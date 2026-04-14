Τι συμβαίνει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Ποιοι ζητούν σύγκληση και ποιοι είναι στα κάγκελα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι βουλευτές της Nέας Δημοκρατίας ιδιαίτερα αυτοί που πέρασαν τις γιορτές του Πάσχα στις περιφέρειες τους και σε αγροτικούς νομούς ίσως πέρασαν το πιο αμήχανο Πάσχα από τότε που η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση. Όπως έλεγε ένας γαλάζιος βουλευτής σε συναδέλφους του, κατά τη διάρκεια των γιορτών πολλοί πολίτες μας κοιτούσαν με ένα περίεργο ύφος το οποίο έλεγε περισσότερα από αυτά που θα μπορούσαν να μας πουν με λόγια.
Και όπως καταλαβαίνει κανείς αυτή η περιγραφή αφορά πολύ περισσότερο τους 11 βρέθηκαν στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι οποίοι θεωρούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις για εξέταση κάθε περίπτωση ξεχωριστά τους τσουβάλιασε και άφησε την αντιπολίτευση να μιλάει για υπόδικους. Έτσι ένα μήνας πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κυβερνώντος κόμματος μοιάζει με καζάνι που βράζει και η υπόθεση της δικογραφίας του αλλά και μιας τρίτης που σύμφωνα με πληροφορίες θα έρθει το επόμενο διάστημα και θα αφορά δύο πρώην υπουργούς προκαλεί μεγάλα ρήματα πια στη σχέση των «γαλάζιων» βουλευτών με το Μέγαρο Μαξίμου.
Η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΚΟ δεν έχει μία αιτία έχει τρεις. Και αυτό κάνει τη διαχείρισή της ακόμα πιο δύσκολη για την κυβέρνηση.
Ο πρώτος που μετέτρεψε τη γκρίνια σε δημόσιο λόγο ήταν ο καραμανλικός βουλευτής Γιώργος Βλάχος. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, εξέφρασε ανοιχτή διαφωνία με τη γραμμή του πρωθυπουργού περί «διαχρονικών παθογενειών», έθεσε ζήτημα αλλαγής του DNA της παράταξης και ζήτησε ρητά τη σύγκληση της ΚΟ. Το αίτημά του ήταν σαφές, ο πρωθυπουργός ή ο γραμματέας της ΚΟ να πάρουν την πρωτοβουλία να συγκαλέσουν τους βουλευτές, χωρίς να χρειαστεί να μαζευτούν υπογραφές.
Πίσω από τον κ. Βλάχο όμως οι φωνές πολλαπλασιάζονται καθώς υπάρχουν ήδη κινήσεις συλλογής υπογραφών για τη σύγκληση της ΚΟ. Βουλευτές που κανονικά ανήκουν στον ψυχρό πυρήνα της κομματικής πειθαρχίας, αναγνωρίζουν πια πως η συσσωρευμένη νευρικότητα θα εκραγεί αν όχι στην ΚΟ, τότε στη Βουλή, στις ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας.
Η σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τα τέλη Μαρτίου, με ατζέντα τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ την ανέβαλε ίσως σκόπιμα. Ο φόβος είναι προφανής: μια συνεδρίαση της ΚΟ σε αυτό το κλίμα μπορεί να μετατραπεί σε ανεξέλεγκτη σύγκρουση.
Σε κάθε περίπτωση όμως το Μέγαρο Μαξίμου κατανοεί ότι αν δεν προγραμματίσει σύντομα τη σύγκλιση της κοινοβουλευτικής ομάδας, οι υπογραφές θα αρχίσουν να μαζεύονται και τότε το κλίμα θα γίνει χειρότερο. Πολλοί λένε ότι μία γενναία αυτοκριτική στην κοινοβουλευτική ομάδα ενδεχομένως θα εκτονώσει την κατάσταση και θα δώσει στους αδικημένους βουλευτές ένα επιχείρημα για να συνεχίσουν να μάχονται υπέρ των θέσεων και των απόψεων της κυβέρνησης.
Η πραγματικότητα πάντως είναι ωμή: με σχεδόν 20 νυν και πρώην βουλευτές και υπουργούς στις δικογραφίες, με το κλίμα να μυρίζει μπαρούτι και με φωνές μέσα στην ΚΟ που ζητούν «κυβερνητικό restart» ή ακόμα και πρόωρες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο σοβαρή εσωκομματική κρίση από τότε που ανέλαβε την αρχηγία του κόμματο.
Και αυτή τη φορά, η κρίση δεν έρχεται από τους «γνωστούς αντάρτες», έρχεται από τη μέση και τη σιωπηλή πλειοψηφία που μέχρι χθες κρατούσε τη γραμμή, ήλπιζε μετά την άνοδο των δημοσκοπήσεων ότι μπορεί να αρθρώνει πάλι το επιχείρημα της αυτοδυναμίας και σήμερα προβληματίζεται για το πού πάει το κόμμα.
Το Μέγαρο Μαξίμου έχει ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση πάντως πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους αλλά ακόμα και εκείνοι που ζητούσαν πρόωρη προσφυγή τους επόμενους μήνες διαμηνύουν τώρα ότι τίποτα δεν πρόκειται να γίνει τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο.
Σε αυτό το κλίμα ετοιμάζεται η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση και έτσι ίσως ο πρωθυπουργός επιλέξει η κοινοβουλευτική ομάδα που θα συγκληθεί να περιλαμβάνει και τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για το Σύνταγμα και τη συζήτηση του θέματος του ΟΠΕΚΕΠΕ επιχειρώντας μέσα από την πολιτική πρωτοβουλία της αναθεώρησης να δώσει απάντηση και στο πώς μπορεί να δοθεί με επιτυχία η μάχη εναντίον του βαθέος κράτους και του ρουσφετιού.
Σε κάθε περίπτωση ένα κλίμα του πώς κινούνται τα πράγματα στο εσωτερικό της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας θα πάρουμε την επόμενη Πέμπτη στη σύγκρουση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για το κράτος δικαίου. Γιατί, όπως έλεγε γαλάζιος βουλευτής, εύκολα μπορεί να διαγνώσει κάνεις ένα τυπικό και σύντομο χειροκρότημα από ανάγκη, από ένα δυνατό και παρατεταμένο από πίστη και άποψη.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.