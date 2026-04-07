Καρφιά Γιώργου Βλάχου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κάτι δεν κάνουμε καλά

Με αιχμές προς όλες τις κατευθύνσεις σχολίασε τις εξελίξεις στο «μέτωπο» του ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο γνωστός βουλευτής σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση στην άρση των ασυλιών, ή όλοι ή κανένας. Δεν θεωρώ σωστό η Βουλή να αξιολογήσει για τις άρσεις ασυλίας, έχει όλα τα στοιχεία;», και τάχθηκε υπέρ της άρσης ασυλίας. «Αν ήμουν σε μια τέτοια λίστα, θα ήθελα τη δικαίωσή μου από τη Δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή. Δεν με ικανοποιεί να λέμε ότι είναι μια διαχρονική παθογένεια, δεν με νοιάζει τι γίνεται στο παρελθόν», είπε.

Μάλιστα, πήγε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι «ο πρωθυπουργός ή ο Γραμματέας της ΚΟ να πάρουν την πρωτοβουλία να συγκαλέσουν την Κ.Ο. και να γίνει μια καθαρή κουβέντα. Το έχουμε ανάγκη στη ΝΔ, να επαναπροσδιοριστούμε σε κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να είμαστε με όλους και με όλα, δεν μπορεί να έχουμε πάντα δίκιο. Κάτι δεν κάνουμε καλά, το ποιος δεν το κάνει καλά, δεν είμαι αρμόδιος να το πω. Προτιμώ να μιλώ στα όργανα και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο».

Τέλος φάνηκε αρνητικός στην πρόταση του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, λέγοντας ότι «το κρίνω αρνητικά. Αν υπάρχει ρουσφέτι, δεν μπορεί να το καταργήσει η εν λόγω ρύθμιση. Με έχει πάρει κόσμος να παρέμβω στο δικαστήριο, προκειμένου να δικαιωθεί. Είναι άνισος αγώνας, εγώ είμαι από τη σχολή: υπουργός θα γίνει ο καλός βουλευτής. Όχι πρώτα γίνομαι υπουργός, σε μαθαίνει ο κόσμος, επηρεάζεις τα πράγματα και μετά κατεβαίνω στις εκλογές. Διαπιστώνω ότι το επίπεδο των ανθρώπων που ενδιαφέρεται για τα κοινά συνεχώς μειώνεται, καθώς γνωρίζουν προκαταβολικά ποιοι θα εκλεγούν».

Άρχισαν τα όργανα…

Στα… κάγκελα ο Άδωνις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Αστήρικτες και εμφανώς γελοίες» οι κατηγορίες για ΟΠΕΚΕΠΕ

Alco: Οι πολίτες δεν… ψήνονται με το αφήγημα της σταθερότητας από την Νέα Δημοκρατία

Αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ ο Σαουλίδης: «Το Κίνημά μας έχει εγκλωβιστεί σε μια λειτουργία που δεν ανέχεται την καθαρή άποψη»