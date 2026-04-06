search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 11:11
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Πρόωρες εκλογές: Στο προσκήνιο σενάριο για κάλπες το φθινόπωρο

kyriakos-mitsotakis

Η στήλη δηλώνει θεσμική, οπότε αποδέχεται την θέση του πρωθυπουργού, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.

Ωστόσο, δεν μπορεί να αγνοήσει μια μουρμούρα, μια συζήτηση, μια κουβέντα, να την πούμε, η οποία έχει ανοίξει εδώ και κάμποσο καιρό εντός της ΝΔ, για πρόωρη προσφυγή σε κάλπες: αρχικά, λόγω της βελτίωσης της δημοσκοπικής θέσης της «γαλάζιας» παράταξης και στη συνέχεια λόγω της νέας ταραχής από τις δύο δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που «έσκασαν» στη Βουλή.

Όπως είναι γνωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει απορρίψει κατηγορηματικά προτάσεις για πρόωρες εκλογές μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, ένα νέο σενάριο που κυκλοφορεί λέει τα εξής: η κυβέρνηση περνά κουτσά-στραβά το καλοκαίρι, ο πρωθυπουργός ανεβαίνει στη ΔΕΘ και κάνει εξαγγελίες και στη συνέχεια προκηρύσσονται εκλογές μέσα στο φθινόπωρο – Οκτώβριο ή Νοέμβριο.

Οι υποστηρικτές αυτού του πλάνου ισχυρίζονται ότι, κατ’ αρχάς, σχεδόν δεν είναι πρόωρες εκλογές, λίγους μήνες πριν την «κανονική» ημερομηνία τους, δεύτερον, μπορεί να υπάρξει ένα εύλογο εκλογικό δίλημμα και τρίτον, υπάρχει χρόνος για δεύτερες και τρίτες κάλπες (αν χρειαστούν), αν δεν υπάρξει ευνοϊκό αποτέλεσμα για τη ΝΔ, χωρίς ιδιαίτερη πίεση.

Για την ώρα, δεν είναι γνωστό πώς βλέπει ο πρωθυπουργός το σενάριο αυτό, αν και ο Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MITSOTAKIS_MAXIMOU_NEW
PAPASTAVROY NEW
papades-ierousalim
tainia-new
P90582006_highRes_rolls-royce-black-ba-1536×932-1
Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
papakwsta karamanlis skrekas
trump sad
mitsotakis sxoinas kastanidis karystianou
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3