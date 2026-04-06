Πρόωρες εκλογές: Στο προσκήνιο σενάριο για κάλπες το φθινόπωρο

Η στήλη δηλώνει θεσμική, οπότε αποδέχεται την θέση του πρωθυπουργού, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.

Ωστόσο, δεν μπορεί να αγνοήσει μια μουρμούρα, μια συζήτηση, μια κουβέντα, να την πούμε, η οποία έχει ανοίξει εδώ και κάμποσο καιρό εντός της ΝΔ, για πρόωρη προσφυγή σε κάλπες: αρχικά, λόγω της βελτίωσης της δημοσκοπικής θέσης της «γαλάζιας» παράταξης και στη συνέχεια λόγω της νέας ταραχής από τις δύο δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που «έσκασαν» στη Βουλή.

Όπως είναι γνωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει απορρίψει κατηγορηματικά προτάσεις για πρόωρες εκλογές μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, ένα νέο σενάριο που κυκλοφορεί λέει τα εξής: η κυβέρνηση περνά κουτσά-στραβά το καλοκαίρι, ο πρωθυπουργός ανεβαίνει στη ΔΕΘ και κάνει εξαγγελίες και στη συνέχεια προκηρύσσονται εκλογές μέσα στο φθινόπωρο – Οκτώβριο ή Νοέμβριο.

Οι υποστηρικτές αυτού του πλάνου ισχυρίζονται ότι, κατ’ αρχάς, σχεδόν δεν είναι πρόωρες εκλογές, λίγους μήνες πριν την «κανονική» ημερομηνία τους, δεύτερον, μπορεί να υπάρξει ένα εύλογο εκλογικό δίλημμα και τρίτον, υπάρχει χρόνος για δεύτερες και τρίτες κάλπες (αν χρειαστούν), αν δεν υπάρξει ευνοϊκό αποτέλεσμα για τη ΝΔ, χωρίς ιδιαίτερη πίεση.

Για την ώρα, δεν είναι γνωστό πώς βλέπει ο πρωθυπουργός το σενάριο αυτό, αν και ο Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027…

