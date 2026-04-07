ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 12:58
07.04.2026 12:28

Καρφιά Γιώργου Βλάχου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κάτι δεν κάνουμε καλά

07.04.2026 12:28
Με αιχμές προς όλες τις κατευθύνσεις σχολίασε τις εξελίξεις στο «μέτωπο» του ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο γνωστός βουλευτής σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση στην άρση των ασυλιών, ή όλοι ή κανένας. Δεν θεωρώ σωστό η Βουλή να αξιολογήσει για τις άρσεις ασυλίας, έχει όλα τα στοιχεία;», και τάχθηκε υπέρ της άρσης ασυλίας. «Αν ήμουν σε μια τέτοια λίστα, θα ήθελα τη δικαίωσή μου από τη Δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή. Δεν με ικανοποιεί να λέμε ότι είναι μια διαχρονική παθογένεια, δεν με νοιάζει τι γίνεται στο παρελθόν», είπε.

Μάλιστα, πήγε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι «ο πρωθυπουργός ή ο Γραμματέας της ΚΟ να πάρουν την πρωτοβουλία να συγκαλέσουν την Κ.Ο. και να γίνει μια καθαρή κουβέντα. Το έχουμε ανάγκη στη ΝΔ, να επαναπροσδιοριστούμε σε κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να είμαστε με όλους και με όλα, δεν μπορεί να έχουμε πάντα δίκιο. Κάτι δεν κάνουμε καλά, το ποιος δεν το κάνει καλά, δεν είμαι αρμόδιος να το πω. Προτιμώ να μιλώ στα όργανα και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο».

Τέλος φάνηκε αρνητικός στην πρόταση του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, λέγοντας ότι «το κρίνω αρνητικά. Αν υπάρχει ρουσφέτι, δεν μπορεί να το καταργήσει η εν λόγω ρύθμιση. Με έχει πάρει κόσμος να παρέμβω στο δικαστήριο, προκειμένου να δικαιωθεί. Είναι άνισος αγώνας, εγώ είμαι από τη σχολή: υπουργός θα γίνει ο καλός βουλευτής. Όχι πρώτα γίνομαι υπουργός, σε μαθαίνει ο κόσμος, επηρεάζεις τα πράγματα και μετά κατεβαίνω στις εκλογές. Διαπιστώνω ότι το επίπεδο των ανθρώπων που ενδιαφέρεται για τα κοινά συνεχώς μειώνεται, καθώς γνωρίζουν προκαταβολικά ποιοι θα εκλεγούν».

Στα… κάγκελα ο Άδωνις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Αστήρικτες και εμφανώς γελοίες» οι κατηγορίες για ΟΠΕΚΕΠΕ

Alco: Οι πολίτες δεν… ψήνονται με το αφήγημα της σταθερότητας από την Νέα Δημοκρατία

Αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ ο Σαουλίδης: «Το Κίνημά μας έχει εγκλωβιστεί σε μια λειτουργία που δεν ανέχεται την καθαρή άποψη»

Γιώργος Κακούσης: Σε βάρος μου δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία – Δεν έχω κληθεί από κανέναν για εξηγήσεις

Έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών για τον ρόλο των πατέρων στη θεραπεία της νευρικής ανορεξίας

Αγρότες με τρακτέρ έφτασαν στον Ε65 – Διαμαρτύρονται για ΟΠΕΚΕΠΕ και αυξημένο κόστος παραγωγής

Ένταση ανάμεσα σε Λιανό και Αρναούτογλου στο ραδιόφωνο: «Πολιτικοποιείς την εκπομπή» – «Νομίζω ότι πρέπει να ξανακοιμηθείς» (Video)

Θέλετε να βελτιώσετε τη μνήμη σας; Μάθετε ποιες είναι οι ασκήσεις που τη δυναμώνουν

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

Χτύπημα IDF σε εργοστάσιο παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, σφυροκόπημα και σε Λίβανο - Πιθανή παράταση στο τελεσίγραφο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κοστίζει στη ΝΔ, οι άρσεις ασυλίας και τι θα ψηφίσουν οι γαλάζιοι, η μείωση του αριθμού των βουλευτών ως… ουτοπία και γιατί «τσιμπάει» το ΠΑΣΟΚ  

giorgos_kakousis_facebook
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κακούσης: Σε βάρος μου δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία – Δεν έχω κληθεί από κανέναν για εξηγήσεις

advertorial-anorexia
ADVERTORIAL

Έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών για τον ρόλο των πατέρων στη θεραπεία της νευρικής ανορεξίας

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες με τρακτέρ έφτασαν στον Ε65 – Διαμαρτύρονται για ΟΠΕΚΕΠΕ και αυξημένο κόστος παραγωγής

