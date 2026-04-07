Νεύρα για τους εξωκοινοβουλευτικούς

Μέσα σε όλα τα προβλήματα, ο πρωθυπουργός καλείται να αντιμετωπίσει και ένα νέο κύμα γκρίνιας εντός της Κ.Ο. της ΝΔ για την απόφασή του να υπουργοποιήσει δύο εξωκοινοβουλευτικούς (τον Μαργαρίτη Σχοινά και τον Βαγγέλη Τουρνά) στον τελευταίο μίνι ανασχηματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, πολλοί βουλευτές δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτίμησε να βάλει στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και κλιματικής κρίση δύο πρόσωπα εκτός Κ.Ο.

Βέβαια, από το Μαξίμου εξηγούνται αναλυτικά οι λόγοι που ο πρωθυπουργός επέλεξε τα συγκεκριμένα πρόσωπα για τις συγκεκριμένες θέσεις. Και, βέβαια, μια υπόρρητη δικαιολογία είναι ότι… ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να «σκάσει» για οιονδήποτε βουλευτή.

Πάντως, αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέλη της Κ.Ο. θα… ηρεμήσουν, ιδίως, δε, όσα αισθάνονται αδικημένα από τον πρωθυπουργό που δεν τα έκανε μέλη της κυβέρνησης.

