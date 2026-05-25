Μαρινάκης κατά Τσίπρα – Καρυστιανού: «Προσωπικές ατζέντες που μετατρέπονται σε κόμματα»

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος «Ελπίδα για Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς και την αναμενόμενη παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αν και φάνηκε αμήχανος όταν ρωτήθηκε για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς που προέρχονται από τη ΝΔ.

Όσον αφορά στα νέα κόμματα και την προσπάθεια της ΝΔ να πετύχει αυτοδυναμία, ο Παύλος Μαρινάκης εκτίμησε ότι η συμμετοχή τους στις εκλογές «δεν θα έλεγα ότι αυξάνει την πιθανότητα ούτε μειώνει την πιθανότητα αυτοδυναμίας. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο πειστικοί θα είμαστε όσον αφορά στα παραδοτέα αλλά και πως θα κρίνουν οι πολίτες ότι το πρόγραμμά μας θα είναι η καλύτερη επιλογή. Εμείς είμαστε εδώ για να απαντάμε με πολιτικές όταν θα είναι κοστολογημένα», ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος της ΝΔ παραμένει «μία ακόμη καθαρή εντολή διακυβέρνησης».

Στο πλαίσιο αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για διάκριση ανάμεσα στην πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε «θέσεις και κοστολογημένα προγράμματα» και σε «προσωπικές ατζέντες που μετατρέπονται σε κόμματα και ομιλίες», ενώ ειδικά για το επερχόμενο κόμμα Τσίπρα, σημείωσε δηκτικά ότι «το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα αλλά να μιλήσει για πολιτικές», μιλώντας για «πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα αλλά όχι ουσία. Ούτε πρόσωπα ούτε προγραμματικός λόγος ούτε αυτοκριτική», και σημειώνοντας ότι «δεν είναι νέος πολιτικός» και ότι «κάθε άλλο παρά επιτυχημένος πρωθυπουργός ή αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν».

Από την άλλη, ο Π. Μαρινάκης φάνηκε αμήχανος όταν η συζήτηση πήγε στις τελευταίες παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή, περιοριζόμενος να πει ότι «δεν είναι δουλειά μου να αναλύω τα κίνητρα πρώην πρωθυπουργών. Συμπληρώνουμε 7 χρόνια στη διακυβέρνηση και έχουμε αποδείξει στα εθνικά θέματα ότι δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας. Και έχουμε πετύχει πράγματα όσα δεν έχει πετύχει καμία κυβέρνηση στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα νομοθετηθεί και παρότι δεν παράγει τίποτα στο πεδίο του διεθνούς δικαίου δεν θα επιτρέψουμε να αμφισβητηθεί τίποτα».

Τέλος, όσον αφορά στον «πόλεμο χαρακωμάτων» μεταξύ της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Π. Μαρινάκης είπε ότι «μόλις λάβουμε το κείμενο της επιστολής (σ.σ. της Λάουρα Κοβέσι προς την Κομισιόν) θα απαντήσουμε ως κυβέρνηση θεσμικά και σε όλα. Με βάση τις διαρροές που διαβάζουμε προκαλείται ευλόγως απορία: μιλάμε για δυο πεδία συζήτησης την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ανανέωση θητείας των εισαγγελέων. Η πρόθεση για τη νομοθέτηση ήταν γνωστή στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δε μειώνει ούτε κατ’ ελάχιστον τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αντίθετα τον ενισχύει. Αντί για πταισματοδίκης θα ορίζεται ειδικός εφέτης ανακριτής. Αναβαθμίζεται δηλαδή. Με αυτά τα δεδομένα που δεν αμφισβητούνται υπάρχει μια απορία: σίγουρα οι καλύτερες απαντήσεις για το κράτους δικαίου δίνονται από τους θεσμικούς παράγοντες της Ευρώπης που διαπιστώνουν την αντίθετη εικόνα σε σχέση με ατεκμηρίωτες εκθέσεις τις οποίες υιοθετούν κατ΄ επάγγελμα Έλληνες συκοφάντες της χώρας».

Διαβάστε επίσης

ΣΥΡΙΖΑ: Βροχή παραιτήσεων – Έφυγε και ο οικονομικός διευθυντής Θύμιος Γεωργόπουλος για το κόμμα Τσίπρα

Στουρνάρας: Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του από την Επιτροπή της Βουλής – Μήνυμα για την ανθεκτικότητα των τραπεζών

ΠΑΣΟΚ για υδρογονάνθρακες: Πανηγυρισμοί για τις παραχωρήσεις, σιωπή για τις αποχωρήσεις…