ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 05:30
05.04.2026 17:43

Πρόταση μομφής στη κυβέρνηση με… πρόσκληση στο ΠΑΣΟΚ έκανε ο Καλπάκης του ΣΥΡΙΖΑ

Οι εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βγάζουν στη… σέντρα βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, έχουν εντείνει τις πιέσεις της αντιπολίτευσης για εκλογές. 

Ο Στέργιος Καλπάκης του ΣΥΡΙΖΑ το πήγε και ένα βήμα πιο μακριά σήμερα μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέροντας πως πρέπει να κατατεθεί άμεσα πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης και πρότεινε να απευθυνθεί το κόμμα και στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να στηριχθεί αυτή η κίνηση.

«Όσοι λέμε ότι πρέπει να πέσει η κυβέρνηση και το εννοούμε, πρέπει να καταθέσουμε πρόταση μομφής. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή κυβερνητική, πολιτική και θεσμική κρίση. Πουθενά αλλού στον δημοκρατικό και πολιτισμένο κόσμο – όχι σε τριτοκοσμικές χώρες – με τέτοιες αποκαλύψεις, καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε για μία ημέρα» είπε και πρόσθεσε: «Εμείς λέμε ότι πρέπει να παραιτηθεί η κυβέρνηση, να προκηρυχθούν εκλογές και γι’ αυτό χρειάζεται να κατατεθεί πρόταση μομφής. Το απευθύνουμε και στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Να έρθει απολογούμενη η κυβέρνηση στη Βουλή, να πάρει τη διάσταση που πρέπει να πάρει αυτό το ζήτημα και να σταλεί και ένα σήμα στην ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει μια προοδευτική αντιπολίτευση που θέλει να πέσει η κυβέρνηση και το εννοεί. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει, ας χρεωθεί από την ελληνική κοινωνία και την ευθύνη».

