Μόλις 3% είδε καλή οργάνωση στη δίκη για τα Τέμπη

Κακές εντυπώσεις δημιούργησαν οι πρώτες εικόνες από τη δίκη για τα Τέμπη.

To 67% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της Alco δήλωσε ότι του δημιούργησαν «κακή» ή «άθλια» εντύπωση.

Tην ίδια ώρα μόλις στο 3% δημιούργησαν καλές εντυπώσεις.

Τα ευρήματα θα πρέπει να προβληματίσουν τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για το αν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την «απόλυτη καταλληλότητα της αίθουσας».

Διαβάστε επίσης

