μαξίμου δεν διαχώρισε αυτούς που απλώς διαβίβασαν ένα αίτημα πολίτη κάτι που θεωρούν πυρήνα των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους από εκείνους για τους οποίους η εμπλοκή μπορεί να ήταν βαθύτερη. Η οριζόντια άρση ασυλίας, χωρίς διαχωρισμούς, προκάλεσε αντιδράσεις που έφτασαν μέχρι το γραφείο του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη προειδοποιώντας ότι δεν θα ψηφίσουν στην ολομέλεια την άρση ασυλίας των συναδέλφων τους. Μάλιστα κάποιοι βουλευτές δηλώνουν ανοιχτά ότι θα αρνηθούν να συμμετάσχουν σε τυχόν Εξεταστική ή Προανακριτική Επιτροπή εφόσον αυτή συσταθεί για τον Σπήλιο Λίβανο και την Φωτεινή Αραμπατζή.

Δεύτερον , η πρόταση Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικού και βουλευτικού αξιώματος . Αυτό που ο πρωθυπουργός σχεδίασε ως πρωτοβουλία αντεπίθεσης, για να αλλάξει την ατζέντα, εκλήφθηκε από τους βουλευτές ως αντίθετη κίνηση από αυτό που περίμεναν δηλαδή «λόγια αγάπης και στοργής». Αντί για κάλυψη, πήραν μια ρύθμιση που αρκετοί θεωρούν ότι υποβαθμίζει τον ρόλο τους, δημιουργεί στρεβλώσεις στη λειτουργία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και, κυρίως, δίνει στον πρωθυπουργό τη δυνατότητα να «ανασχηματίζει» κατά βούληση και την ίδια την ΚΟ μέσω ανάκλησης υπουργών.

Τρίτον, ο μίνι ανασχηματισμός. Η απόφαση να τοποθετηθούν δύο εξωκοινοβουλευτικοί στο κυβερνητικό σχήμα και μόνο ένας βουλευτής, ο Μακάριος Λαζαρίδης, που αμέσως βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα για ζήτημα πτυχίου ερμηνεύτηκε ως κίνηση που δεν συσπειρώνει, δεν βάζει φρένο στη φθορά και δεν αμβλύνει τις ανησυχίες των βουλευτών για την επανεκλογή τους.

Ο Βλάχος σπάει τη σιωπή οι υπόλοιποι ακολουθούν

Ο πρώτος που μετέτρεψε τη γκρίνια σε δημόσιο λόγο ήταν ο καραμανλικός βουλευτής Γιώργος Βλάχος. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, εξέφρασε ανοιχτή διαφωνία με τη γραμμή του πρωθυπουργού περί «διαχρονικών παθογενειών», έθεσε ζήτημα αλλαγής του DNA της παράταξης και ζήτησε ρητά τη σύγκληση της ΚΟ. Το αίτημά του ήταν σαφές, ο πρωθυπουργός ή ο γραμματέας της ΚΟ να πάρουν την πρωτοβουλία να συγκαλέσουν τους βουλευτές, χωρίς να χρειαστεί να μαζευτούν υπογραφές.

Πίσω από τον κ. Βλάχο όμως οι φωνές πολλαπλασιάζονται καθώς υπάρχουν ήδη κινήσεις συλλογής υπογραφών για τη σύγκληση της ΚΟ. Βουλευτές που κανονικά ανήκουν στον ψυχρό πυρήνα της κομματικής πειθαρχίας, αναγνωρίζουν πια πως η συσσωρευμένη νευρικότητα θα εκραγεί αν όχι στην ΚΟ, τότε στη Βουλή, στις ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας.

Το Μαξίμου κερδίζει χρόνο αλλά μέχρι πότε;

Η σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τα τέλη Μαρτίου, με ατζέντα τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ την ανέβαλε ίσως σκόπιμα. Ο φόβος είναι προφανής: μια συνεδρίαση της ΚΟ σε αυτό το κλίμα μπορεί να μετατραπεί σε ανεξέλεγκτη σύγκρουση.

Σε κάθε περίπτωση όμως το Μέγαρο Μαξίμου κατανοεί ότι αν δεν προγραμματίσει σύντομα τη σύγκλιση της κοινοβουλευτικής ομάδας, οι υπογραφές θα αρχίσουν να μαζεύονται και τότε το κλίμα θα γίνει χειρότερο. Πολλοί λένε ότι μία γενναία αυτοκριτική στην κοινοβουλευτική ομάδα ενδεχομένως θα εκτονώσει την κατάσταση και θα δώσει στους αδικημένους βουλευτές ένα επιχείρημα για να συνεχίσουν να μάχονται υπέρ των θέσεων και των απόψεων της κυβέρνησης.

Η πραγματικότητα πάντως είναι ωμή: με σχεδόν 20 νυν και πρώην βουλευτές και υπουργούς στις δικογραφίες, με το κλίμα να μυρίζει μπαρούτι και με φωνές μέσα στην ΚΟ που ζητούν «κυβερνητικό restart» ή ακόμα και πρόωρες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο σοβαρή εσωκομματική κρίση από τότε που ανέλαβε την αρχηγία του κόμματο.

Και αυτή τη φορά, η κρίση δεν έρχεται από τους «γνωστούς αντάρτες», έρχεται από τη μέση και τη σιωπηλή πλειοψηφία που μέχρι χθες κρατούσε τη γραμμή, ήλπιζε μετά την άνοδο των δημοσκοπήσεων ότι μπορεί να αρθρώνει πάλι το επιχείρημα της αυτοδυναμίας και σήμερα προβληματίζεται για το πού πάει το κόμμα.

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση πάντως πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους αλλά ακόμα και εκείνοι που ζητούσαν πρόωρη προσφυγή τους επόμενους μήνες διαμηνύουν τώρα ότι τίποτα δεν πρόκειται να γίνει τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο.

Σε αυτό το κλίμα ετοιμάζεται η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση και έτσι ίσως ο πρωθυπουργός επιλέξει η κοινοβουλευτική ομάδα που θα συγκληθεί να περιλαμβάνει και τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για το Σύνταγμα και τη συζήτηση του θέματος του ΟΠΕΚΕΠΕ επιχειρώντας μέσα από την πολιτική πρωτοβουλία της αναθεώρησης να δώσει απάντηση και στο πώς μπορεί να δοθεί με επιτυχία η μάχη εναντίον του βαθέος κράτους και του ρουσφετιού.

Σε κάθε περίπτωση ένα κλίμα του πώς κινούνται τα πράγματα στο εσωτερικό της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας θα πάρουμε την επόμενη Πέμπτη στη σύγκρουση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για το κράτος δικαίου. Γιατί, όπως έλεγε γαλάζιος βουλευτής, εύκολα μπορεί να διαγνώσει κάνεις ένα τυπικό και σύντομο χειροκρότημα από ανάγκη, από ένα δυνατό και παρατεταμένο από πίστη και άποψη.

