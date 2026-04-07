ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 10:58
07.04.2026 09:45

Alco: Οι πολίτες δεν… ψήνονται με το αφήγημα της σταθερότητας από την Νέα Δημοκρατία

Εξόχως προβληματική μπορεί να χαρακτηριστεί η χθεσινή δημοσκόπηση της Alco για τη Νέα Δημοκρατία. Στην πρώτη δημοσκόπηση μετά τις αποκαλύψεις για εμπλοκή βουλευτών και υπουργών της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει χάσει σημαντικό έδαφος ως προς την πρόθεση ψήφου, με το ΠΑΣΟΚ να έχει κερδίσει έδαφος και η απόσταση να είναι στις 12 μονάδες. 

Αυτό βέβαια είναι το μικρότερο πρόβλημα για την κυβέρνηση, για την οποία η χθεσινή δημοσκόπηση είχε πολλά «μηνύματα».

Ένα από αυτά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς απορρίπτει κατά έναν τρόπο το δίλημμα που θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψει των επόμενων εκλογών. Το δίλημμα «σταθερότητα ή χάος» που έχει ακουστεί πολλάκις τόσο από τον ίδιο όσο και από στελέχη του κόμματος, τέθηκε στην χθεσινή δημοσκόπηση του Alpha και οι απαντήσεις θα πρέπει να προβληματίσουν την Πειραιώς…

Στο ίδιο ερώτημα «ποια λέξη χαρακτηρίζει περισσότερο την κυβέρνηση», η λέξη «αστάθεια» λαμβάνει 52% και η λέξη «σταθερότητα» 34%. Ποσοστά που μάλλον δεν θα ακούστηκαν ιδιαίτερα καλά…

